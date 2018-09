Ediciones

Voto joven: Sigue el debate

Frente a la demanda juvenil: que se reduzca la edad mínima habilitada para sufragar de 18 a 16 años, no dejan de surgir interrogantes sobre cómo materializarla y cuándo es el momento oportuno.

La Carta Orgánica Municipal (COM), en su artículo 206 estipula que el Cuerpo Electoral Municipal se compone de “los argentinos mayores de 18 años con domicilio en el Municipio registrado en el documento que acredite su identidad” y de “los extranjeros mayores de 18 años que tengan dos años de residencia continua e inmediata en el Municipio”.

Entonces, la pregunta es: ¿se necesita modificar la COM para ampliar el derecho cívico como reclaman distintas agrupaciones e incluso el Defensor del Pueblo? o ¿alcanza con seguir bajo la órbita del Código Electoral Provincial -donde el voto joven ya está habilitado- y/o adherirse a la Ley de Ciudadanía Argentina 26774?

De acuerdo con el abogado constitucionalista Enrique López Amaya, para quien “el voto joven es importante, necesario y muy oportuno”, el artículo 206 de la COM “determina quiénes son los electores municipales. La COM es nuestra Constitución, por lo tanto, una ordenanza común no puede modificarla.

“Es decir, para modificar la COM debemos seguir los pasos que ella misma determina; estos son, reforma por convención convocada a tal efecto, o bien por una ordenanza de enmienda dictada por el Concejo de Representantes. La que requiere una mayoría extraordinaria”.

Por su parte, el politólogo y magíster en Gestión Política, Fermín Borthelle, opina que “habría que intentar explorar la alternativa de adhesión al Código Electoral Provincial, más allá de lo expreso en el artículo 206 de la COM”; aunque “entiendo que hay una primacía de la COM, que es ley suprema dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad que, por cierto, es autónoma”.

Borthelle coincide con López Amaya respecto de lo positivo de la iniciativa, “sobre todo porque ha movilizado a los jóvenes en pos de un proceso de participación importante como es el sufragio”; ello siempre “que quede en claro que en las transformaciones sociales el voto es muy importante; pero no decisivo. Como ampliación de derechos es interesante; sin embargo, la democracia excede lejos la conquista solo del sufragio”.

Razón por la cual, igualmente, entiende que “no es urgente; hay que discutir los mecanismos”. Y en el debate, incluye la posibilidad de “una reforma más integral.

“Toda ampliación de derechos tiene costos. No solo para los derechos electorales. Esto tenemos que asumirlo. Por eso, el voto joven debiera incluirse en una reforma más integral, que no quede en la modificación de un artículo.

“Me parece importante repensar la estructura de gobierno, que la COM ha sido poco innovadora en ese aspecto. En realidad, ha replicado los esquemas provincial y nacional, con la jefatura en cabeza de los Ejecutivos, cuya desproporción es evidente en la práctica. Las cuestiones de transparencia y de control igualmente son ámbitos a revisar”.

Las declaraciones de ambos especialistas se suman a las vertidas por los concejales, sumamente divididas, al punto de que ningún bloque, por sí mismo, suma los votos necesarios para instalar su postura.

Lic. Lorena Neo Romero