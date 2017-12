Ediciones

Zaratustra: Cuestionar lo naturalizado

Un trío que busca experimentar con los sonidos, trascender los géneros y problematizar lo que está establecido en la sociedad.

Cerca de cuatro años atrás, el impulso creativo de tres jóvenes músicos de Villa Carlos Paz confluyó en un proyecto que fue moldeándose lentamente. Zaratustra empezó como tantos otros grupos: con incorporaciones y despedidas; entusiasmo y momentos de calma. Sin embargo, una vez consolidada la formación actual con Facundo Rivarola (guitarra), Juan Ortega (batería) y Jonathan Casarotto (bajo), el avance ha sido continuo y firme.

Actualmente, el trío se encuentra presentando cinco canciones (lo que en la jerga musical se conoce como EP, por Extended Play) que componen la primera mitad de un disco que finalizarán en el 2018.

Concluyendo el año, la rutina de la banda consiste en actuaciones en distintas localidades de Punilla, la difusión del álbum por redes sociales y giras en estudios y medios de comunicación.

NO ES SOLO ROCK AND ROLL. El nombre del conjunto proviene del célebre libro “Así habló Zaratustra”, del alemán Friedrich Nietzsche publicado en 1891. En él se relata en forma de aforismos la vida y reflexiones existenciales de un profeta ermitaño que, “hastiado de su sabiduría”, decide extenderla y compartirla con el resto de los mortales. Esta figura es una excusa del autor para exponer algunas de las temáticas principales de su pensamiento sobre la moral, la religión y la voluntad de los seres humanos.

Inspirados en el relato -aun confesando que no son eruditos en la obra del filósofo- los jóvenes de Zaratustra pretenden convertirse en una especie de moscardón que problematice y genere debate, tanto a nivel musical como social. Los integrantes entienden que el arte debe ser rupturista, y que hacer rock no solo es sonar fuerte.

¿Cómo fue la gestación del disco?

Surgió de la necesidad de cerrar una etapa luego de que se fue el cantante anterior; a partir de ahí quedamos a la deriva y sentíamos que estábamos en un punto medio. Habíamos quedado los tres un poco inseguros, y el hecho de empezar a grabar fue el primer paso para decidirnos a cerrar ese ciclo y arrancar de nuevo. Por otra parte, el proceso creativo surgió por una cuestión de consolidarnos como grupo de trabajo, cada uno con sus gustos, y de toda esa mezcla sacar algo. En este primer material sacamos nuestras conclusiones, y para el segundo vamos a hacer algo un poco distinto. Se va a notar la diferencia tanto a la hora de componerlo como en la estructura de las canciones.

Hay que tener en cuenta que el primer disco de una banda no tiene pasado; no hay un punto de referencia, de partida. Estamos buscando el sonido, encarando lo que queremos hacer; pero cuando compusimos estas canciones ni siquiera nosotros estábamos seguros de qué forma queríamos sonar o para qué estilo tirarnos. En la segunda mitad, se va a escuchar un sonido más seguro, con una idea más clara de la banda, un poco más objetiva. No obstante, la búsqueda del sonido para un artista nunca se termina; siempre estás progresando, siempre estás adquiriendo un nuevo conocimiento.

Tienen una visión a futuro…

Esto significa una gran parte de nuestras vidas. Fuera del trabajo, somos música, estamos haciendo música; ya sea estudiando, tomando clases, haciendo cosas por la banda, moviendo los medios. Nuestra vida se divide en dos: lo laboral y la música. Es decir, no estamos tomando la música como hobby, si bien hoy en día cuesta y falta para poder vivir de lo que uno hace; pero la idea es tomarlo de una manera muy profesional.

En relación a las letras, ¿hay algún hilo conductor?

En estos cinco temas hay algo que habla un poco de la introspección dirigida a los pequeños actos, o a las cosas que se dan por sentadas como algo obvio. Invitamos a la gente a que cuestionen sus acciones. Quizás no sean muy positivas las letras; pero tampoco son negativas. Simplemente estamos invitando a que cada uno se cuestione lo que da por sentado, lo que es normal, lo naturalizado.

¿Esto se relaciona con el nombre de la banda?

Claro; sin embargo, no somos lectores asiduos de Nietzsche, porque no queremos caer en que somos seguidores de él, ni sus profetas. El libro habla un poco de la desunión, de cómo estamos desconectados con la tierra, vivimos más pensando en qué va a pasar después de morirnos; pensamos en la vida después de la muerte, cuando no nos conectamos con lo que está pasando hoy en día.

Zaratustra quiere ser un proyecto renovador…

Somos personas que tenemos distintos gustos personales, y hoy por hoy el rock ha dejado de ser simplemente rock; actualmente hay una industria del rock que te obliga a sonar de una forma específica. Nuestra idea es hacer música a partir de lo que pensamos que falta, y plasmarla de la forma más clara posible para que la gente la entienda y recepte el mensaje. Tratamos de buscar un sonido propio, de no atarnos a los estereotipos de la música que suena. Intentamos tener un sonido particular.

¿Utilizan el concepto de fusión para definirse?

Sí, eso parte primeramente de una comunicación entre nosotros mismos y nuestras diferencias. Cada uno tiene sus preferencias y gracias a una buena comunicación eso se ve plasmado como una fusión de géneros, como una mezcla misma de nuestras personalidades que naturalmente se volcó en una mixtura de sonidos. “El abismo” -primera canción del disco-, comienza siendo rock; pero luego pasa a ser reggae y después se transforma en un rock potente. Eso es producto de una búsqueda en la que fuimos experimentando hasta encontrarlo.

¿Prefieren los shows en vivo o trabajar en el estudio?

Hay un balance muy extraño en el que convive el músico a la hora de ir a tocar. Existen muchos lugares que no están preparados ni equipados; y lo que uno recibe como devolución no siempre es lo que le gustaría. Por lo tanto, salir de la zona de confort del estudio tiene sus cosas positivas y negativas. En Villa Carlos Paz, lamentablemente, en el 70 por ciento de los lugares no tratan bien al músico, no lo reciben como corresponde, y eso, sumado a la poca experiencia que tenemos en vivo, nos asusta un poco. Por otro lado, nunca hemos salido de esta ciudad. Sin embargo, y siendo la minoría, existen lugares donde a uno le encanta ir a tocar, disfruta mucho y recibe un excelente trato por parte de los dueños y el personal.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES: este sábado 9 en Casa Cueva de Tanti (Ruta 28 km 755) junto a la banda Retruco, y el viernes 15 en Córdoba capital, junto a Las Frases de Samuel, en Luzbelito Pool Bar (Buenos Aires 489).