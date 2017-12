Ediciones

Playas de Oro: Expectativas de pretemporada

Playas de Oro está ubicada en el distrito sur de la ciudad. Después de años de desavenencias e irregularidades, a mediados del 2017 se conformó una Comisión Directiva encabezada por Nicolás Santiago Magoia como presidente, Rubén Adolfo Stellfeldt como vice, e Iris Gladys Gregorio Ruiz como secretaria.

Respecto del presente institucional, Nicolás comentó: “En este momento estamos saliendo de lo que fue un año y pico de acefalia. Hay bastantes cosas para hacer”, admitió, entre ellos, “el tema de la luz, porque no se pagaba, ahora hemos puesto un poco de plata entre los vecinos para la reconexión, ya que somos un centro vecinal sin fines de lucro. Pero se demora por trámites administrativos de Epec”.

El presidente indicó que la población que representa es de clase media, en general; y a la hora de describir el sector, ponderó los pros y contras: “Hay algunas calles que están asfaltadas, las principales hasta la plaza central, y la costanera se está terminando de adoquinar hasta el límite con San Antonio.

“En materia de seguridad, no estamos exentos de lo que se vive en Carlos Paz. Varias casas, y un kiosco que está frente a la plaza han sufrido robos durante el año; inclusive hemos hecho reuniones para tratar estos asuntos”.

Hace tiempo, el balneario constituía una importante fuente de ingresos para la entidad; sin embargo, Nicolás reconoció que no tiene en claro la cuestión: “Hay una ordenanza que lo regula. Hace unas semanas, nos reunimos con la Municipalidad para ver las condiciones de mejoramiento; pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Actualmente no vamos a hacer ninguna modificación de lo que se venía haciendo. Esta temporada seguiremos trabajando como años anteriores; todo lo recaudado se lo lleva la Municipalidad. La actividad económica se centra en la playa de estacionamiento, los asadores, las mesas y paseos de guías de turismo; todo corre por cuenta de la Municipalidad, nosotros receptamos una parte, pero es ínfima”.

Para concluir, Nicolás señaló: “Hemos logrado aprobar el estatuto y estamos viendo cómo podemos hacer para trabajar; y con expectativas de que sea una buena temporada”.

LA VOZ DE LOS VECINOS. Se trata de una de las playas más populares y concurridas por residentes y turistas que buscan pasar el día a la vera del río San Antonio. Cuenta con un sector amplio de arena donde desarrollar actividades, o tenderse al sol; asimismo, ofrece instalaciones para disfrutar al aire libre: parrillas, mesas, proveeduría, estacionamiento, comedor.

La tranquilidad que evidencia en la primera semana de diciembre, contrasta con las expectativas de los comerciantes. “El fin de semana largo vino mucho turismo, la mayoría de Córdoba y el balneario explotó”, expresó Patricio, quien estaba acompañado por Rosa al momento de la entrevista. Ambos son propietarios del polirrubro “Anto-Denis”.

“Acá la temporada arranca el 5 de enero, después de Navidad y Año Nuevo; ya no es como antes que la gente venía por quincenas, ahora los días claves son los jueves, viernes, sábados y domingos.

“Nosotros abrimos desde las 7 hasta la medianoche, aproximadamente; tenemos que aprovechar esos cuarenta días, ya que se trabaja más que durante el resto del año”, explicaron.

A su criterio, “ahora hay más comodidades. Pasan los colectivos, tanto el Fono Bus como el urbano B5; hay tres kioscos donde se puede cargar tarjeta, está la parada en la entrada del balneario, todo medianamente organizado para esperar al turismo. Está en buen estado, se encuentra limpio, la Municipalidad barre dos veces por semana. Ha crecido mucho en todo este tiempo”.

Patricio y Rosa moran en la zona; por tanto, también padecen las carencias, por ejemplo, de gas natural: “Hace treinta años que vivimos acá. Recuerdo que Carlos Felpeto, en aquel momento intendente de Villa Carlos Paz, dijo que iba a traer gas para todos los barrios del sur de la ciudad, eso fue en el año 1992. Estamos en el 2017 y todavía no llegó; pasaron un montón de gobiernos y seguimos esperando. Hay dos countries que rodean el barrio, ellos sí tienen gas natural”, reseñaron.

Tampoco cuentan con cloacas, y “los pozos negros son un problema cuando se llenan”; la prestación de energía eléctrica “se corta muy seguido, pagamos un servicio de Europa, y ni en Senegal tienen el servicio que tenemos nosotros. El agua no se puede tomar, y en el verano también se suspende. Es un barrio residencial; pero no vivimos como se lo denomina”, sentenció.