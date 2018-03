Ediciones

Sandra Racedo: “Me encanta dar clases”

A los ocho años descubrió su vocación por la danza clásica, porque era “muy femenina y delicada”. Cuando asistió a una clase, y percibió “el olor particular del cuero de las zapatillas de danzas, sentí con más fuerzas que eso era lo que quería para mi vida”. Así comienza su relato Sandra Racedo.

¿Tenías la idea de ingresar a algún cuerpo de baile o te inclinabas por la docencia?

Mi primer amor era ser bailarina y gracias a Dios lo pude concretar. Los estudios y mi carrera los hice en Buenos Aires. Al cumplir los once años estaba en una escuela en mi barrio, y Liliana Belfiore, primera bailarina del Colón, me vio y me becó, así empecé con ella. Después, mi camino se fue desarrollando con maestros como Miguel Miranda, que me definió como docente; me atrapó su forma de enseñar, su dedicación. En esa época, estaba bailando en un ballet, que era parte del de Julio Bocca; pero ya a los 17 años tenía definido que quería ser maestra. Y aquí estoy, la verdad es que me encanta dar clases.

¿En qué consiste el estudio de la danza clásica?

Es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, y se debe enseñar desde temprana edad. Por ejemplo, cuando los chicos son muy chiquitos comenzamos con lo que es la iniciación, les brindamos un amplio conocimiento de lo que es la danza en sí, siempre manteniendo la base clásica porque mi escuela es fundamentalmente formadora de bailarines.

¿Qué diferencias hay entre danzas clásicas y contemporáneas?

Se complementan, porque hoy en danzas clásicas los bailarines deben tener amplitud técnica, ser dúctiles y estar formados en varias disciplinas para afrontar los nuevos desafíos. Cuando se ingresa a una compañía de ballet, los chicos no solo bailan repertorio de clásico, también obras de contemporáneo y neoclásico. Por eso, la formación del niño implica abrirle un abanico de posibilidades para desarrollar más técnicas.

¿A qué edad conviene comenzar?

La iniciación en las nenas comienza a los cuatro años; aunque se puede empezar más tarde también, no es que por ser más grandes no van a poder lograr ciertas cosas.

En mi escuela, en esa etapa las ayudamos a tener una mejor memoria coreográfica, disciplina en el trabajo, audioperceptiva en donde puedan aprender a reconocer el movimiento con la música, y de manera lúdica aprenden a bailar. A los cinco años, que ya es una edad preescolar, les empezamos a enseñar lo que es barra, se hacen centros y aprenden a hacer coreografías. En el nivel principiante se empiezan a formar como bailarinas hasta que están preparadas y se lanzan a concursar, a experimentar lo que es un escenario, a medirse con otro para ver técnicamente qué les está haciendo falta reforzar. Cuando cumplen 17 o 18 años, empiezan a audicionar para ingresar a alguna compañía de danzas, o una escuela que los ayude a alcanzar la escala profesional que pretenden.

¿Se requiere de actividades extras para formarse como profesional?

Sí, mis alumnos han sumado clases de pilates, de preparación física, de posturas, de trabajos muy puntuales que se necesitan para tener más fuerza en las piernas, para tener más elongación, para que los brazos se vean más tonificados. Hace veinte años, se tomaban clases de danzas y nada más.

¿Asisten varones a la escuelita?

Sí, tengo uno de nueve años que viene de Cosquín. Quiere ser bailarín, entonces siempre llega media hora antes de la clase al salón. Manifiesta un amor por la danza que es increíble.

Por suerte los tiempos han cambiado. Tuve el placer de haber formado a muchos varones bailarines, que me han dado grandes satisfacciones. Gabo Usandivaras fue alumno mío, y hoy está triunfando en la televisión. Emanuel Amuchástegui empezó conmigo cuando tenía 13 años, a los 15 fue becado por el Houston Ballet y a los 18 ganó el Prix de Lousanne. Otro alumno, la semana pasada me comunicó que fue contratado como bailarín profesional en el Ballet de Atlanta.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción profesional?

Tengo mucho para destacar. Desde estos chicos hasta Noelia Garrigós; Nadia Osorio que el año pasado debutó como primera bailarina en el Argentino de La Plata; Amparo Vázquez que ahora está contratada en el Colón, y baila todas las funciones. Luego está mi hija, que tiene once años y quedó seleccionada para intervenir en el American Ballet, por lo que en julio nos vamos a Nueva York junto a cinco compañeritas más. Son muchas satisfacciones y sé que van a venir muchas más.

Como docente, en el 2014 me dieron un premio que otorga el Consejo Argentino de la Danza, en reconocimiento por ser una de las mejores maestras del país. También he recibido invitaciones a seminarios y para formar parte de jurados en varios concursos.

¿Cuáles son las iniciativas para este 2018?

Hace tres años que vengo trabajando por un proyecto de capacitación para docentes y bailarines denominado “Cloche Ballet 2018”, y este año está previsto hacer por primera vez un concurso de danzas en lo que es ballet clásico y contemporáneo. Esto sería en abril.

Otro proyecto es hacer un festejo por los veinte años de la escuela, planificado para fin de año. La idea es invitar a todos los que han sido o son mis bailarines para realizar una gala de ballet.

DATO: Las inscripciones están abiertas todo el año en Santa Cruz 812, esquina Mendoza; teléfonos 436589 o 15672226.