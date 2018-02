Ediciones

Predicciones: Develar el futuro, seduce

“No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos”, Anaís Nin.

Desde tiempos inmemoriales, las ciencias ocultas han tenido un lugar predominante en todas las sociedades del mundo. Lo incierto del futuro atrapa a individuos de todas las condiciones sociales, y la curiosidad por saber qué ocurrirá en diversos aspectos de la vida siempre está vigente.

Al mismo tiempo que gobernantes analizan con costosas pitonisas el funcionamiento de un país; en el barrio más humilde una “bruja” tira las cartas, o destraba amores que se creían perdidos con solo ver una foto. Ellas suelen no tener tarifa fija, se paga lo que uno considera que vale su trabajo.

Una especie de fe también oficia en este tipo de encuentros que ayudan -a veces- a curarse de desencuentros amorosos, o a predisponerse mejor para conseguir un trabajo. En realidad, nunca se sabe quién provoca la “magia”. Muchos afirman que no creen en las brujas; pero que las hay, las hay.

¿DON O APRENDIZAJE? Mara es su nombre de fantasía, es en honor a la primera “clienta” que atendió a los 15 años en su Oberá natal: “Así empecé a tirar las cartas del tarot, y el problema en esa ocasión era amoroso. Mi papá tenía negocio de artículos del hogar en Misiones; pero también le gustaba mucho esta actividad. Él me animó para que empezara; nunca estudié, siempre me dejé llevar por la intuición, por eso considero que esto es un don que se transmite por generaciones, ya que mi hija también lo tiene”.

A los 25 años, su vida transcurría entre su peluquería, profesión que le gustaba mucho, y las tiradas de tarot. Es en ese momento cuando conoce a un cordobés: “Fue amor a primera vista, estuvimos de novios tres meses y nos vinimos a vivir a Carlos Paz. Él era mayor que yo, y murió después de 27 años de casados”.

CONSULTAN MUCHOS HOMBRES. Desde hace años, Mara es la confidente de muchas personas -incluyendo algunos políticos- que se acercan buscando una solución a los diferentes problemas que los aquejan. A través de sus cartas, intenta ayudar a que la gente encuentre su felicidad, tome recaudos ante ciertos individuos, y logre mejoras económicas.

“Voy con la verdad por más dura que sea, y no atiendo a aquellos que cargan mala energía, porque eso traba en mi propia vida y me impide ayudar a otros.

“Mi manera de ser me ha dado grandes satisfacciones; tengo clientes no solo de Carlos Paz, sino también de Buenos Aires y de otras partes del país que hace años me visitan”.

Mara no solo tira tarot sino también cartas españolas, y de todo tipo: “Tengo una gran afinidad con las barajas, me gusta mucho este trabajo y todas las mañanas me hago una tirada propia; para mí es un hábito, como tomar el desayuno”.

La tarotista sostiene que en épocas de crisis la gente se acerca con mayor asiduidad a su consultorio: “El mal de amores es el que abunda en estos momentos, y la mayoría son hombres los que se acercan por asesoramiento, porque quieren terminar con una pareja o han sido abandonados. Otras cosas por las que consultan son por cuestiones familiares, falta de dinero, enfermedades”.

PREDICCIONES. Mara vaticinó algunos hechos internacionales, nacionales y locales que pueden llegar a ocurrir: “A nivel internacional va a haber muchas catástrofes, algunas por cuestiones climáticas. Si hablamos en el orden nacional el presidente Macri se va a tener que cuidar mucho”.

En cuanto a lo local, Mara predijo dos cuestiones interesantes: “Hay muchos problemas en Carlos Paz, se van a cerrar varios negocios grandes. Igualmente, veo que el conflicto entre la Coopi y el Municipio por los servicios puede llegar a solucionarse”.

¿Una mujer puede ganar la Intendencia? Las próximas elecciones municipales son en 2019, y la tarotista sostiene que una mujer podría ocupar el Palacio 16 de Julio: “Hay posibilidades de que esto suceda y tendrá mucho poder. Hoy por hoy no está en política, tiene un título universitario y quizá sea periodista”, predijo.

Silvia Garrigós