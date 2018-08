Ediciones

Villa Independencia: Mejorar la calidad de vida

Villa Independencia se encuentra ubicado contra la ladera de la montaña y colindante con barrio Sol y Río. La escuela Bernabé Fernández, que congrega a la mayor parte los niños del sector sur, y la sede del Centro Vecinal, situada a pocos metros de la institución educativa, son los espacios sociales más destacados.

ASPECTOS POR TRABAJAR. Mientras caminaba por Los Amarantos, Graciela advirtió que “el principal problema son las calles. La Municipalidad se acuerda de mejorarlas solamente cuando anda de campaña; pero el resto del año se sufre mucho. Ni qué hablar en verano, cuando llueve es imposible transitar por acá”.

Reclamo similar planteó Horacio, al tiempo que regaba su jardín y parte de la arteria: “Hay que echar un poco de agua para que se asiente la tierra, si no, es una polvareda. La gente tendría que ser un poco más consciente; y, por ejemplo, aprovechar el agua del lavarropas para tirar a la calle. Esto se parece a los recorridos que hacen los autos del Rally”, bromeó.

En ese sentido, sugirió que se adoquinen “otras partes que son importantes en el barrio, debido al constante paso de los autos. El problema es ponerse de acuerdo con los vecinos para hacer algo”, reprochó.

CANSADOS DE ESPERAR. Otra de las cuestiones más nombradas es la frecuencia del transporte B1. “Si vivís más cerca de Sol y Río, es el único que podés tomar, o un interurbano. Es un verdadero drama; no todos tenemos vehículos propios. Tendrían que mejorar eso”, indicó Marcela, quien esperaba en una de las paradas de Avenida Cárcano.

Lo mismo opinó Georgina, quien solicitó que “entre alguna línea dentro del barrio, sobre todo para los chicos que asisten al colegio; eso mejoraría mucho el servicio. Y deberían agregar algún otro colectivo para que no se tenga que esperar siempre el B1. A veces, estás obligado a ir hasta la parada cerca de calle Madrid para no esperar tanto”.

Además, la joven contó una experiencia: “Una vuelta me robaron en plena parada y no pude hacer nada. Me manotearon el celular y se metieron en el barrio. En ese momento no andaba ni un móvil de la Policía patrullando, y tampoco quise perder tiempo haciendo la denuncia porque te tienen horas esperando”.

DESDE EL CENTRO VECINAL. El viernes 24 de agosto se llevará a cabo en el salón de Las Verbenas y Las Violetas, una asamblea para renovación de autoridades; aunque el actual presidente, Miguel Molina, podría ser reelegido: “Hicimos un cartel importante pidiendo a la gente que se sume, ya que nos gustaría que hubiera una elección para que sea democrático. Desconozco si se presentó alguna otra lista; pero tienen tiempo hasta quince días antes de los comicios.

“Dos elecciones atrás, tuvimos dos listas; después de eso noté a los vecinos desamigados. Por esa razón, en las últimas elecciones busqué integrar gente de todos los sectores para que quedara bien representado nuestro Centro”, comentó.

En la sede ofrecen “talleres tanto de la Municipalidad como del PAMI, y varios independientes. Hasta el momento vienen funcionado muy bien, y estamos contentos con nuestros alumnos”.

Sin embargo, Miguel admitió que “no es fácil que se sume gente, a pesar de que la mayoría son gratuitos. Debemos hacer campañas intensivas para difundirlos, con propaladora y volantes. Es muy difícil atraer sobre todo a los abuelos; por ese motivo, cada vez que llegan los bolsones a la zona sur, les incluimos folletos para motivarlos”.

CUESTIONES PENDIENTES. Tal como lo comentaron los vecinos, muchas calles son de tierra, y “el último arreglo grande que hicieron fue en plena campaña; cuando el Intendente vino con su comitiva y mejoraron todo. Después de eso; como no hubo lluvias grandes, más o menos se mantienen en condiciones”, puntualizó Molina.

“Como parte del ensanchamiento de la Avenida Cárcano, dentro del proyecto se contemplaba el pavimento en el ingreso y egreso de la escuela Bernabé Fernández. Para eso, la Provincia hizo las dos dársenas de acceso al barrio que están en los semáforos (por Los Tulipanes y Las Verbenas); pero la obra no se completó. Lamentablemente, no se la peleó desde la Municipalidad, a pesar de que era un proyecto que ya estaba asignado. Hasta el momento, solo se ha adoquinado el ingreso a la escuela; pero no se siguió el circuito que figuraba en la Provincia”.

La entidad efectuó un sondeo entre los vecinos; pero “no llegamos al 70 por ciento, que se requería para continuar con el proyecto y luego llamar a licitación. Entonces, intentaremos hacer lo que resta con el Presupuesto Participativo, que ya salió mencionada en la última reunión. Veremos si después los vecinos la votan en septiembre. Si se realiza la obra, hasta se puede pedir que una línea del colectivo ingrese al barrio”.

Para mitigar la inseguridad, proponen construir un nuevo destacamento policial: “En las reuniones con la Policía, aprovechando que designaron nuevo personal en la zona de Punilla, estamos pidiendo que sea efectiva la Comisaría con su respectivo personal. Desde los centros vecinales de la zona sur, ofrecemos lo que sea necesario para su construcción; por ahora, quedaron en contestarnos”.

Considera que “sería fundamental tener un destacamento, eso daría pie para colocar un cajero y ayudar a la economía de nuestros comerciantes. Teniendo a la Policía, es más fácil que las autoridades del Banco instalen uno en esta zona. También nos ofrecimos a construirlo; conseguir las cámaras, los vidrios apropiados y las luces. Estamos en tratativas y esperemos pronto tener una respuesta”, concluyó.

