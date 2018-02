Ediciones

Municipalidad sobre el agua: “Firmeza no nos va a faltar”

El gobierno valoró como falaces los dichos del abogado defensor de la Cooperativa Integral, Miguel Rodríguez Villafañe, quien aseguró que el recurso extraordinario presentado por la entidad tiene un “efecto suspensivo inmediato”, por tanto “no cabe la posibilidad de que el Municipio se haga cargo de nada el próximo 28 de febrero”.

Acorde al asesor letrado y secretario de Gobierno, Juan Villa, “hay una sentencia a nuestro favor caminando, y diría que está prácticamente resuelta”. Al menos, “en Córdoba no hay otro tribunal que pueda revisarla, solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y quien abre la puerta de la Corte es justamente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.

El procedimiento, según explicó Villa, es el siguiente: la parte interesada en rever el fallo presenta un recurso extraordinario; entonces, el magistrado provincial pide que se le corra traslado a la otra parte involucrada en el litigio, es decir, que se le pregunte qué opina (en este caso al Palacio 16 de Julio) y una vez aunadas las piezas del rompecabezas procede a evaluar si corresponde concederlo o no, y en qué condiciones.

Es decir, ¿la Coopi presentó el recurso extraordinario, pero no tiene efecto suspensivo?

Eso no existe en derecho. El que decide si procede y con qué efecto procede es el TSJ; no es una cuestión automática. Es más, en el escrito que presentaron acompañando al recurso extraordinario, ellos pidieron al TSJ una especie de decisión cautelar, que se le ordene a la Municipalidad a no llevar adelante el cumplimento de la sentencia. Porque la sentencia dice en el punto tercero que de manera inmediata la Municipalidad debe hacerse cargo del servicio. Por eso es que nosotros dictamos el decreto de la recepción provisoria y de la recepción definitiva.

Están muy seguros de la sentencia…

No digo que esta resolución no se vaya a voltear. Digo que va a costar. De los siete camaristas, seis votaron a favor de la Municipalidad y uno en contra. De los seis que votaron a favor del Municipio, además, uno dio más argumentos que los otros cinco.

¿El traspaso sigue firme con fecha 28 de febrero?

Lógico. ¿Cómo paramos el 28 de febrero? Con una orden judicial, y no tenemos ninguna que diga “ustedes se están apresurando; vamos a esperar; mientras se tramita el recurso, no ejecuten…”.

¿Y cómo se concreta operativamente?

El decreto dice que el 28 a las 12 nosotros nos tenemos que hacer cargo de la gestión directa del servicio. ¿Qué puede pasar? Que nos den la llave, o como han venido haciendo sistemáticamente, negarnos el ingreso, levantar un montón de banderas, que hagan una medida de fuerza. Y bueno, no solo la gente le está dando cada vez más la espalda, sino que la justicia lo está haciendo.

¿Existe la posibilidad de un desalojo?

No tenemos poder de policía para una toma violenta, lo que sí podemos hacer es seguir recurriendo a la justicia.

