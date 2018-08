Ediciones

María Teresa Andruetto: Libros y derechos

Hace unos días, María Teresa Andruetto visitó la sexta edición de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura nacional. En dicha oportunidad, también fue nombrada visitante ilustre de la ciudad. “El Bamba” dialogó con ella sobre literatura, derechos y causas sociales.

LA ESCRITURA FEMENINA EN CÓRDOBA. La escritora considera que nuestra provincia “tiene un desarrollo literario muy fuerte, tanto de mujeres como de varones. Ya sabemos que la literatura es una forma del arte que está ligada a la industria, y aunque ésta sea pequeña en cuanto a lo empresarial, es muy potente en el contenido de lo que se edita, en la calidad y en los esfuerzos que se hacen para que esa literatura se conozca.

“La literatura no va sola, va en un soporte, un libro. La palabra no llegaría si no estuviera impresa, y en este sentido hay gente que trabaja para eso, que corrige, que imprime, que cose, que corta, que envuelve, que distribuye, que vende los libros donde van las palabras que nosotros tenemos”.

En cuanto a la mujer específicamente, y su rol dentro de la literatura, Andruetto indicó que se avanzó, sobre todo en los últimos años: “Hubo una época en la cual se podía ver una diferencia; pero eso ha ido cediendo mucho. Lo que persistió es la colocación de lo que producían las mujeres en ciertos espacios mirados más a lo emotivo. Por eso, las mujeres escribían poesía para niños, historias románticas; pero ahora podemos escribir sobre muchas cuestiones”.

LA SOCIEDAD NOS NECESITA A TODOS. María Teresa, más allá de ser una importante escritora, está muy comprometida con las causas sociales: “Estamos en un momento difícil, muy complejo, con mucha gente sufriendo necesidades, con un retroceso en la calidad democrática y también en las condiciones de vida de los sectores medios y bajos económicamente hablando de la sociedad.

“Estoy muy preocupada, dolida, y a la vez, también esperanzada en ciertas formas de resistencia social que no ceden, y es algo que tiene nuestro pueblo… muchas maneras de buscar el modo de no perder derechos.

“Es una lucha muy grande y desigual, por eso necesita de muchas personas, pronunciándose o accionando de diversas maneras, porque es la condición de las mujeres, la condición de los niños, de los jóvenes, las jubilaciones, la naturaleza, nuestros bosques, nuestras sierras, la posibilidad de consumir sin agroquímicos, los cuerpos de las mujeres, los derechos a la salud, a la educación. Muchas cosas por las que luchar, y cada ciudadano encontrará la suya, las causas más afines; porque la sociedad nos necesita a todos”.

-¿Usted cree que este movimiento de mujeres hará la diferencia?

“Sí, lo vivo así, como algo muy esperanzador; a pesar de la triste noticia que tuvimos recientemente en el Congreso, donde por unos pocos votos no salió la ley de aborto seguro, libre y gratuito.

“Me siento apenada y, sobre todo, por el hecho que tengamos representantes que fueron sordos y ciegos a lo que estaba pasando en las calles, porque el movimiento de mujeres es algo impresionante.

“También tengo tristeza porque es una causa justa para las mujeres; es el derecho a disponer de su cuerpo; sobre todo para aquellas que no pueden acceder al mercado negro del aborto.

“Durante varias generaciones la mujer ha venido luchando, ya que desde hace más de cien años se la sigue cosificando. Sin embargo, desde hace tres años, con el primer `Ni Una Menos´ las cosas empezaron a cambiar y a visibilizarse. Ver a las nuevas generaciones y a las mujeres jóvenes, es muy esperanzador”. (Informe completo en la versión gráfica de El Bamba).

Silvia Garrigós