Ediciones

Venezuela: “Las elecciones estaban decididas de antemano”

Radicada hace dos años en Villa Carlos Paz, Nancy Sánchez da cuenta de su preocupación por la realidad del país bolivariano.

“Me resbala que me digan dictador” pronunció Maduro al momento de emitir su voto el pasado domingo, y en ese marco de descontento social se consagró presidente reelecto de Venezuela. Países del mundo, exiliados y venezolanos en contra de lo que llaman “el régimen” denuncian fraude. Nancy Sánchez, nacionalizada argentina desde diciembre de 2016, no es la excepción.

“El mundo sabe que las elecciones estaban decididas de antemano, que han sido una trampa”. Porque además de estar “arregladas las máquinas de votación, quienes lo votan a Maduro son las personas que están adheridas al gobierno, a los distintos ministerios, y los obligan. Hay psicoterror respecto de que ellos puedan saber si los votaron o no”.

En definitiva, “lo hacen para cuidar sus puestos; pero el pueblo está en contra, no lo elige. Si este señor y su séquito han destrozado a Venezuela de una manera impresionante. Un país hermoso, con todas las riquezas imaginables, no solo petróleo, sino hierro, oro, minerales de todo tipo.

“Lo ha convertido en la Cuba de Castro, Maduro es Castro”. Modelo de economía y sistema socio-político de tendencia comunista que se incrementara, de acuerdo con la radiografía contextual de Nancy, después de que se murió el general Hugo Chávez. “Había más oportunidades, o nos negábamos a creer que íbamos a terminar así”. Gran duda.

Con el Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder durante seis años más, “el deterioro se va a profundizar; que ya es mucho. Y si en algún momento hubiese un cambio, para que Venezuela realmente se recupere, pasarían muchos años”. Cierto es que “nos mataron un poquito la alegría”.

EN PRIMERA PERSONA. Era 4 de diciembre de 2016 cuando llegó a Argentina. Paseó primero por Capital Federal de la mano de su hija, quien hacía ya un tiempo había decidido, por ansias de cambio y tras un viaje personal, radicarse en Buenos Aires. Luego se trasladó, a pasar Año Nuevo en las sierras cordobesas con “el chico”, como le llama a su retoño, modificando para siempre su estatus de turista.

Ellos le habían regalado el pasaje, Nancy traía la valija llena de regalos y nada más. “La gente que tiene todo planificado, se trae todo lo que más puede, yo no. Las maletas venían llenas de cosas para mis chicos. Lo que pasó fue que cuando vi en las condiciones de precariedad en las que estaba mi hijo, a quien para traerlo al mundo estuve siete años haciendo tratamientos, supe que no podía volverme.

“A él lo trasladaron con un ofrecimiento que después no le cumplieron y terminó trabajando en la construcción, en Cosquín”. Profesional del turismo, “lo incentivé a que viniéramos a Carlos Paz a dejar currículums”. La suerte estuvo de su lado y finalmente, ingresó en una agencia de excursiones.

Para ese entonces, la educadora jubilada, cuyo plan inicial no era quedarse, ya tenía documento nacional de identidad. “En aquella época, lo daban muy rápido porque no había tanta llegada de venezolanos como ha habido en estos últimos dos años. Puse mis papeles el 23 de diciembre y para el 28 de enero me estaban entregando el DNI. Hoy en día puede pasar mucho tiempo, meses, e incluso un año hasta que sale, ya que se incrementó el número de inmigrantes”.

Sucede que, a fines de 2016, “no estaba tan difícil la situación en Venezuela; aunque se veía venir. Sí había escasez de medicina y de comida; pero no como ahora”. Situación económica por la que “nunca volví ni pienso volver, al menos por ahora. Aparte, temo que me vayan a hacer algo con el pasaporte y no pueda regresar a la Argentina”. Acá están dos integrantes del “trío mosquetero”, como cuenta que se dan en llamar.

Tras enviudar, compró una casa “muy bonita” en la paradisíaca Isla Margarita y si bien extraña, “deseo ir a ver mis hermanos, abrazar a mis primos, a los sobrinos; volvería solamente si cambia el panorama político y ya no corriera riesgo de quedar atrapada allí. Ha pasado. Maduro tiene mucha rabia contra Macri y los radicados en Argentina estamos como amenazados, nos llaman traidores de la patria. Si eso me sucediera, de tristeza moriría”.

¿Por qué sus compatriotas siguen eligiendo Argentina?

-Entiendo que es porque se nos brindó, más que todo, apoyo con la documentación.

¿Se sienten bien acogidos?

-Personalmente, la gente que he conocido me ha tratado muy bien, en ningún momento me ha hecho sentir mal. Al, contario, una solidaridad total, he recibido calor humano.

¿Logró adaptarse a la cotidianidad?

-Extraño el coco, la arepa, el queso blanco duro y los plátanos; el resto, me encanta la comida de acá. La carne aquí es excelente, muy rica, nada que ver con la venezolana, y no estoy traicionando a mi patria; pero la verdad es que a la carne venezolana casi nunca la comía porque era muy dura.

Y con el clima, ¿cómo se lleva?

-Sudaba tanto en la isla que me encanta el frío (ríe). El primer invierno que pasé fue muy fuerte, lloraba del frío; además, no tenía la indumentaria. Pero ahora me encanta el clima de Carlos Paz. Me gusta la ciudad, se puede vivir tranquilo. Más allá de algún robo, acá todavía se puede caminar por la calle hablando por teléfono; nada que ver con una Caracas, la isla, Venezuela entera es una explosión.

Se ha vuelto muy insegura…

-Todo el mundo quiere arrebatarte lo que tienes. Me cuentan que si un abuelito anda con su bolsita con arroz, pasa una moto y se la arranca de la mano. Es algo terrible.

Entonces, ¿es real lo que se ve en los noticieros?

-Peor, absolutamente peor. La gente muere de hambre, yo he perdido seis amigos por falta de medicina, gente joven, de 55, 60 años. La calidad de vida de los venezolanos es terrible. Hablé con mi hermana mayor, que tiene 69, y me dijo que el salario mínimo está en dos millones quinientos más un bono de alimentación, y el kilo de arroz cuesta un millón trescientos. Le pregunté ¿cómo hacen? “Buscar, buscar”, me respondió.

¿Y pueden ayudarlos a la distancia?

-Poco y nada. A menos de que vaya una persona de acá para allá, no es posible enviarles medicinas o alimentos, y nadie va, todos vienen. Los que estamos afuera, y podemos, sí les mandamos dinero. Y les llega. Ese es el aporte que podemos hacer.

¿En qué termina esto?

-Creo que va a haber una explosión social en cualquier momento. Se van a matar entre ellos.

¿Una guerra civil?

-Una guerra de supervivencia.

Lic. Lorena Neo Romero