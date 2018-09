Ediciones

Psicología comunitaria: ¡Hay que trabajar!

De acuerdo con el INDEC, un cuarto de la Argentina es pobre; es decir, no cuenta con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer su umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

Justamente, ese dato es el que echa por tierra el especialista en psicología comunitaria, Sebastián Bertuccelli: “El indicador es solo economicista, hace apología de la economía desde el momento en que usted es lo que tiene o usted es lo que no tiene. Por eso hay una frase que se escucha con frecuencia en los pasillos de Ciencias Económicas, que dice que un economista sabe el precio de todo; pero el valor de nada.

“Mi experiencia de años de trabajo en distintos lugares del país donde hay necesidades de todo tipo es que se conceptualiza mal”, refuerza Bertuccelli en dirección a “la errónea asociación entre la carencia económica con la carencia social. Es una base de mentira sustentada por todo el mundo, donde se engloba a un millón de personas bajo la categoría de pobre.

“La pobreza y la riqueza son conceptos meramente economicistas” que llevan a la estigmatización de los extremos societarios. Por un lado, se sobreestima la resolución financiera cual pasaporte a la felicidad, lo cual, “no es cierto”. Opuestamente, “quien no tiene la situación económica resuelta se convierte en una persona digna de lástima, a quien hay que darle bolsones y subsidios sin contraprestación alguna.

“Contra la pobreza económica -opina en consecuencia- viene la pobreza de las políticas sociales que pretenden hacerse cargo de esa pobreza. Se cree que describiendo problemas mediante promedios nos ocupamos, y los que sufren no quieren estadísticas: sobre llovido mojado.

“Es como ir a contar enfermos y dejarlos acostados”. De allí que su mirada y trabajo está abocado a fomentar acuerdos estratégicos, es decir, “organizarnos en red de forma sostenida y prolongada para afrontar problemas estructurales, como por ejemplo la desprotección infantil en todas sus formas; la morbimortalidad infantil; los embarazos cada vez más precoces, con ingesta de drogas que producen abstinencia en recién nacidos; la violencia en los primeros años de vida por recepción directa o por asistir a escenarios traumáticos, etcétera”.

VISIBILIZAR PARA PROTEGER. Bertuccelli afirma que “hay varias formas de no querer ver. Una es tergiversar, decir que un barrio humilde no es nada más que un cúmulo de pobreza económica. Esa lectura es absolutamente equivocada. La gente tiene problemas y tiene herramientas para hacerse cargo. Lo que pasa es que el sistema releva lo que a esas personas les falta y no lo que están haciendo para salir de su realidad”.

Porque, “nadie se queda parado si tiene carencias o problemas” y una clara ilustración es “lo que ocurrió frente a la catástrofe de Río Tercero: 15 mil personas se autoevacuaron en 45 minutos sin ninguna ayuda institucional.

“Las políticas sociales tendrían que apoyar estos movimientos. Eso se llama estrategia. El Estado, en vez de anular la tendencia a la solución, debe potenciarla y brindar oportunidades para que todos la alcancen”. Sucede que entre el “negocio”, el “clientelismo” y la “ausencia de una mirada integradora”; “no se piensa en el cómo utilizar el dinero de apoyo a las poblaciones más vulnerables”.

De allí que, defensor de los vínculos de protección, el licenciado rechaza “las redes de contención” por considerarlas mecanismos de segregación: “No sirven, persiguen la finalidad de mantener a la gente humilde invisibilizada, que no se venga para el centro”. En ese contexto, “llevarle bolsones y volverse es violencia institucional”, remarca.

DEPENDENCIA ORAL. Explica Bertuccelli que miserables, dependientes y subestimadas se las hace sentir a todas aquellas personas que están “bajo la línea de la pobreza” cuando se les suplanta la mesa familiar con un comedor, siendo la oral, desde el punto de vista psicológico, la dependencia más efectiva. Además, “alimentar no es nutrir.

“Jamás se les debe dar bolsones a quienes pueden trabajar. Sí a los bebés con problemas de nutrición, a ellos hay que asistirlos pediátricamente mientras los adultos buscan una fuente laboral. De lo contrario, ¿acaso no se está subestimando a la persona?”.

No solo ello, sino que se está fomentando la ley del mínimo esfuerzo. Por eso, el psicólogo comunitario también advierte que, “salvo excepciones, a los subsidios hay que darlos por un tiempo determinado, para que las personas puedan desarrollarse por sí mismas.

“En este sentido, a la Asignación Universal por Hijo la critiqué desde un principio. Se ha utilizado clientelarmente; no con criterio de política social, es decir, de promoción humana. Y fíjense los resultados: por un lado, se critica y estigmatiza a la persona que cobra el beneficio, en vez de criticar al ignorante que se le ocurrió semejante barbaridad. Por el otro, hoy hay huelgas para que aumenten el precio de los subsidios. Como si fueran un sueldo. Eso es porque hubo una oferta que creó la demanda”.

“EL QUE NO LLORA, NO MAMA”. Así, dentro de un sistema que apunta las debilidades como requisito de ingreso, la clase media carga con el ahogo y va en camino a su extinción. “Se castiga a los que trabajan y se premia a los que no.

“Las personas de clase media son los que procuran salir por sí mismos: si se quedan sin gas en la garrafa, no se lo van a ir a pedir al Estado. Esa gente es tremendamente importante” cual ejemplos de superación y, “curiosamente, son las que están siendo ahogadas por el sistema. Cuando, en realidad, habría que premiar al que en las mismas circunstancias socioeconómicas puede sostener a sus hijos rozagantes, escuchando su experiencia”.

La universidad, por su parte, “ha perdido su rol hace rato; igual que todas las instituciones”, manifiesta finalmente Bertuccelli haciendo un análisis crítico de un escenario que traspasa los signos partidarios y el momento presente: El quid de la cuestión es que, en la consecución, “estas políticas son tan graves que nos estamos quedando sin ciudadanos -con derechos y obligaciones-, y sin ciudadanos no hay democracia”.

Lic. Lorena Neo Romero