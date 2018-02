Ediciones

Servicio de agua: ¿Habrá traspaso?

“Mal puede sostener el Municipio que tomará el servicio de agua el 28 de febrero, ya que tiene que esperar que el TSJ se expida respecto a conceder el recurso extraordinario planteado. Y para que se pueda expedir el TSJ, primero tiene que evaluar el traslado del Municipio, debe analizar si lo hace en tiempo y en debida forma, y luego debe dictarse el decreto por el que va a resolverse la cuestión.

“Una vez que dicho decreto esté firme, hay que hacer un proyecto de resolución. A su vez, al proyecto de resolución lo tienen que analizar cada uno de los siete magistrados y acordarlo, para después sacar la decisión.

“Todo lo cual es imposible que se dé antes de la fecha que pretende el Intendente asumir ilegalmente el servicio de agua en Carlos Paz. Además, si el recurso extraordinario es concedido a la Coopi, la Municipalidad debe esperar y no puede avanzar en sus pretensiones, hasta que la Corte Suprema de la Nación resuelva los planteos efectuados por la Coopi”.

Lo explicado por el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, representante legal de la Cooperativa Integral, responde al recurso extraordinario que presentó la entidad en diciembre ante el fallo del TSJ, órgano que por mayoría avaló la “municipalización” del servicio de agua anunciada por el intendente Esteban Avilés en agosto de 2016.

Entonces, más allá de considerar injusto e infundado el accionar del Ejecutivo, lo que Villafañe le pide a la Corte es que “haga cumplir lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, que explicita, para decisiones como la de prestar el Municipio el servicio de agua de la ciudad, la intervención del Concejo de Representantes, con el procedimiento de doble lectura (mayoría especial y audiencia pública)”.

Porque entiende, opuestamente a seis de los siete camaristas, que “de ninguna manera puede asumirlo el Intendente por sí, ignorando el órgano legislativo”.

Mientras tanto, y hasta que el TSJ se expida sobre el recurso ante la Corte, insiste (también en disidencia con la interpretación del Asesor Letrado del Palacio 16 de Julio) con que “queda suspendida la ejecución de fallo del TSJ, todo ello en base a lo que disponen los artículos 499 y 258 del Código Procesal Civil de la Nación y abundante jurisprudencia de la propia CSJ en el tema”. Ello quiere decir que ve “imposible” que el próximo miércoles se concrete la reasunción provisoria.

PLAN DE LUCHA

“No queremos que se municipalice el único servicio que funciona bien, que es el agua y las cloacas”; además, “estamos acá para defender la democracia y que se deje de violar la Carta Orgánica Municipal” manifestó María Mancuello, de la agrupación Ciudadanos al Frente, en oportunidad de la segunda intervención pública por parte del arco institucional, político y social que conforma la Multisectorial.

Esto sucedió el pasado jueves 15 de febrero en horas de la tarde, cuando una caravana de autos recorrió las principales arterias de la ciudad, visibilizando mediante “bocinazos” su reclamo.

Otra de las acciones enmarcadas en el plan de lucha y movilización que sostienen los defensores y empleados de la Cooperativa Integral, tuvo lugar este miércoles. Puntualmente, una veintena de mujeres en representación de las 49 trabajadoras cooperativistas se reunieron con los doce miembros del Concejo de Representantes, a propósito de exponerles lo que consideran su mayor preocupación: la fuente laboral.

“Planteamos nuestra inseguridad y angustia por la fecha límite que se ha fijado” en relación a la advertencia municipal, que solo conservarán los puestos y en sus mismas condiciones aquellos trabajadores que se pasen bajo la órbita estatal antes del 28. “Apelamos a que ellos decidan como Cuerpo Legislativo cómo sigue esto, porque son ellos los representantes del pueblo”.

Quedó abierta la posibilidad de conformar una mesa de diálogo; aunque desde el bloque oficialista reiteran: “La fecha de reasunción del servicio sigue firme, y el Departamento Ejecutivo ha tomado todas las previsiones para que pueda tomar ese día el servicio y prestarlo de forma eficiente”.

Así lo manifestó Carla Livelli, en anticipo del tema que marcará la agenda del Pleno de Gobierno a desarrollarse el próximo lunes.

Quien también pretende mantener un encuentro con el Departamento Ejecutivo, aunque del pedido de audiencia todavía no ha recibido confirmación, es la Intendenta de San Antonio de Arredondo. No olvidando que la Coopi provee de agua a cuatro de las cinco localidades del sur de Punilla: San Antonio, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca e Icho Cruz; al tiempo que igualmente presta servicio en Estancia Vieja. “Estamos con mucha incertidumbre”, asumió.

JUAN VILLA: “Formalizamos nuestra propuesta por escrito”

En el día de ayer, jueves 22, se concretó una nueva audiencia en el marco de las negociaciones que ordena el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la situación de los empleados afectados al servicio de agua. “Formalizamos nuestra propuesta por escrito.

“No obligamos a nadie, el traspaso es una cuestión voluntaria; pero la fecha límite es el 28. No podemos estar sujetos a que la Cooperativa tenga de rehenes a sus empleados, ni a los usuarios ni al Municipio.

“Nuestra preocupación hoy son los empleados” reiteró el asesor letrado municipal, Juan Villa, “y el Sindicato me da la impresión que está en sintonía con nosotros, porque obviamente quiere proteger a sus afiliados”; de allí que asegure: “Estamos manteniendo un muy buen diálogo. Con la Cooperativa no. El problema es que la Cooperativa es la empleadora, y en el cómo resuelven los empleados sus situaciones con la contratista, no es algo en lo que podamos intervenir.

“Al Municipio le interesan los trabajadores, al Sindicato le interesan los trabajadores, y a la Cooperativa le interesa seguir manteniendo el agua. Son cosas totalmente diferentes.

“Lo bueno es que por lo menos ahora tenemos una nómina de trabajadores, un número real sobre el que avanzar”. La intención oficial es establecer un convenio colectivo a los fines de “mantener las condiciones laborales” de los cooperativistas; es decir “no van a ser trabajadores municipales, la COM nos impide hacer entrar gente al Municipio si no es por concurso; la relación va a estar regida por la Ley de Contrato de Trabajo, que es de derecho privado”.

Por su parte, y con la misma franqueza, Villa ve poco probable que la Cooperativa entregue el servicio. “Al menos, dice que no lo va a hacer. Lo que puedo certificar es que nosotros hemos avisado que vamos a tomar el servicio con un decreto, hemos avisado que lo vamos a tomar el día 28, ese decreto está firme y no hay ninguna medida judicial que nos ordene lo contrario. No podemos quedarnos con que los abogados de la Cooperativa digan que por la sola presentación de un recurso queda suspendido el fallo, a eso tiene que decirlo un juez; y como al día de hoy nadie lo ha dicho, seguimos para adelante”.

Lic. Lorena Neo Romero