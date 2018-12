Ediciones

Tiempo de Gracia y de armar el Árbol de la Caridad

“Estamos en tiempo se gracia”, afirma el Padre Mario Bernabey, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. La fe católica destina las cuatro semanas previas a la Navidad a propósito de “prepararse para la Fiesta. Nadie improvisa frente a los grandes eventos. Todos buscamos con tiempo la ropa que vamos a usar, los zapatos, vamos a la peluquería. Acá pasa lo mismo. Solo que preparamos el corazón para no improvisar la Noche Buena, y que, de verdad, sea una buena noche”.

El adviento, que empezó el pasado domingo 2 de diciembre, “para los cristianos, es un período que nos ayuda a recorrer el corazón de un Dios que no se olvida de nosotros, un Dios que se acerca, un Dios que siempre es fiel a su palabra. Y la Navidad nos hace recordarlo, pese a la soledad y los desencuentros.

“También nos desafía a no quedarnos con el testimonio sino a sanar los vínculos y acortar las distancias”. En otras palabras “que el folclore religioso no quede en una buena mesa con mucha comida. La cena del 24, o el almuerzo del 25, son buenas oportunidades para reunirnos; pero no es solo eso”.

Igual opina Bernabey sobre la tradición de mañana 8 de diciembre: “Es un lindo acto el de armar el árbol con María como un modo de prepararnos para la Navidad; pero sin caer en la frivolización del consumismo que nos lleva a pensar simplemente en el adorno, más que en el sentido que tiene, lo que expresa ese árbol”.

De nuevo, “podría tomarse como un momento para estar en familia, destinar un lugar en el hogar y recuperar su simbolismo religioso: el pesebre y el pino, que siempre está verde, nos hablan de la vida y la humildad”.

La Iglesia del Carmen, puntualmente, invita a la feligresía a armar el Árbol de la Caridad, en función de solidarizarnos con los más necesitados. Esto es, “tendremos un árbol dentro del templo cuyos adornos equivaldrán a un alimento no perecedero, un artículo de limpieza o higiene, un juguete y todo aquello que logremos recolectar.

“Dichas donaciones nos ayudarán a acompañar a quienes así lo requieran durante los meses de enero y febrero”.

¿Cómo funciona? Hasta el 22, se podrá pasar por el establecimiento religioso y elegir una borla, siendo que tendrá escrito el bien a llevar. Habrá tiempo para colaborar hasta Reyes, “y si la gente quiere regalar cosas distintas a las que les tocó, serán bienvenidas igualmente”.

Desde la Parroquia admiten “que no son momentos fáciles, tanto social como personalmente; pero la oración nos ayuda a superar los dolores”. En este sentido, “nuestras puertas estarán abiertas como siempre y más que nunca”. La misa del 24 estará musicalizada por Iceberg del Sur, y será a las 20 en la Plaza Belgrano, siempre que el tiempo ayude; de lo contrario, se trasladará al recinto céntrico. Mientras que el 25 habrá doble celebración, a las 11 y a las 20.

Vale destacar que este fin de semana, se estará llevando a cabo la colecta de Caritas. ¡A colaborar!

Lic. Lorena Neo Romero