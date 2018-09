Ediciones

Taller de Comunicación: Ser receptivos y claros

“En el mundo de las comunicaciones estamos cada vez más incomunicados” es una frase remanida; pero que esconde una gran verdad, ya que la cantidad de aparatos electrónicos que usamos los argentinos, y las redes sociales en las cuales participamos, no nos garantizan una buena relación comunicativa entre un receptor y un emisor que sirva para entendernos. La realidad parece demostrar justamente lo contrario, y acentuar las diferencias ¿irreconciliables?

Hoy martes 25 de septiembre a las 20:30 en Punto Solar, la sede de la Gran Fraternidad Universal ubicada en Jorge Newbery 21, se dictará un taller gratuito sobre comunicación, y El Bamba dialogó con Liliana Noli, una de las coordinadoras del mismo.

TALLER TEÓRICO Y PRÁCTICO. “Con este encuentro queremos contribuir al desarrollo humano, o sea, que podamos ir dándonos cuenta de las cosas que nos pasan en forma cotidiana y de las cuales no tenemos mucho registro.

“El taller será teórico-práctico, y en primera instancia los asistentes deberán dibujar a mano alzada (por supuesto que no es necesario saber dibujar) las partes de un objeto, de acuerdo con unas consignas que se irán dando. Éstas no se repiten, nadie puede preguntar, ni mirar al compañero ni hablar entre sí; tiene que ser solamente emisor y receptor, y plasmar en un dibujo lo que uno vaya escuchando.

“Las consignas no son fáciles, hay algunas palabras que quizás no todos entiendan; pero la finalidad es que tomemos conciencia de lo difícil que es comunicarse claramente.

“Al terminar el ejercicio veremos que los dibujos son muy diferentes, y nos empezaremos a preguntar por qué pasa eso y cómo actuamos en la vida diaria con respecto a la comunicación”.

En una segunda etapa, se repetirá la consigna; “pero esta vez tendrán la oportunidad de preguntar al emisor cuando haya una palabra que no entiendan. De esta forma se entabla una comunicación mucho más fluida entre emisor y receptor, y el dibujo se irá armando con mayor facilidad y con más coherencia”.

¿Cuál es el objetivo del dibujo?

“Que tomemos conciencia de lo difícil que es cuando no entendemos algo. Para solucionar esto hay que preguntar, buscando tener una idea precisa; poder comunicarnos para ser receptores activos en la comunicación y ser claros cuando emitimos un mensaje”.

Solemos poner mucho en la respuesta del otro y descuidamos nuestros pensamientos.

“Sí. Los adultos nunca estamos puros al recibir un mensaje, siempre le ponemos la carga de lo nuestro, de toda la historia personal. Entonces es difícil, y por eso tenemos tantos conflictos entre nosotros; no nos sabemos entender.

“A veces tenemos la misma idea, la misma manera de ver la vida, valores similares; pero no llegamos a comunicarnos claramente”.

A lo largo de la vida hay gente con la que nos comunicamos mejor que otra, ¿a qué se debe?

“Creo que tiene que ver con una cuestión de sentirse escuchado y que haya un feedback, que sintamos confianza con el que nos está hablando, y viceversa; generalmente es algo difícil de lograr porque siempre estamos a la defensiva de todo y de todos”.

¿Ustedes plantean el problema y buscan la solución?

“La segunda vez que damos las consignas, les decimos que pueden preguntar a los compañeros y coordinadores; es como una actitud más receptiva para poner en juego, y se consigue llegar a un resultado mucho mejor”.

“SENSACIÓN MUY BELLA DE CONEXIÓN”. Liliana sostiene que cuando dos personas logran una comunicación profunda entre sí, “se genera una sensación muy bella de conexión, de liberación, de que me han entendido, que entendí su postura y crecí.

“Generalmente no hablamos porque ya sabemos o creemos saber lo que nos va a responder el otro, y en realidad son solo suposiciones. Los niños, en cambio, son más auténticos y espontáneos”.

¿Qué ocurre cuando una persona quiere comunicarse con un miembro de la familia y no puede?

“Con respecto a este tema, y en base a seminarios a los cuales he asistido y la vida misma, he comprobado que -por ejemplo- con los hijos uno siempre está esperando que ellos nos cuenten porque nosotros somos los adultos; pero hay una edad en la cual ya no cuentan más. Ellos no sienten la misma confianza que sienten con un amigo, por caso.

“Entonces, de grande me di cuenta que lo mejor es contarles cosas privadas, personales, nuestras dudas, fracasos, sueños; y ahí, en ese momento, es como que se abren un poco más. De esta forma, la charla fluye y se genera una buena comunicación”.

Y no por eso se desvirtúan los roles…

“No, para nada, al contario. Creo que hay que mostrar las penas de vez en cuando; así los chicos respetan más cuando el adulto les confiesa sus alegrías, sus temores.

“De esta manera, se dan cuenta que sus padres no son súper héroes, entonces se sienten en igualdad de condiciones. Mostrar la humanidad que cada uno tiene es un tema difícil; pero sumamente importante para conversar.

“En el taller intentamos formular una pequeña introducción que tal vez despierta algo en la gente, como para que después lo lleve a su vida e implemente algo”.

Porque en el mundo de las tecnologías, vivimos cada vez más incomunicados…

“Sí, y es tremendo. El tema de las pantallas es algo serio, hay que equilibrar su uso; no digo que sean malas, solo sugiero que los chicos estén con ese dispositivo el menor tiempo posible”.

Silvia Garrigós