Nicolás Dahlquist: “Fue un desafío impresionante”

Estudiantes de ocho provincias argentinas resultaron ganadores de la decimoséptima edición del concurso nacional de monografías del Instituto Balseiro.

El comité organizador debió evaluar 748 trabajos para elegir los quince estudiantes y dos docentes que visitarán el Balseiro y el Centro Atómico Bariloche del 8 al 12 de octubre. Entre los seleccionados se encuentra uno realizado por Nicolás Dahlquist, estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS) de nuestra ciudad. Con él dialogamos sobre esta oportunidad de aprendizaje.

¿Cómo surgió la idea de participar?

“La iniciativa nació más que nada por el deseo de aprovechar mi último año de secundaria en lo que me gusta. En nuestro país hay miles de oportunidades para los jóvenes que cursan escuelas de enseñanza media o primaria y que son muy poco visibilizadas; con mi Centro de Estudiantes tratamos de fomentarlas e invitar a chicos a sumarse.

“Hay una página conocida como Henko Maieutics en Facebook que te informa de todas las olimpíadas, concursos, campamentos y, en este caso, becas; no tienen que ser sí o sí de ciencia, hay lugar para literatura, informática, innovación, emprendedurismo y todo lo que te imagines.

“Este año me propuse aprovechar estas oportunidades ya que amo escribir, pensar, aprender y participar. Entre esta información se encontraba la Beca del Balseiro, que consiste en un concurso anual de escritos personales con estilo de monografías (investigaciones con posibilidad de dar opinión) para estudiantes que se encuentren en uno de sus dos últimos años de escolaridad. Cada año, ellos, eligen una temática distinta relacionada con la ciencia. En el 2018 se planteó un tema muy interesante y bastante llamativo: la mujer y la ciencia.

“Fue un desafío muy apasionante. No me llevó mucho tiempo, pero sí dedicación. Lo que más disfruté fue el trabajo y el proceso, más allá de ganar o no la beca”.

¿En qué consistió tu monografía?

“Mi monografía fue una reflexión analizando si en verdad existe sexismo en la comunidad de científica, ¿de qué manera se manifiesta y cómo puede llegar a abolirse? Entrevisté alumnos y profesores de mi escuela y todos afirmaban que ‘el sexo no define tu habilidad científica´. Sin embargo, los pensamientos sin fundamentos, en masa, de lo que debe hacer o no una mujer, o un hombre, le dificultan bastante la vida a mujeres que aspiran a cargos de mayor jerarquía y son víctimas de prejuicios sobre su capacidad, y esto es muy negativo para toda la comunidad científica.

“Mi resolución es que reflexionando y comunicando se eliminan los prejuicios o estereotipos erróneos de las personas. Es por ese motivo que elaboré un rap que está en mi canal de YouTube (Danic Rap) que habla sobre este mismo tema”.

¿Cuáles son tus expectativas respecto del viaje?

“Mi expectativa para ir al Balseiro consiste en conocerlo, eso es lo que me han otorgado: una beca para hacer una pasantía en los laboratorios del Instituto, durante cuatro días todo pago. Mi anhelo es el de siempre, conocer gente y lugares; aprender al adquirir nuevos conocimientos y, sobre todo, compartir con personas, posiblemente, maravillosas”.