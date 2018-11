Ediciones

Raíces de mi Tierra: Obligados a divertirse

La academia de baile folclórico lleva nueve años de existencia. Fue fundada por Oscar Vila, en la cochera de su casa, mismo lugar donde sus hijos María y Diego continúan con la labor. “Inicialmente éramos cuatro profesores; pero hoy solo estamos mi hermano y yo”, explicó María.

¿Qué los llevó a abrir esta academia?

Bailamos desde chiquitos, nuestro primer profesor fue Luis Quiroga, que vive en San Nicolás; él nos enseñó a bailar en la cancha del Jockey Club. Siempre destacamos su manera de trabajar, algo que nos marcó, y por eso aplicamos su metodología; incluso a la hora de brindar la merienda. Ese momento es increíble, porque charlan, se conocen, interactúan tanto niños como adultos.

Por eso decidimos abrir este espacio, estamos muy cerquita de la costa del río y allí viven muchos niños que hoy son nuestros alumnos y se sienten contenidos.

¿Cuántas personas asisten?

Son unos cuarenta niños más o menos. La mayoría son del barrio; pero muchos otros vienen de Colinas, Carlos Paz Sierras, Costa Azul e Icho Cruz.

Hace unas tres semanas, comenzamos a dar clases a los adultos, porque hubo muchos papás que querían aprender, entonces decidimos abrir un horario para ellos. Son aproximadamente veinte papás; de esta manera, la familia se va integrando.

¿En qué se basa una clase?

Fundamentalmente, en pasarla bien. Después, con los pasos básicos de un gato para los adultos y de un pericón para los niños, porque son los más fáciles. La mayoría de los adultos vienen a aprender para bailar en las peñas, porque si no, siempre están sentados.

¿Han tenido presentaciones durante este año?

Sí, hemos participado de muchas peñas y ahora estamos en la época de los actos escolares, por lo que hemos recibido varias invitaciones. Hoy viernes 9, y con motivo del Día de la Tradición, actuarán en la escuela Bernardino Rivadavia de Colinas, y el 26 de noviembre en el Jardín de Infantes de barrio Altos del Valle.

Esto es muy bueno, porque nos permite apoyar a las instituciones, y es una manera de mostrarles a los niños que bailar folklore es muy lindo.

Justamente para el Día de la Tradición, ¿tienen prevista alguna actividad?

Como academia no; pero además de cumplir con las invitaciones de las escuelas, el domingo 11 actuaremos en la peña que se ha organizado en el Campo de Capdevila. Al culminar este mes, empezaremos a prepararnos para participar por quinto año consecutivo en la Fiesta del Lechón en Villa de Soto, representando a Villa Carlos Paz.

¿Han intervenido de alguna competencia?

No, porque consideramos que las competencias no son buenas; lamentablemente, los padres se ciegan y obligan a los chicos a exigirse, al punto que después no quieren seguir. Acá “los obligamos” a divertirse, a pasarla bien y disfrutar, sobre todo. No establecemos “niveles”; de hecho, tenemos varios chicos con capacidades diferentes y siempre les recalcamos que acá todos son iguales, no hay mejores ni peores. Cuando se compite siempre hay que elegir a los mejores, y eso trae problemas.

Hace un mes ingresaron unas nenas como para probar, porque no encontraban ninguna actividad que las llenara. Hoy están felices y siempre son las primeras en llegar.

Para tener en cuenta…

Lunes y miércoles de 19 a 21 en nuestro salón ubicado en calle El Nilo 2052, y los viernes desde las 19:30 en el salón del centro vecinal (Brasil esquina Ecuador). “Quiero remarcar que no cobramos cuota, porque nuestro objetivo es colaborar con la sociedad para que los chicos dejen de andar en la calle o que estén todo el tiempo detrás de una computadora.

De hecho, los adultos que han comenzado propusieron pagar una cuota; pero no aceptamos, porque no es nuestro lema. Los adultos también necesitan de un espacio donde desarrollar alguna actividad, que, en este caso, es junto a sus hijos, nietos, sobrinos”.