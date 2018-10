Ediciones

Nicolás Dahlquist: Una experiencia única

Nicolás Dahlquist asiste al Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS), y bajo la supervisión de la profesora Gabriela Alejandra Rodríguez, resultó ganador del concurso “Beca Instituto Balseiro 2018” para alumnos de escuelas de enseñanza media. De entre más de 700 inscriptos, fueron seleccionados quince trabajos. El premio consistía en realizar una pasantía con charlas y visitas guiadas en el Centro Atómico Bariloche. Allí, del 8 al 12 de octubre vivió una experiencia que recordará por siempre.

“Participé en un concurso de monografías que cada año organiza la institución. En esta oportunidad el tema era ‘La mujer en las ciencias’. Me interesó mucho la temática y la modalidad, ya que uno podía dar su opinión, obviamente basada en estadísticas y argumentos.

“Realicé el trabajo, no desde el punto de vista de una científica en particular, sino que fui deconstruyendo los conceptos para así llegar a qué es ciencia y qué es la mujer, arribando a la conclusión de que la ciencia es algo que busca investigar y que las mujeres son seres humanos tan capaces como los hombres para hacer esa actividad, y que al excluirlas de esa tarea -como ha sido históricamente- se pierde un referente invaluable, convirtiéndose en algo muy negativo para la ciencia.

“También descubrí, a través de mi investigación, que a muchas científicas les han robado el trabajo; que han hecho grandes inventos que se los atribuyeron a los hombres, y muchos nombres han quedado borrados de la historia por el hecho de pertenecer al género femenino.

“Aún hoy, esas restricciones -aunque en menor medida y más sutilmente- siguen existiendo por cuestiones de prejuicios. Sin embargo, en Argentina hay más investigadoras mujeres que hombres”.

“DEJÉ QUE LA EXPERIENCIA ME SORPRENDA”. Este año, Nicolás participó en varios certámenes: “Hice mi trabajo lo mejor que pude y cuando recibí la noticia y supe que había sido elegido para visitar el Instituto Balseiro no investigué mucho sobre cómo sería mi estadía allí, dejé que la experiencia me sorprenda.

“Si bien nos enviaron un programa de las actividades que realizaríamos, nunca lo leí. Me gusta salir de la zona de confort, visitar diferentes lugares. Igualmente, uno siempre tiene expectativas y este viaje las superó”.

El Balseiro tiene una gran oferta académica de grado; allí se estudia Licenciatura en Física, Ingeniería Nuclear, Mecánica y en Telecomunicaciones, la carrera más nueva, que tiene vinculación con la creación de satélites.

El viaje profundizó su temprana inclinación por las ciencias exactas: “Desde chico pensaba estudiar algo relacionado con la astronomía o la física; de hecho, hace un tiempo me decidí por esta última y estoy haciendo el curso de nivelación en FAMAF con el objetivo de hacer mis estudios universitarios allí, para luego poder ingresar al Balseiro.

“Más allá de las enseñanzas que recibí en esta visita, el ambiente del Instituto es único, porque todas las personas que allí trabajan son apasionadas por lo que hacen, están dispuestas a mostrarte todo lo que saben, enseñarte y compartir sus experiencias; no son arrogantes ni egoístas, con su talento están dispuestas a colaborar para mejorar la ciencia y cambiar el mundo”.

“APRENDÍ A ADMIRAR LA PASIÓN Y LAS GANAS DE INVESTIGAR”. El sistema de estudio del Instituto Balseiro es muy particular: “Básicamente, te piden que, habiendo cursado determinadas materias en cualquier universidad, lo cual puede llevarte dos o tres años, rindas los exámenes de ingreso (en diferentes sedes de todo el país). Hay cupos para alrededor de sesenta estudiantes que luego viajarán a Bariloche para ser entrevistados.

“Durante mucho tiempo se pensaba que uno debía ser un genio para ingresar al Balseiro; eso es un mito y no hay que dejarse limitar por él. Hay que animarse, prepararse, estudiar, aceptar el desafío y cambiar la vida que veníamos haciendo, por algo nuevo”.

Por el término de cinco días, Nicolás se alojó en el pabellón Sábato: “Todo era muy cómodo. Hay un campus para los estudiantes; pero ellos pueden elegir permanecer ahí, o con el sueldo que reciben instalarse en otro lado en la ciudad de Bariloche

“Más allá de la vocación de servicio y de la transmisión de conocimientos, con este viaje aprendí a admirar la pasión y las ganas de investigar. La gente allí es feliz por las cosas que hace y los logros que alcanza”.

Admite que le gustaría vivir en Bariloche: “Es un lugar muy lindo, sus paisajes… hay chocolates; hace frío pero las personas son cálidas. Le recomiendo a la gente que aproveche estas oportunidades, se anote en concursos como lo hice yo, o averigüe por las carreras.

“Que se anime a tomar riesgos, que no se deje llevar por la frustración ni por el miedo. Albert Einstein es solamente un estereotipo y su historia no es del todo verdadera, ya que tuvo ayuda de matemáticos que nunca fueron reconocidos. Lo importante no es ser un Einstein, sino saber trabajar en equipo”, concluyó.

Silvia Garrigós