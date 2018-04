Ediciones

Ser solidario: Poder ver la necesidad del otro

Roberto Pérez y su esposa Isabel viajan a Chaco y Santiago del Estero para llevar alimentos, ropa y calzado. Esto se ha vuelto una “sana costumbre” que tratan de repetir, por lo menos, dos veces al año, cuando pueden combinar sus ocupaciones y tomarse unos días para trasladarse hasta esas provincias. Tienen tres hijos, que junto a yernos y nietos, los ayudan en este camino de solidaridad.

A sus 62 años trabaja en Córdoba, donde maneja los autoelevadores en Volkswagen: “Soy chaqueño, nací en Charata, y mi señora es de Buenos Aires; nos conocimos allí porque a los 15 me fui a vivir a esa ciudad y hace dos décadas decidimos instalarnos en Carlos Paz, después de venir varias veces de vacaciones con los chicos”.

¿Cuándo comenzó a ayudar, y por qué?

“Fue cuando tuve que volver a Chaco, tras el fallecimiento mi padre, que había quedado junto a mis dos hermanos. Él nos dejó un terreno y decidimos venderlo. Una vez concretada la venta, sentí que Dios me decía que ese dinero heredado a alguien más le hacía falta.

“Mi papá asistía a un comedor municipal en Charata. Con mi esposa somos muy cristianos, y hacemos caso a las órdenes del Señor, entonces le encargué a mi amigo de toda la vida, con el que siempre estamos en contacto, que averiguara dónde quedaba ese comedor; pero ya no existía. Por él también me enteré que un matrimonio había abierto uno para chicos especiales y lo mantenían ‘a pulmón’. Lo hablé con mi esposa, ella estuvo de acuerdo y fui a verlos.

“A la señora Rosa Mirta Paz, encargada del comedor, le faltaban los dos brazos; pero con ayuda de su esposo y algunos vecinos sacaban adelante el lugar desde hacía muchos años. Eso me impactó; gente sencilla, sincera y sumamente honesta… sin dudarlo les donamos el dinero.

“De esto hace nueve años, y desde ahí decidimos empezar a juntar cosas; toda la familia ayuda, no solo mis hijos, sino también mis yernos Ezequiel y Julio y mis nietos”.

“ÉSTE ES EL CAMINO”. A Roberto, el mensaje de Dios primero, y conocer a Rosa, después, le sirvió para darse cuenta que tenía que seguir ayudando: “Supe que éste es el camino. En un primer momento viajábamos dos veces por año, en Semana Santa y en Navidad; pero ahora que visitamos un grupo de familias en Santiago del Estero con muchos niños y carencias, estamos pensando viajar más seguido; el tema es organizarnos con el trabajo”.

¿Todo sale de su bolsillo, o hay gente que colabora?

“Comenzamos recolectando cosas en la familia; pero después me enteré que en la fábrica había una Comisión de Ayuda Solidaria, donde cada operario pone un aporte que está destinado a colaborar con quien lo necesita. Así fue que me decidí a hablar con ellos, les planteé la situación y estuvieron de acuerdo en apoyar. Incluso hicimos viajar a Rosa y los chicos para acá, durante tres días, por intermedio de la fábrica”.

Y en Carlos Paz, ¿hay gente que aporta también?

“Sí, amigos y vecinos, muchos de ellos pudieron conocerlos cuando viajaron desde Chaco. Los chicos de Charata tienen menos necesidades alimenticias y de precariedad en el hogar, por ende, solo llevamos alimentos.

“Aquellos que viven en Ramiro de Velázquez (Santiago) sufren muchas carencias, por eso también llevamos ropa, calzado, útiles escolares, colchones… Hay mucha necesidad, por eso la urgencia de visitarlos más seguido”.

“HASTA QUE DIOS ME DÉ VIDA”. Roberto piensa seguir colaborando “hasta que Dios me dé vida. Además, he sembrado la semilla en mi familia, así que cuando Dios me llame a su lado, sé que la obra seguirá. Cada vez que hacemos estos viajes volvemos con el corazón lleno de alegría; le ayudamos a otros; pero también ellos a nosotros”.

DONACIONES Y AYUDAS. El hombre explicó que, más allá de alimentos y otros elementos básicos, un niño padece un problema de frenillos que le dificulta el habla y deben operarlo, por ello solicita alguien que efectúe la cirugía sin costo, “ya que la familia no puede afrontar semejante gasto”.

Los interesados en cooperar deben comunicarse a los teléfonos (03541) 15691495, o al 422796.

Periodista Silvia Garrigós