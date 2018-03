Ediciones

Séptimo arte: ¡Vuelve el cine al Rizzuto!

En abril, los amantes de la cinematografía argentina estarán de parabienes.

Como en el 2017, el conocido actor Raúl Ceballos es el encargado de seleccionar los temas, elegir las películas y coordinar el ciclo de cine que tendrá lugar en el Salón Rizzuto a partir del próximo mes.

“Estoy muy conforme con los títulos elegidos, porque son muy buenas películas y confío que la gente las disfrutará tanto como yo. Hemos dividido por temáticas: abril será para el cine argentino; en mayo seguiremos con historias o biografías de gente famosa, y en junio será el turno de la comedia.

“En julio nos tomaremos un receso por las vacaciones, para retomar en agosto con cine francés, que particularmente me gusta mucho. En septiembre proyectaremos obras de teatro famosas que se llevaron al cine, y finalmente en octubre, como es el mes de la hispanidad, se proyectarán cuatro films españoles. Con estas últimas películas daremos por terminado el ciclo 2018”.

-¿Serán largometrajes nuevos, o con cierta antigüedad?

“En realidad, algunos tienen sus buenos años y otros no tanto; considero que todas son películas realmente importantes. Por ejemplo, en la selección argentina, hay films que no pueden dejar de verse como ‘La tregua’ o ‘La historia oficial’, ambas muy emblemáticas.

“La tregua porque se hizo un poco antes de la dictadura y fue la primera en participar de los Premios Oscar. Además, está basada en el libro de Mario Benedetti, que es un autor realmente estupendo. Después, justamente, cuando termina la dictadura, se estrena La historia oficial que -para tener en cuenta-, se empezó a filmar antes de que el régimen llegara a su fin, con todo lo que ello implica: amenazas a su director Luis Puenzo, filmada con ‘dos pesos’ y en su casa.

“Siempre digo que es una película que se hizo con poca plata y unos huevos tremendos (sic). Es la primera que ganó el Oscar. Recuerdo que cuando se estrenó había mucho temor de que hubiera represalias, por eso no fue mucha gente a verla; pero cuando fue premiada, los cines se llenaron.

“El Oscar es un galardón que obviamente aumenta la cantidad de público; a La historia oficial le dio popularidad, y así la gente supo que era un tema muy importante.

“Hace poco la vi nuevamente, para controlar que la cinta estuviera en buenas condiciones, y en verdad es una película muy valiente. Norma Aleandro no es una actriz que yo admire mucho; sin embargo, en esa película está estupenda”.

“EL CINE ES COMO LA VIDA, CADA UNO VE LO QUE QUIERE”. Ceballos explicó además que este film no solo habla de la dictadura como hecho histórico, sino que toca un tema más profundo que es la apropiación de menores: “Se atrevieron a tocar un tema sumamente fuerte. Por eso, para bajar un poco los decibeles, la tercera película que se proyectará es una comedia deliciosa titulada El abrazo partido que tiene mucho amor, ternura y está ambientada en el barrio de Once, cuando había más judíos que coreanos.

“La última es de María Luisa Bemberg, una directora exquisita, y se titula De eso no se habla. Está basada en un cuento de Julio Llinás, y es una historia que transcurre en un pueblo hipotético, donde una mujer tiene una hija enana. El final es bastante previsible; pero nadie se da cuenta realmente hasta que pasa. Es una historia de identidades”.

-¿Qué hace que una película sea un clásico?

“Quizás sea el tiempo… En realidad, un clásico también está signado por el crítico de cine, los actores, la temática. La mayoría de las películas autobiográficas que proyectaremos son verdaderos clásicos como ‘Diario de motocicleta’, sobre el Che Guevara; ‘Infamus’ que es sobre la vida de Truman Capote, y ‘El discurso del rey’. Los invito a asistir a este ciclo, no van a arrepentirse”.

“NO VEO CINE ARGENTINO”. Ésta era una frase escuchada hasta el hartazgo, no hace muchos años. Ceballos considera que -por suerte- esa aseveración se ha revertido: “Incluso a mí me costaba verlas y eso -más allá del sonido que era pésimo- se debía a que nuestro cine estaba estancado, repitiendo historias, fórmulas y elencos.

“Fue en los años oscuros que la industria cinematográfica fue afectada directamente, censurando temas y prohibiendo actores. Hoy por hoy se consume mucho más cine argentino, y las boleterías no mienten”.

Todos los viernes de abril a las 21 en el Salón Rizzuto, los amantes del séptimo arte podrán ver -con entrada libre y gratuita- grandes joyas del cine nacional: “Es importante aclarar que son títulos que en plataformas como Netflix no están; por eso es una buena oportunidad para llegarse a este espacio cultural y disfrutarlos. Estos títulos los elegí porque me parecieron buenos, y además los tenía guardados en la memoria con mucho cariño”.

Periodista Silvia Garrigós