Ediciones

Taller de Escritura Creativa para hallar la propia esencia

Desde hace siete años, funciona en el Salón Rizzuto un taller de escritura creativa coordinado por Silvia Garrigós. Días atrás culminó el año lectivo y los alumnos presentaron su tercera antología.

“Otro libro que surge de la magia, la empatía y la alegría que tejen lazos en este espacio. Esto es posible porque cada uno de los integrantes, desde su individualidad, ha aportado para que un trabajo colectivo como este pueda salir de sus corazones y multiplicarse en el de otros”, explicó la coordinadora.

Mario Benedetti solía decir “…yo no quiero que me vendan sueños ajenos, sencillamente que se cumplan los míos”, algo que Garrigós comparte: “Con esta tercera antología mis alumnos, grandes hacedores de cuentos y poemas, han cumplido un sueño más.

“Este ha sido el resultado del esfuerzo, la dedicación, la libertad en el uso de las palabras; el amor a la literatura y a la escritura. Ver cómo el acto creativo va modificando la pluma y la existencia de los escritores, es un camino maravilloso que acompaño desde hace casi una década”.

CLASES DINÁMICAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS. Encuentros semanales de dos horas, en los cuales los asistentes abordan “diferentes géneros literarios, diversos autores latinoamericanos y del resto del mundo; analizamos sus biografías y ponemos en práctica algunos de sus consejos. También vemos algo de gramática y ortografía.

“Desde la primera clase tienen ejercicios y deberes para que desde el comienzo tomen contacto con la escritura, y se vaya creando una dinámica que con el correr del tiempo será cada vez más ágil”, explicó Garrigós.

“ME GUSTAN LOS RELATOS ERÓTICOS”. Diana Virguez llegó a Villa Carlos Paz buscando un mejor lugar para vivir: “De mi querida Venezuela hace cinco meses que me despedí. Soy profesora de lengua y literatura, siempre me ha llamado la atención la escritura; aunque nunca lo había hecho de manera formal.

“En el taller encontré gente maravillosa, nos unen las letras y amamos lo que hacemos. Nos transporta a un mundo totalmente diferente al que tenemos y nos une por dos horas semanales a través de hermosas historias”.

Diana admitió que se acercó con un poco de aprensión y curiosidad: “Cuando llegué sentí la misma sensación que tuve el primer día en el jardín de infancia (sic), solo me faltaban mis papás. Tenía mucho temor porque no sabía con qué me iba a encontrar, cuán receptivo iba a ser el grupo y si iba a poder integrarme; pero realmente ha sido muy bonita la experiencia, porque más allá de escribir, en las clases nos relajamos y compartimos grandes momentos”.

La joven indicó que escribe de todo un poco, “pero me inclino más por los relatos eróticos; es más, ya tengo un libro sobre esta temática que está en proceso de corrección”.

“SOY UN GRAN LECTOR”. Mario Bendersky comenzó el taller con la expectativa de poder, en algún momento, “escribir algo interesante. Soy un gran lector; me gustan mucho las novelas policiales, sobre todo aquellas que se basan en hechos reales.

“El inglés John Katzenbach me gusta mucho, también el español Arturo Pérez Reverte. Siempre me ha asombrado la capacidad para las descripciones que tienen algunos autores; yo me noto carente de esas habilidades. Una de las inquietudes fundamentales para empezar un taller literario es aprender a decir las cosas de manera similar a las que he leído y me parecen sorprendentes. Por ejemplo, crear situaciones en las que uno realmente puede imaginar de una forma casi vívida, los lugares en donde se desarrollan las escenas siempre me pareció muy difícil; por eso, para mí es un desafío”.

Mario es médico y se considera “muy positivista, en general tenemos poca formación humanista; por ello, me pareció que debía ampliar mi espectro en ese sentido.

“La escritura era una materia pendiente, sentía que me debía esta oportunidad y he encontrado un grupo muy interesante; me asombro todos los días de la habilidad que tienen mis compañeros para escribir, y me encanta escucharlos y mostrar en un futuro mis producciones en alguna de las antologías, ya que hace poco que estoy en el taller”.

DATO: El jueves 4 de enero comienza el taller de verano en dos modalidades: novela exclusivamente (de 17 a 19) y clásico (poesía, cuento, microcuentos, haiku, entre otros) de 19 a 21. Consultar en el Salón Rizzuto (Avenida Cárcano 75); o al 15693777.