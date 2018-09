Medicina ancestral travestida

Ediciones

A pesar de la polémica y de los riesgos que encierra, el turismo chamánico -como se denomina al viaje que tiene como objetivo asistir o participar en ritos presididos por un hechicero amazónico- es un negocio en alza. Y en él, sin duda, el ritual de la ayahuasca es una de las prácticas más demandadas.

A diferencia de Brasil, donde se bebe únicamente con motivos religiosos; en Perú, Ecuador y Colombia se ha popularizado a niveles impensados antes de 1990. Promovida por escritores, antropólogos y cineastas, de la fecha a esta parte, convoca por miles a viajeros oriundos de Europa, Estados Unidos, Chile y Argentina. Unos, atraídos por los relatos de visiones místicas de jaguares y anacondas; otros, aquejados por dolencias crónicas o enfermedades terminales acuden a la selva amazónica guiados por la leyenda de las propiedades curativas de la planta.

Ayahuasca o yagé, que en lengua quechua significa “soga de las almas”, consiste de un brebaje obtenido al cocinar las lianas de la enredadera de ese mismo nombre junto con hojas de chacruna, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina (DMT), utilizado por las tribus originarias para emprender un proceso introspectivo de sanación y aprendizaje espiritual.

“Pilar básico de la identidad de los pueblos amazónicos”, como la reconoció el país andino en el 2008 cuando declaró al ritual de ayahuasca patrimonio nacional, aunque sin la regulación correspondiente. Fue entonces, con la masificación y la internacionalización del consumo, cuando, entre el negocio y la tradición, aparecieron claroscuros: graves riesgos para los viajeros desprevenidos o poco asesorados.

Oficialmente, no existen protocolos para su ingesta ni un registro de chamanes. Además, no todas las historias alrededor de dichos rituales han terminado bien: en la última década han ocurrido una decena de muertes y violaciones sexuales ligadas al turismo chamánico, además de provocar acusaciones de apropiación y lucro cultural.

LA CEREMONIA. El fenómeno ha llegado a Internet. Con una rápida búsqueda en Google se pueden localizar agencias turísticas que promocionan paquetes que incluyen una ceremonia de ayahuasca, con estadía incluso en campamentos. Algunos llegan a ofertar cursos de formación que convertirían a los viajeros en chamanes; no sin polémica, pues son muchos los lugareños que desconfían de que un curso de unas semanas, o meses, pueda suplir el aprendizaje vital que desde su nacimiento atesoran los tradicionales curanderos amazónicos.

Igualmente, no todos los desconocidos que se presentan a sí mismos como chamanes están suficientemente preparados ni tienen las mejores intenciones, y no han faltado episodios dramáticos que lo han puesto de manifiesto.

Sucede que el yagé genera estados alterados de conciencia que se extienden durante horas, lo que torna su consumo potencialmente peligroso.

Por ejemplo, en la web oficial de recomendaciones a viajeros a Ecuador, el Ministerio advierte de que, “a menudo, las organizaciones que promueven estas actividades no están registradas oficialmente ni proporcionan ningún tipo de seguridad a quienes viajan por su intermedio”, y añade que ha habido “denuncias de robo y de agresiones sexuales en este tipo de visitas”. Razón por la cual, desaconseja a los turistas acudir a estas ceremonias.

Lo mismo sucede con la extrapolación del conocimiento ancestral a la ciudad. Hace una semana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba sorprendió a un grupo de once personas en un local comercial del centro de la ciudad, a punto de iniciar un “viaje con ayahuasca”, siendo que la sustancia es ilegal en nuestro país. Aunque la prohibición no ha impedido que se realicen ceremonias clandestinas alrededor del globo, sobre todo, para tratar el trastorno por estrés postraumático y las adicciones a las drogas. Desde la ciencia, sin embargo, no hay resultados concluyentes sobre las virtudes del líquido.

Del ritual irresuelto, secuestraron también mucho dinero.

“ES UNA FALTA DE RESPETO”. “La sociedad hace una superficialización o banalización de la medicina ancestral. No podemos desconocer que, en determinados lugares de la selva peruana, la ayahuasca es medicina, utilizada en su forma, en su contexto y por quienes están autorizados a hacerlo.

“Pero nosotros no somos la selva de Perú, nuestra sociedad no tiene nada que ver con aquella. Entonces, hacerlo acá me parece totalmente irresponsable. Una falta de respeto a la medicina ancestral”, indicó Cristina Escobar, abanderada de las culturas precolombinas.

“Los pueblos originarios, durante miles de años, han utilizado las plantas como alimento y curación; pero de manera coherente, correcta, en su contexto, momento y a cargo de las personas que poseen el saber”, autoridades tribales que “no creo que hagan tours turísticos de sanación”.

Asimismo, cuenta Escobar que esos conocedores suelen elegir muy rigurosamente a quien traspasar su bagaje teórico-espiritual. Descartando con ello que “cualquiera que vaya y haga un curso, de repente esté en condiciones de llevar adelante un proceso semejante. Si a una persona que asiste a una charla de neurociencia no la podemos considerar neurocirujana, entonces por qué sí hacerlo con la medicina de nuestros ancestros”.

Para los pueblos originarios, “cada planta tiene sus dones, y apelan a ellos en determinados momentos” bajo la premisa de estar ejerciendo la medicina. “No existe el concepto de droga. El uso que se le da es el correcto, es sanación, no escapismo ni querer zafar. Al contrario, la medicina te hace más consciente y responsable de tu vida.

“Y si decimos que es medicina, no es para cualquiera ni en todos los momentos. Ninguno de nosotros consume las pastillas del vecino por saber que le han hecho bien”. Así, con la misma lógica, “no puede ser que en masa se vaya a hacer una experiencia de medicina, cuando la medicina es individual”, al igual que sus efectos.

Ahora bien, aquellos que apelan a la ayahuasca como droga “la están confundiendo, la están utilizando como entretenimiento y hasta como comercio” incluso bajo el supuesto pretexto de que ayuda al auto-conocimiento.

“Ese famoso viaje debería ser para adentro de uno mismo; pero el hombre tiene mucho miedo de meterse ahí, entonces cree que el afuera o una planta le van a ayudar. Pero todas las respuestas están adentro”. La conclusión es que “sucede”, por tanto, lo más apropiado es informarse bien antes de tomar una decisión que puede llevar a perder el conocimiento, ensoñación, además de síntomas físicos en suma a la experimentación de una suerte de flash back, días, meses y años siguientes.

