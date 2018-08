Ediciones

Por el precio del combustible: El Concejo recibe a empresarios del rubro

Prevista inicialmente para este viernes, finalmente la semana que viene se concretará un encuentro entre el cuerpo legislativo y empresarios del rubro combustibles, “a los efectos de intercambiar información respecto de cuáles serían los motivos por los que el combustible en nuestra ciudad supera en 3,50 pesos promedio por litro, a la que se vende en Córdoba Capital”.

La iniciativa responde a la concejala por Unión Por Córdoba, Laura Orce, quien se ha manifestado preocupada por la repercusión de dicha diferencia “sobre la economía, afectando considerablemente todos los productos y servicios que la población consume”. En particular, los medios de transporte.

Orce ejemplificó que “el precio por litro de nafta Premium en las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de Córdoba oscilan entre los 35,99 y 38,23 pesos; mientras que en Villa Carlos Paz el valor de litro del mismo combustible suministrado por la misma empresa estatal YPF es de 40,62”.

Amplitud de precios que se torna más visible en relación a Buenos Aires, con los importes más bajos del país, salvo en la Patagonia. En el Conurbano, así como en el interior -en especial, los lugares más alejados de centros urbanos y con mayores costos logísticos-, los surtidores tienen precios superiores.

Una realidad que recobra cada vez más peso debido a los aumentos: en lo que va del 2018, la nafta súper lleva un incremento acumulado del 29%; en tanto el gasoil ya subió un 28%. La nafta y gasoil Premium, por su parte, superan una remarcación del 35% entre enero y agosto.

Así y todo, se avizoran nuevas “correcciones”, de entre el 8 y el 10 por ciento hasta fin de año. ¿Cómo repercute en el consumo? “El despacho de combustible Premium venía creciendo, y recortando un poco la participación a las naftas súper”, relataron en una expendedora local. Es decir que la demanda de mayor octanaje estaba en ascenso; pero datos más recientes indican un cambio en esa tendencia.

“NO ES DE NUESTRA COMPETENCIA”. En referencia a los precios de los bienes y servicios, el defensor del Pueblo, Daniel Mowzset, advirtió que la gente, “en general, viene por cualquier otra cosa y siempre, sistemáticamente, mencionan el tema de la suba de la luz, del agua, del combustible, etcétera”.

Sobre los combustibles, puntualmente, reconoció la diferencia económica con otras localidades; pero “no es jurisdicción nuestra. La Defensoría solo tiene competencia en cuestiones locales, es decir, los servicios públicos que brinda la Municipalidad; más los servicios públicos de instancia privada. Sin perjuicio de ello, por ejemplo, con EPEC, asesoramos al consultante, presentamos las notas y hablamos con los funcionarios correspondientes. Tratamos de que nadie se vaya sin una gestión.

“En algunos casos obtenemos respuestas favorables y en otros no”. En esta dirección, Mowzset señaló que la relación precio-calidad del transporte público de pasajeros “mejoró bastante”, principalmente en lo que “más reclamaban, que era la frecuencia”. Y en relación al agua, prestación que coopta “el 60 por ciento de los reclamos dentro de la categoría servicios públicos… qué más decir a lo que ya se sabe”, lanzó el Ombudsman.

También informó que son 906 los reclamos que lleva acumulada su gestión desde el 2 de enero pasado, cuando asumió, en comparación con “los 1016 que documentó Alejandro Luchessi durante todo su período”. Suba que para Mowzset se debe fundamentalmente a la incorporación de la Defensoría del Consumidor: “Tenemos una cifra astronómica de reclamos con respecto a la compra de electrodomésticos, automotores, autoplanes, venta minorista y validez de las garantías.

“A todos les damos la solución” y “tenemos un altísimo porcentaje de resolución positiva”, aseguró; al tiempo de remarcar: “La efectividad de la Defensoría del Consumidor es prácticamente del cien por ciento”. Por el contrario, no está conforme con “la demora extraordinaria que tenemos en responder. Eso obedece a que las entidades tienen un plazo de contestación de sesenta días hábiles. No podemos trabajar así, imagínense cuando debemos repetir un pedido de informe. La resolución se hace eterna. Por eso he presentado en el Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza en el cual propongo un acortamiento de veinte días hábiles. Estoy esperando que lo traten”.

Lic. Lorena Neo Romero