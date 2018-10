Ediciones

Ropero de Gala Comunitario: Vestimenta por alimentos

A la par de la crisis crece la solidaridad y se gestan ideas a prueba de inestabilidad económica, donde la creatividad permite acercar a quienes tienen con aquellos que necesitan; sabiendo que en cualquier momento los roles pueden cambiar.

Desde niña, Fernanda Moyano supo lo que era ponerse en el lugar del otro y ayudar sin juzgar; esa fue una de las más grandes enseñanzas que le transmitieron sus padres, y sigue practicando.

Según relata, “hace tiempo que trabajo con el Club Solidario, hago mi aporte desde donde puedo, y con su promotora Virginia Laje, surgió la iniciativa de organizar un ropero de gala comunitario-solidario, y nos pusimos en marcha.

“Por diferentes experiencias observamos el costo elevado que significa para muchas familias una fiesta importante, como pueden ser las graduaciones, las comuniones… La ropa es algo que preocupa, más para alguien con varios hijos. Por eso, tratamos de implementar algo para cubrir esa necesidad que no siempre se toma en cuenta”.

UNA FAMILIA SOLIDARIA. Dado que el Club Solidario trabaja con numerosos merenderos, el emprendimiento consiste en “alquilar los trajes a cambio de leche, arroz, harina, fideos, conservas, azúcar, yerba, aceite, galletitas; para alimentar a tantas personas que lo necesitan. Todo aquello que se vaya juntando se irá distribuyendo según las demandas del momento.

“Este proyecto lo comenzamos hace muy poco entre nuestros amigos y conocidos; recién ahora lo estamos dando a conocer a la comunidad. Por lo tanto, solicitamos la colaboración de todo aquel que pueda ceder prendas o calzado de gala, y si alguien tiene un perchero y un espejo.

“Todo sirve porque alquilamos no solo para fiestas de fin de año, sino también cumpleaños de 15, casamientos, bautismos; incluso aquella gente que busca trabajo y debe presentarse de manera formal.

“Es poco lo que tenemos por ahora; pero contamos con cinco o seis vestidos de comunión, e invitamos a aquellos que lo necesitan a que se acerquen porque en esta época comienzan esas celebraciones”.

-¿Siempre estuviste comprometida con causas sociales?

“Sí, mi familia ha sido y es muy luchadora. Cuando era chica, volvía de la escuela y cada dos por tres encontraba un montón de chicos que mamá traía de un hogar para darles la merienda; los mundiales eran una fiesta, porque venían todos los chicos del hogar a ver los partidos. Nací en Buenos Aires, vinimos a vivir a Carlos Paz cuando tenía trece años; amo esta ciudad”, sentenció la mujer.

NO BAJAR LOS BRAZOS. Quizá muchas personas conozcan a Fernanda Moyano, otros hayan escuchado su nombre en la televisión y lo recuerden vagamente. Ella es la mujer que estuvo detenida varios meses por la causa de la distribución de cannabis para uso medicinal. “En estos momentos estoy en libertad bajo fianza, lo que significa que continúo con proceso judicial, a la espera de un posible juicio.

“Justamente lo del ropero comunitario surgió cuando estaba en prisión domiciliaria, Virginia venía a verme, y yo le contaba la necesidad que tenía de hacer algo desde mi encierro. Y así empezamos a juntar ropa, separar la que estuviera en buen estado y remendar la que llegaba muy deteriorada”.

-¿Por qué te detuvieron?

“La carátula es por comercialización de estupefacientes y narcotráfico, y mi carátula particular es distribuidora de narcotráfico en Argentina; ni que fuera Pablo Escobar (ironiza). La realidad es que trabajaba con medicina alternativa, con cannabis medicinal, que en nuestro país es considerado un estupefaciente y nada más”.

-¿Ustedes distribuían bajo el asesoramiento de un médico?

“Así es. Me sumé a esta lucha porque tengo un hijo con discapacidad, Federico (cinco años) nació con `Anomalía de Peters´, y nada de la medicina tradicional me daba un buen pronóstico, solo nos decían que teníamos que vaciarle el ojito.

“Es así como empecé a investigar y descubrí los beneficios que tenía el cannabis sobre la vista. Comenzamos el tratamiento, y en poco tiempo Federico cambió su calidad de vida gracias al aceite. Así fue que decidí sumarme a este colectivo, para hacer conocer más esta opción en medicina alternativa para que la gente dejara de estigmatizar al cannabis. Tenemos testimonios de personas con cáncer, epilepsia y Parkinson que tomaron el aceite y la mejoría en sus patologías fue notable.

“Hoy miro mi Facebook, y hay gente que me pide el aceite o que la causa se libere; la Justicia debe tomar en cuenta esos testimonios para considerar al cannabis un tratamiento medicinal; algunas personas lo necesitan para vivir.

“No me arrepiento, porque comencé con esto por la salud de mi hijo, y cualquier mamá en mis circunstancias hubiera hecho lo mismo. Quizá tomaría más precauciones por cómo se maneja la Justicia; nunca pensé que se meterían con la salud, pero no les importó. No me arrepiento, porque en realidad quienes deberían rever esta situación son los que gobiernan, ya que si bien se aprobó la ley no se permite el cultivo en la Argentina y una sola empresa extranjera estaría a cargo de la comercialización; lo cual implica un gran costo para quien lo debe afrontar”.

-¿Este tiempo en la cárcel no hizo mella en tu espíritu solidario?

“Todo lo contrario, porque esto de ser una militante social lo he mamado desde la panza de mi mamá, y cuando formé mi familia hemos sido papás de guarda; siempre ayudando, no concibo la vida de otra manera. Pasar por esta situación, si bien dejó secuelas importantes en mi vida, en la de mis hijos y amigos, no me hizo bajar los brazos ni mantenerme indiferente ante lo que pasé ahí adentro.

“Realmente fue terrible, una injusticia y un abandono total. Esto no es apología del delito; hay personas que son peligrosas para la sociedad y deben cumplir una condena; pero hay muchas otras que no. Con esto no estoy defendiendo la causa, sino la dignidad que uno debe tener cuando está preso. Esto no ocurre, y las personas salen con más odio y resentimiento; es en ese contexto donde se genera más inseguridad.

“Ya no estoy en la cárcel; pero he conocido de cerca las necesidades de las internas. Por eso, parte de las donaciones de alimentos también irá para Bower porque son muchas las carencias. Hay mujeres que nunca reciben una visita, y eso es muy triste”.

Silvia Garrigós