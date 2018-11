Ediciones

Sillaruedazo: “Circular es una odisea”

Las fundaciones Derechos sobre Ruedas y Unidos por la Inclusión Social (UPIS) junto con activistas independientes, organizan un “sillaruedazo” para mañana sábado 1º de diciembre, a partir de las 19, con doble recorrido: Defensoría del Pueblo-Centro y Pasaje del Carmen-Centro.

Se da en el marco del Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad a celebrarse el próximo 3 de diciembre, y persigue el objetivo de “visibilizar la discapacidad motriz, haciendo hincapié en la abundancia de barreras arquitectónicas y la falta de accesibilidad que padecemos día a día. Circular por la ciudad es una odisea para quienes tenemos la movilidad reducida”, explicó Florencia Santillán.

“Muchas veces ponemos en peligro nuestra integridad física para circular, porque tenemos que hacerlo por la calle cuando hay manual universal de diseño urbanístico”.

“Se nos ocurrió esta forma original de reclamar” así como también “de invitar a quienes deberían trabajar todos los días por suprimir las barreras arquitectónicas a dar un paseo por Villa Carlos Paz con nosotros, y así experimentar por ellos mismos lo que significa la falta de accesibilidad”.

Despertar empatía, en general, “con las personas que, al no vivirlo, no tienen conocimiento de que las esquinas no siempre tienen rampa, entonces, debemos buscar la bajada de algún garaje o dar la vuelta a la manzana.

“De que no hay baños adaptados; de que en una ciudad turística como la nuestra son escasos los hoteles que tienen habitaciones adaptadas; de que en la peatonal me alcanzan los dedos de la mano para contar los comercios que no tienen escalones para su ingreso… La gente es solidaria; pero nosotros no queremos que nos ayuden para entrar. La accesibilidad es un derecho, no un favor. Hay una ley que así lo estipula y no se cumple.

“Y si no se cumple en lo público menos en lo privado. Quienes otorgan las habilitaciones no están haciendo aplicar la normativa”.

Ejemplos que tienen réplicas en el ámbito de la salud: Santillán cuenta que “no hay centros odontólogos dentro de la cartilla de su obra social a los que pueda acceder. Pasa lo mismo con las escuelas. La mayoría de las aulas están en las plantas altas y tienen que trasladar todo el curso cuando un chico no puede subir. Y no es la idea, que se tenga que modificar para incluir, todos deberíamos tener la posibilidad de ir a los mismos lugares”.

El transporte público tampoco es la excepción. “Los colectivos interurbanos no poseen rampa; de toda la flota urbana, una sola unidad es accesible y solo hay dos taxis en toda la ciudad con las mismas características. Es una burla”.

Vulneración constante que “nos parece importante visibilizar porque es lo que vivimos todos los días de nuestra vida y estamos cansados de reclamar, pedir, denunciar, presentar proyectos, notas y demás”. La invitación está cursada y el punto de encuentro será la Defensoría del Pueblo.

Lic. Lorena Neo Romero