Zumba: Para bailar sin parar

Si bien en Villa Carlos Paz el número de adeptos a la zumba ha crecido exponencialmente en los últimos años, esta disciplina física fue creada a mediados de los años 90 por el colombiano Alberto “Beto” Pérez, con el objetivo de mantener un cuerpo saludable, fortaleciéndolo a través de movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.

DE COLOMBIA AL MUNDO. “Cuenta la historia que un día Beto se olvidó la música con la que daba clases normalmente y utilizó un CD con temas de reggaetón y otros ritmos latinos que él escuchaba; improvisó con eso y así surgió esta actividad”, explicó Pamela Aguirre, profesora de Educación Física, instructora de zumba, spinning y personal trainer.

“La verdad es que Pérez nunca imaginó que lo que había inventado en forma azarosa se iba a extender a nivel mundial, porque hoy zumba se baila en todos lados; de hecho, en China, Francia y otros lugares del mundo bailan las mismas canciones que nosotros en español”.

¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto?

“Porque es divertido y lo mejor es que hace ejercicio casi sin darse cuenta. Llega, transpira, se ríe, libera endorfinas y se va feliz.

“Generalmente el objetivo principal que se plantean quienes practican zumba es bajar de peso, porque a muchos no les gusta ni son muy constantes para hacer otra disciplina en un gimnasio. Se divierten, lo pasan bien y no ‘sufren’ la actividad física.

“Las coreografías tienen pasos fáciles; y si al principio no salen como uno quisiera, no hay problema, porque la idea es desinhibirse, moverse, transpirar y bailar, nada más”.

¿Todos pueden practicarlo?

“Sí, hombres y mujeres de cualquier edad. Hay zumba para chicos, para grandes, también en el agua. No tiene contraindicaciones, de todos modos, siempre consulto al alumno nuevo si es apto para hacerlo, porque la única traba que podría tener son los rebotes en el suelo. Entonces si esa persona tiene problemas en las rodillas, puede practicarlo; pero sin saltar, simplemente siguiendo el paso”.

LA MÚSICA Y YO: COMBINACIÓN PERFECTA. La profesora explicó que no se utilizan elementos extras como en otras prácticas deportivas: “Solo la música y las personas. La rutina consiste en una entrada en calor, elongación y luego se empieza a bailar. No se utiliza ningún tipo de elemento”.

Si uno asiste a una clase, podrá observar que generalmente se ubican cerca del espejo aquellas personas que mejor saben las coreografías o son desinhibidas. Las más tímidas o que sufren por su exceso de peso, se colocan atrás: “Sí, casi siempre es así, también las que recién empiezan. Pero es hasta que entran en confianza. Quiero remarcar que no hace falta saber bailar, acá cada uno se mueve como puede”, sentenció Pamela Aguirre.

“QUEMAMOS CALORÍAS DE MANERA DIVERTIDA”. María Fernanda Gutiérrez, Gisela Falcheto y Carolina Charriol son tres de las alumnas que asisten al gimnasio, y se mostraron muy conformes con las clases de zumba; coinciden en que es muy recomendable.

“Venimos desde que abrió el lugar ya que conocemos a la dueña y nos invitó a probar una clase. La verdad es que nos gustó mucho y además consideramos que es una muy buena actividad aeróbica.

“Aquí la pasamos bien, nos reímos mucho y quemamos calorías de una manera divertida, porque transpiramos bastante”.

Consultadas acerca de si complementaban su rutina de ejercicios con otra actividad física, Carolina explicó que hace “funcional”, también con Pamela: “Anteriormente asistía a otro gimnasio bastante grande y donde no tenían por costumbre corregir posturas. Aquí solucioné mucho ese tema, porque ella observa y me corrige lo que hago mal.

“Funcional es un entrenamiento mucho más fuerte que zumba, porque tiene ejercicios donde se trabajan todos los músculos, y con el propio peso del cuerpo”, explicó.

En tanto Gisela explicó que hizo “crossfit y funcional en otro lado; pero me quedo con las actividades que da Pame. Ahora hago también spinning y los fines de semana mountain bike con un grupo de amigos”.

Fernanda se declara como la menos deportista de las tres: “A veces salgo a caminar; pero antes de esto hacía spinning y lo dejé porque me aburrió”.

Periodista Silvia Garrigós