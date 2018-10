Ediciones

Planetario Móvil: “Nuestro Universo”

Hace unos días, y como corolario del proyecto educativo “Nuestro Universo”, alumnos del Instituto García Ferré pudieron disfrutar y conocer más sobre nuestro sistema solar, gracias a la visita del Planetario Móvil Carl Sagan de Carlos Paz, coordinado por Raúl Melia, y auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba.

El contenido básico de la propuesta es saber un poco más acerca de qué son las estrellas, de qué están hechas, cómo nacen y mueren. También se habla de astronáutica y los proyectos de la NASA, agujeros negros, constelaciones (figuras que se forman con las estrellas) aceptadas por la Unión Astronómica Mundial.

“El Bamba” dialogó con la maestra de tercer grado Alejandra Castello y sus alumnos, quienes explicaron todos los conocimientos que adquirieron en el trabajo en clase y con la singular exhibición.

“El Planetario Móvil pertenece a Raúl Melia, vecino de Villa Carlos Paz, que trabaja en el Observatorio; él se dedica a los cometas; pero en esta oportunidad nos trajo la representación del espacio, y sobre todo trabajamos con el sistema solar, las estrellas y los planetas.

“En la escuela compartimos un proyecto común que es acerca del Universo, y específicamente en tercero estamos aprendiendo sobre la Tierra y sus movimientos. En algunos grados esta visita significó el cierre del proyecto; pero nosotros seguiremos trabajando en el tema por algunos días más”, advirtió la docente.

SI LO DICEN LOS CHICOS

* “Lo que más me gustó fue lo que aprendimos sobre las figuras de las estrellas dibujadas en el cielo que fueron descubiertas por los griegos, y cuando éstas explotaron” (Matías).

* “Me gustó mucho que nos pasaran la película de un dragón que va al espacio y les pregunta a todos los planetas dónde puede vivir, y al final vuelve a la tierra” (Lucio).

* “Mi parte preferida fue cuando explotó todo para crear la Tierra, el Sol; y también cuando aparecieron los dibujos en la pared” (Joaquín D.).

* “A mí me gustó cuando nos contaron que antes que se hicieran los cohetes mandaron un auto a la luna para probar, conducido por un muñeco de prueba” (Valentín).

* “Que llevaba casco y pantalones; pero yo pensé que era una persona de verdad, no un robot” (Leo).

* “Creo en realidad que, al auto, lo manejaba un control remoto” (Agustín).

* “Me gustó mucho cuando nos explicaron cómo se creó todo, el Sol, los planetas. Ocurrió a través de una nebulosa que se fue juntando en el centro y creó el Sol. También muchas rocas chocaban y se hacían más grandes y se formaron los planetas” (Martiniano).

* “Me acuerdo cuando vimos los planetas porque hablaban con el señor Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno” (Lázaro).

* “Hay tres tipos de estrellas; unas son azules, azulitas (sic), más o menos, y son las más calientes; están las amarillas que no son tan calientes, y las rojas son frío, frío y son las nuevas” (Joaquín F.).

* “El Sol es una estrella no tan vieja que en millones de años va a explotar” (Ciro).

* “También nos explicaron que la Tierra y la Luna giran sobre sí mismas y alrededor del Sol” (Mateo).

DIMENSIONES. El Domo de Planetario Móvil Carl Sagan consiste en una semiesfera inflable de 3,1 metros de altura por 6 metros de diámetro, en el que se pueden observar, directamente sobre las paredes de la carpa, las 88 constelaciones mitológicas grecorromanas con el fondo de las estrellas y las imágenes brindadas por sondas espaciales.

También posee un proyector estelar capaz de representar tres mil estrellas, y un proyector HD que trata los temas de estudio de acuerdo con el nivel requerido y de manera específica.

ACTIVIDAD MUY RELEVANTE. La representante legal de la entidad escolar, Leticia López, también se refirió a la interesante visita: “Por las condiciones climáticas, que no eran las adecuadas, tuvimos que posponer la segunda parte de la propuesta, que consistía en el avistamiento de astros a través del telescopio.

“Fue una actividad muy relevante para nuestro establecimiento educativo, en la cual todos los grados participaron, ya que es un proyecto institucional que todas las docentes han abordado -en diferente gradualidad según la edad de los niños-, e incluyó el trabajo no solo en el aula sino también en todas las áreas de las materias especiales, desde inglés hasta educación física, pasando por música y arte”, remarcó.

Silvia Garrigós