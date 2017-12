Ediciones

Olla Popular: ¡Que no se corte!

Quisieron unir al grupo en una juntada de fin de año y terminaron organizando terrible evento, cuya réplica ya tiene fecha: Carnaval.

“Surgió como una juntada entre amigos a propósito de fin de año, y se empezó a sumar gente”, cuentan Augusto Manzano y Juan Carioca, a una semana del primer encuentro “popular” entre conocidos, y no tanto.

El curioso evento se llevó a cabo el viernes pasado en El Hilo Rojo, a instancias de un guiso de lentejas. “¿Lentejas en diciembre? Ustedes están locos. No van a vender ni una sola entrada” le habían pronosticado, y en menos de cuatro días, estaban todas agotadas.

Noventa personas dispuestas en tres mesas, que no dudaron en colaborar a la hora de repartir los platos. “No conformes con eso, los devolvieron limpios como si estuvieran en su casa. Nunca nos paramos de sorprender, desde la repercusión, pasando por la predisposición de cada uno de los asistentes hasta el día después.

“Todavía nos agradecen porque hubo personas que se reencontraron después de diez años de no verse, del secundario, y que por amigos en común terminaron pasando la velada juntos; o que directamente se conocieron ahí y pegaron buena onda.

“Eso manifiesta que hay una necesidad imperiosa de entablar relaciones sociales reales. Salir de lo virtual y hablar. La gente lo necesita; pero no lo sabe pedir y por eso se fueron diciendo: esto es lo que queríamos ¡Que no se corte!”.

Sin mozos y con dos creativos publicitarios a cargo de la cocina, “porque nos hicimos cargo de todo y con recetas de la abuela”, Olla Popular ya tiene fecha próxima: Carnaval; mientras tanto, sus creadores fueron invitados por una famosa cocinera de Buenos Aires para replicar el concepto en su restaurante de Cañitas.

“Popular apunta a todo, al menú, al precio, a la reunión familiar multitudinaria. Una patada a los mandatos. Gente de distintos lugares, de distintas edades, realidades, diferentes situaciones sentimentales, con y sin dinero. Aunque bajo la premisa de ser auténticos, defectos incluidos”.

AQUÍ Y AHORA. “Apostamos a las relaciones humanas por fuera de la virtualidad, a fomentar lazos sinceros. Tal que conoce a tal, e invita a tal otro. A partir de ahí la magia”.

En oposición a la creencia societaria de que “las cosas nos van a dar sensaciones”, Augusto y Juan consideran que hasta el dicho popular “panza llena corazón contento tiene que ver más con el ritual, que con la gastronomía en sí.

“Por eso, antes de servir la comida, pasamos un audio durante casi dos minutos, en el que se le pedía a la gente que tenga a bien escuchar algunos consejos: cortar el lazo con el celular, conectarse con el que está al lado, percatarse de que se está frente a un plato de comida, lo que no es un hecho menor.

“Que si le sacaban una foto, se iba a enfriar. Que priorizaran el sabor, las charlas, las miradas por sobre el `me gusta´ de amigos virtuales que no estaban en ese momento. Le sugeríamos que, si no conocían al de al lado, le dijeran hola y lo abrazaran. Con eso se podía empezar una charla. Y desde la cocina veíamos que se abrazaban”.

Siendo más, “no había gente con el celular en la mano todo el tiempo, más allá de alguna foto. Es que, sin querer ponernos profundos, hay una mentira que todos sabemos que es mentira, e igual la reproducimos: si la estás pasando bien no te detenés a sacar una selfie”.

DE PASO, CELESTINOS. “Esa fue la parte más divertida”, confiesan. Tinder popular, como dieron en llamarlo, “surgió de una amiga de Juan que quería ir acompañada. Entonces le dijimos que nos dejara a nosotros encontrarle pareja.

“Así hicimos con todas las personas que estaban solas y querían conocer a alguien. Nos sentamos y empezamos, a la vieja usanza, como Roberto Galán, a matchear coincidencias, amigos en común, ver en qué podían conectar. Después, sin que nadie se diera cuenta, los presentamos y que fluyera. Más allá de formar una pareja, unirlos para que pasen la velada”.

Sobre un total de noventa, “diez personas fueron solas, aunque durante la noche nunca más lo estuvieron” ¡Se ha formado (más) de una pareja!

Olla Popular le puso fecha “al nos tenemos que juntar” y promete bis para febrero. Así que, si no querés perdértelo, tenés que entrar al Facebook homónimo y estar atento a los posteos.

Lic. Lorena Neo Romero