WRCA 2018: “Carlos Paz nace por el automovilismo”

Periodistas y empresarios coinciden en la importancia, en términos de relevancia mundial, que le confiere el paso de la competencia más apasionante del planeta por sus tierras. Incluso pese a la merma económica y de público que ha sufrido en los últimos años.

La ciudad se alista para protagonizar la trigésimo octava edición del World Rally Car Argentina, con dieciocho tramos de velocidad y la particularidad de un recorrido nocturno por las calles citadinas. Aunque el Night Super Special adicionado por los organizadores este 2018 a la quinta fecha del campeonato “no modifica la preponderancia que Villa Carlos Paz ha sabido tener desde un principio en la competencia deportiva”.

Con cuarenta años dedicados al periodismo automovilístico, Santiago Carreño da cuenta del crecimiento urbano como consecuencia del fervor fierrero, “y no de los teatros como muchos creen”. Porque más allá del impacto masivo que el WRCA generó a partir del año 1984, cuando empezó a correrse en Córdoba, e indefectible acá, habida cuenta que “Villa Carlos Paz siempre fue epicentro”; desde la década del cincuenta que la perla de Punilla venía exponiendo su belleza al globo a propósito de este deporte a motor.

“Fue su ventana al mundo: Carlos Paz nace por el automovilismo. Era un poblado desconocido hasta que un grupo de amigos, con Alcides Raies a la cabeza, empieza a organizar competencias -la más importante fue Turismo Carretera- y a traer a los mejores exponentes de ese momento. Así, por medio de la gráfica, que era el único medio que había en ese momento, logra mostrarse y crece. Fue el automovilismo lo que le dio proyección a Carlos Paz, y no los teatros”, reitera.

Pico que alcanzara gracias a la otrora masividad del rally: “Movía público de todo el país y de países vecinos”; pero en función de priorizar la seguridad se está “trasladando a los lugares más inaccesibles para que la gente no vaya. Mucho tiene que ver con una política internacional, a la cual obedece la organización nacional, que es la de alejar el público del evento. Esto no es como la fórmula uno que se corre en un autódromo para que los espectadores vayan, esta es una carrera hecha para los constructores, para las marcas; entonces, como Argentina tiene la particularidad de arrastrar mucho público, y esta cantidad de público hace a la inseguridad, se aconseja sacar los tramos de los lugares accesibles”.

Lo que no afecta más que al folklore del evento, si -de acuerdo con Carreño- “el del rally no es un público que mayoritariamente vaya a ver la técnica, la velocidad o la destreza del piloto” sino más bien “se junta para compartir con amigos un asado, o una aventura. Ir a Copina es una tradición, los espectadores están el jueves cuando recién se corre el domingo. Inclusive Copina no es el mejor lugar para ver el desarrollo del auto, es lento, trabado”.

Y distinto también a que se esté poniendo en riesgo la estadía del WRC en Córdoba, e incluso en Argentina. “Nunca peligró más allá de que hubo oportunidades en que lo llevaron a otras provincias. Hasta se habla de que el año que viene el rally se puede llegar a correr en Chile como en su momento, en México; pero eso no quita que seamos una fija en el calendario mundial. Los gobiernos lo defienden mucho, y vuelve porque la organización que tiene Córdoba, los caminos, la hotelería, son perfectos”.

Ingeniería criolla por la que “Córdoba ha sido sede de los mejores rallies”, cuenta Carreño. Ese saber sortear las dificultades, resolver los problemas más inoportunos como, por ejemplo, “cuando había corralito, la organización creó un banco casi clandestino en la costanera para que los equipos extranjeros pudieran manejarse con dinero. Los europeos no entienden cómo lo podemos hacer, y lo celebran”.

En lo que quizás Villa Carlos Paz no ha logrado destacarse aún, tiene que ver con su participación propiamente dicha: “El único carlospacense en ganar el WRCA fue Martín Christie, como navegante de Jorge Recalde”. La única dupla argentina, de hecho.

Después, la deuda pendiente según el periodista, es “jerarquizar el automovilismo. Lo que Carlos Paz necesita es jugarse y traer otra categoría, como el Súper TC 2000”, y para ello “hacer un circuito callejero. Que puede ser el de costanera, de carácter semi-permanente, y así poder barajar otras categorías también”. Considerando “el de Santa Fe, que mueve cien mil personas en un fin de semana sin impactos sobre el asfalto, más allá del inconveniente que pueda significar para algunos vecinos”.

OCUPACIÓN AL 55%. “Totalmente de acuerdo con que Carlos Paz ha crecido al ritmo del automovilismo”, el presidente de la Asociación Gastronómica y Hotelera, Rodrigo Serna, se muestra afín a la idea de un circuito callejero: “La posibilidad puede estar dada y puede ser un atractivo importante, porque en el mundo lo son. Teniendo en cuenta todas las cuestiones ambientales y arquitectónicas que limitan a Villa Carlos Paz, devendría en un aporte fantástico para romper la estacionalidad”, sostuvo.

Porque la fiesta del WRCA, salvaguardando el de este año por su coincidencia con un fin de semana largo, tiene más incidencia en términos de publicidad que económicos. “Más allá de la cantidad de gente que venga, su significado es grande en tanto repercute el nombre Villa Carlos Paz por todos los medios mundiales”, y en este sentido, “es el único evento de relevancia internacional que tenemos fijo en el calendario anual.

“Sin dudas que el presupuesto de las empresas, así como la gente que venía al Rally siete u ocho años atrás, no es el mismo. Antes los equipos llegaban una semana antes y con una cantidad de personal que hoy ya no traen. Se ha achicado la inversión privada, el negocio directo; pero lo que tiene que ver con el hecho de que Carlos Paz figure en los medios internacionales no cambia, y eso es clave para nosotros”.

Este año, el hecho de que el WRCA se desarrolle en paralelo al fin de semana largo con motivo del feriado por el Día del Trabajador, hará “que tengamos mejor ocupación que los dos últimos. Lo cual nos va a venir bien. Estamos hablando de un promedio de reservas por arriba del 55 por ciento, y sobre la marcha, va a andar mejor”.

Lic. Lorena Neo Romero