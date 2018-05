Ediciones

Roberto Falcón: “Hemos trabajado para la comunidad”

El presidente del Centro Vecinal de Sol y Río ingresó en el año 1990, para hacer la primera garita de colectivos del sector, y continúa hasta hoy impulsando obras para el barrio.

Según el relato de Roberto Falcón, “después que hicimos las tres garitas, bregamos por el dispensario, ya que es algo lógico que los que vivimos distantes del hospital tengamos un servicio más cercano. En el balneario trabajamos arduamente a pico, pala y carretilla limpiando escombros; construyendo asadores y mesas. Además, hicimos el polideportivo. Antes la cancha era una hondonada natural que empezamos a nivelar con las máquinas de la Cooperativa, camiones que alquilábamos y otros que prestaban los servicios voluntarios; con mi hijo, en su camión, movilizamos 4500 metros cúbicos de tierra y escombros. Es lindo destacarlo para que la gente sepa que fue con el esfuerzo de muchos vecinos”.

Narró también que “en el año 94 inauguramos el destacamento policial (al lado de la sede), teníamos tres policías permanentes y un móvil policial. Hoy solo se hacen trámites, certificados de domicilio, convivencia”.

A su criterio, en aquellos momentos “había más entusiasmo de la gente, se acercaba para criticar y terminaba ayudando; hoy en día se perdió todo eso y se espera que las cosas estén hechas sin siquiera colaborar”.

DEFICIENCIAS A LA ORDEN DEL DÍA. En cuanto a las necesidades del sector que preside, Falcón señaló: “Hace tres años que falta terminar la plaza. Cuando viene el agua de la montaña se inunda todo; hicimos contenciones con ladrillos para que no se inunde el salón. Son obras inconclusas que estaban por el presupuesto participativo. Es poco lo que falta hacer, con una maquinita construís un canal y se acabó el drama”.

Asimismo, explicó que elaboraron un proyecto para ampliar el salón; pero “las autoridades hacen caso omiso a lo que uno propone”.

Al respecto, planteó que “los funcionarios no se involucran en las cosas. No debe ser fácil ocupar un cargo en un lugar al que acude mucha gente con problemas; pero el que se comprometió debe recurrir a quien sostiene eso, porque el pueblo lo apuntala”. Y reflexionó: “El Intendente es empleado de todos, y los empleados públicos son empleados de los ciudadanos, nosotros somos los patrones; pero nos ignoran porque la gente no se compromete, va perdiendo entusiasmo e interés. Es lamentable que los jóvenes, principalmente, miren para el costado. Se busca el desaliento de la gente; persevera y te cansarás”.

En materia de servicios, el primer plano lo ocupa el gas natural: “En su momento, este era el único barrio habilitado para hacer el gas; pero como somos el último barrio del ejido, había que esperar a traer el gasoducto desde la plaza en Perón. Nosotros proponíamos que viniera el gasoducto hasta acá y después se plegaran los otros”. Actualmente, se están completando trámites en Ecogas, y “se está trabajando en los planos para Villa Independencia y Sol y Río. Cuando pasen los caños, diré `ahora hay gas´; pero han sido luchas de muchos años”.

Por otro lado, señaló que “las calles Pettoruti y Lacámera están autorizadas para hacer los cordones cuneta y el adoquinado”; pero depende del vecino, y “mucha gente viene esporádicamente, entonces es difícil que se adhieran a proyectos de obras. Esperemos que se haga. Lograr el 70 por ciento de adhesión de los vecinos es complicado”.

En concordancia con estos conceptos, los residentes consultados indicaron que mucha gente no vive de manera estable en la zona, por ello no se preocupan por las prestaciones de gas o cloacas, ni por inconvenientes por falta de asfalto y calles en mal estado.

En este sentido, hay quienes piensan que no hace falta el asfalto completo, sino que al cordón cuneta se lo podría usar de canal para el agua que baja de la montaña, sin poner en mayores gastos a los vecinos.

Falcón advirtió que el alumbrado “es pésimo, porque están las que se colocaron en el loteo y las que puso el vecino. Con la recaudación de cinco años del balneario, se podría iluminar todo el barrio”, especuló.

“Siento mucho dolor, porque veo todos los años que le hemos dedicado a esto, gente que ha dejado su vida colaborando, y nunca hemos sido recompensados por el esfuerzo y lo que le hemos brindado al barrio. Hemos trabajado para la comunidad”, concluyó.

Darío Spadafore