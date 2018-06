Ediciones

Tango: “Acá la gente viene a pasarla bien”

Roberto Seimundi nació en Marcos Juárez; pero lleva 34 años residiendo en nuestra Villa, y muchos de esos años los dedicó a la enseñanza del tango.

¿De dónde nace tu pasión por el tango?

-En mi familia no escuchábamos tango; y nació por una inquietud, por ver qué era. Tenía 27 o 28, algo grande; pero cuando te gusta, no importa la edad. A veces te preguntan, qué hobby tenés, y a mí me gusta bailar tango. Por eso en nuestras clases tratamos de enseñar todo, no nos guardamos nada, porque queremos compartir lo que hemos aprendido a lo largo de los años.

¿Alguna vez has competido?

-No, si bien pasó por la cabeza en algún momento; nunca buscamos de competir. Pasa que los niveles que hay en las competencias son increíbles, y demandan muchas horas de ensayo; en nuestro caso se complicaba. De todos modos, cuando uno quiere, se puede; pero decidimos solo bailar y dar clases.

Por otro lado, en este tipo de danza obviamente se requiere de dos personas; entonces necesitás de mucha, mucha práctica, porque tenés tango escenario y tango salón. Tango salón es más marcado, que es a lo que apuntamos con nuestras clases, y tango escenario, es más coreográfico por lo que necesitás de muchísimas horas de práctica. La diferencia entre estas dos especialidades es que en tango salón se puede bailar con cualquier pareja en cualquier lado; pero el escenario conlleva rutinas que lo hacen muy especial. También se está imponiendo esto del “neotango” que es una mezcla, es como una amalgama entre ambas modalidades. Podría decir que hay un 95 por ciento de jóvenes que bailan ese tipo de tango con otras destrezas.

¿Qué tiene de particular?

-Cuando vas a una tanguería y ponen un tango electrónico, que se le llama así porque utilizan sintetizadores, lo bailan más libre, es decir, algunos lo bailan de una manera y otros de otra. Si bien nosotros enseñamos a bailar, cada uno después le pone su impronta en la pista.

¿Qué es lo que busca la gente cuando quiere aprender a bailar tango?

-Muchas personas lo hacen porque sienten que es una materia pendiente, porque los padres, los tíos o los abuelos bailaban tango, entonces ellos no se quieren ir de este mundo sin haber aprendido a bailar. Otros lo hacen como una dispersión o buscando amistad, el compartir. Por ejemplo, acá no pasa de largo ningún cumpleaños, tenemos gente que canta, que toca la guitarra, es decir, vienen a pasarla bien más allá de la clase.

¿Los grupos se dividen por edades?

-No, es abierto. En un tiempo teníamos dos horarios, uno para principiantes y otro para avanzados. Este año tenemos de 21 a 22:30 solo para tango salón. En edades tenemos desde 15 hasta 85.

¿Hace bien bailar tango?

-Es bárbaro. Salvo que la persona tenga una afección muscular o articular, porque ahí ya se entra en otro campo; pero para todo lo demás, es muy bueno. Hay gente que no le gusta caminar, entonces vienen a bailar, y sin querer, acá caminan hacia adelante, hacia atrás, en zigzag, en distintos ritmos, en distintos compases, y se encuentran con gente del mismo “palo”, por así decirlo.

En la entrada en calor que hacemos tratamos que ejerciten cintura, tobillos, rodillas, hombros, brazos y también sirven como movimientos posteriores para ser aplicados en el baile.

Por otro lado, se respira un aire de cordialidad tremendo…

-Es un comentario preciso, porque hace unos días fuimos a una milonga y varios alumnos manifestaban eso, que, primero, no habían hecho nunca tango y lo otro era que nunca habían ido a una milonga y justamente rescataban el ambiente.

En una milonga hasta niños vas a encontrar, porque hay quienes no tienen con quién dejarlos, entonces los llevan y más de uno se pone a copiar los pasos. El ambiente en una milonga es muy lindo.

¿Cómo se estructura una clase?

-Si la persona tiene un mínimo de conocimiento, le puedo asegurar que en la primera clase sale bailando tango. Por supuesto que tiene que aprender un montón; pero ese primer día, sale bailando. En una segunda o tercera clase, ya puede animarse a ir a una tanguería porque lo que se busca en este taller es que podamos bailar todos y nos comuniquemos a través del mismo lenguaje corporal.

Se dice por ahí que bailar tango es muy difícil, ¿es verdad?

-Es un mito. Lo que pasa es que, con el tema de Internet, una clase de tango está al alcance de cualquiera; entonces piensan que jamás van a poder sacar los pasos que allí muestran. Por eso acá apuntamos al tango de salón que es todo por el piso, y mucho más sencillo. Por supuesto que depende el tiempo que se venga a las clases, porque obviamente implica un proceso; también influye lo que uno traiga por dentro. Es decir, no es lo mismo una persona que desde la niñez ha escuchado tango y tiene el oído, que otra que nunca lo escuchó, a esa persona le va a costar más; pero va a aprender.

¿Es una actividad costosa?

-No, para nada; el taller tiene una cuota de 300 pesos mensuales con dos clases semanales, lunes y miércoles de 21 a 22:30 en la Casa de la Cultura de la Coopi (Moreno 60).