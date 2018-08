Ediciones

Turismo en Punilla: FODA

Ideada por Albert Humphrey en la década de los sesenta, la matriz de análisis FODA es considerada el “abecé” de cualquier estrategia de planificación: permite determinar las ventajas competitivas de la empresa u organización en estudio y, en consecuencia, la línea de trabajo más conveniente en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

Análisis a través del cual, el “equipo Punilla” -conformado por todos los secretarios de turismo del Departamento, más representantes del sector privado y el vocal por esta zona en la Agencia Córdoba Turismo, Fabricio Díaz– pretende identificar “quienes van a poder salir los próximos fines de semana largos y durante la temporada propiamente dicha”, para apuntar a ese público.

“Esfuerzo, recursos e ideas” dispuestos a la orden de “resolver a favor” la incertidumbre turismo-economía. En este sentido, Díaz advirtió que “Punilla tiene un posicionamiento muy importante dentro de la cartera provincial” por el simple hecho de que “el 50 por ciento de la gente que viene a la provincia de Córdoba a vacacionar pernocta en Punilla, desde Villa Carlos Paz, las comunas del Sur, San Roque incluido, hasta Charbonier (el último pueblo de la región y que le sigue a Capilla del Monte).

“Esto, sumado a todos sus potenciales, hace que Punilla tenga un valor agregado en la gestión de la Agencia Córdoba Turismo”, de gran utilidad, “en la presencia dentro de las campañas de promoción”.

FORTALEZAS. “Poseemos una variedad de actividades para desarrollar que se da en muy pocos lugares de la provincia, y del país inclusive”, aseguró Díaz. “Desde los teatros y el esparcimiento nocturno de Villa Carlos Paz, hasta lo más relajado de la meditación al norte, con Capilla del Monte, Charbonier y Ongamira como epicentros de renombre; pasando por el golf, los ríos, las reservas naturales y los cerros”.

“Somos un gran atractivo para el turismo de aventura”, no solo porque el escenario es propicio, sino por la cantidad de prestadores habilitados para “trekking, cabalgatas, travesías en cuadriciclo, vuelo libre.

“El potencial es muy grande y va más allá de lo tradicional”, insistió el vocal, mencionando como ejemplo que “en La Falda está la segunda caverna del país para el desarrollo del turismo espeleológico, y contamos con una reserva de nivel internacional como la de los monos carayá”.

Luego, “en materia de eventos, también estamos muy posicionados. Partimos con la actividad teatral, seguidamente por el Festival Nacional del Folklore, el Cosquín Rock y el Festival Nacional del Tango”. Cronograma que incluye otros más pequeños, aunque no por ellos menos importantes, y de una particularidad inusitada, al estilo del temático alienígena, cada vez más convocante.

OPORTUNIDADES. La ubicación geográfica y la proximidad con la ciudad capital y su aeropuerto, lideran el ranking de oportunidades. De allí la convicción de que “hay que trabajar fuerte en la conectividad” tanto para el turismo de paso obligado como la fluidez interna.

De hecho, es tan importante el movimiento regional, que “si una localidad no dispone de vías rápidas de acceso a sí misma y a otras, es tanta la oferta, que aquella ciudad que sí tenga la posibilidad de unir los puntos deseados por el viajero se va a quedar con ese turista.

“Y en lo que hace al transporte aéreo, ha sido muy positivo el avance y el trabajo conjunto para mantener este hub”. Vuelos de cabotaje que, sin pasar por Buenos Aires, de un año al otro se elevaron considerablemente: el tramo Córdoba – Tucumán tuvo un incremento del 153%; Córdoba – Jujuy, del 143%; Córdoba – Bariloche, del 99% y Córdoba – Neuquén, del 82%. Las rutas internacionales, siendo Córdoba-Santiago de Chile la más transitada, igualmente treparon en un 33% según informó Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Por otra parte, Fabricio Díaz, remarcó la “relación excepcional” que mantiene con los municipios de Punilla: “Estamos en un momento muy bueno de la actividad, que lamentablemente no coindice con el momento económico; entonces, no nos da la oportunidad de reflejarlo en números”.

DEBILIDADES. “La mayor debilidad está dada por las condiciones de Argentina para el desarrollo económico del empresariado. Los sectores hoteleros y gastronómicos están atravesando una crisis a propósito de las presiones impositivas que recaen sobre ellos. Y eso les genera una baja rentabilidad, que, por consecuencia, les imposibilita reinvertir en sus establecimientos”.

Se le agrega el hecho de que “nosotros trabajamos, y lo reconocemos, con la clase media”, casi como sector poblacional exclusivo. Entonces, “el golpe certero que la compleja situación del país le ha dado, seguramente va a impactar en nuestra actividad y en nuestros prestadores.

“Fíjense que a los propietarios de cabañas u hoteles de cuatro y cinco estrellas, o gastronomía de alta gama, si bien les está tocando la crisis, no les ha afectado tanto como a quienes tienen hosterías de menos categoría”, observó.

AMENAZAS. “El problema de la clase media no es que el dólar subió y, por ende, no puede irse al Caribe u otro destino, sino que no cuenta con dinero para vacacionar”. Lo que sostuvo Díaz es que la dolarización de la economía, lejos de ser una oportunidad para el crecimiento del turismo interno, puede ser una traba para quien prefiera ahorrar frente a la fluctuación, o directamente no cuente con ese “sobrante. Estamos hablando de algo que no existe.

“Además, no está bueno conjeturar con la plata de la gente: si el dólar va a estar alto o bajo. Por eso, estamos haciendo un gran esfuerzo en identificar el público al que vamos a apuntar”.

Competencia mediante, aunque “hay público para todos los gustos. Córdoba es un destino que tiene 140 mil plazas habilitadas. La mitad de ellas se encuentran en Punilla; esto hace que el nivel de rotación sea bastante grande. Solo en Carlos Paz están en el orden de las 35 mil, sin considerar las casas de alquiler y las informales, que a veces duplican la oferta.

“Se termina resolviendo. Siempre Córdoba, y en particular Punilla, resulta uno de los principales destinos del interior de la Argentina. Dedicación mediante y usando la inteligencia, lo vamos a lograr una vez más”, concluyó con optimismo.

Lic. Lorena Neo Romero