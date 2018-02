Ediciones

Marcos Ontivero: “Han cambiado los gustos del público”

Humor autorreferencial que busca no herir susceptibilidades. “Difícil” porque “el argentino, puertas adentro de su casa, se ríe de cosas que para el afuera no”, confiesa el cordobés en su octava temporada.

“Sería muy atrevido hablar de la temporada en curso. Nosotros estamos dos veces a la semana, no son muchos días, por lo que no podemos sacar un parámetro; pero lo que sí podemos decir es que nos está yendo muy bien en cuanto a la respuesta de la gente, a las críticas sobre el espectáculo”, introduce el protagonista de “Y Ella…?”.

Un verdadero logro teniendo en cuenta que “han cambiado los gustos del público de Carlos Paz. Antes elegía al humor como primera opción, hoy está en tercer lugar. La gente apunta mucho a lo Stravaganza y después, a la comedia”. Y no es que hayamos perdido la capacidad de reírnos, sino que “los espectadores buscan un show más completo”.

Importante desafío para los humoristas otrora acostumbrados al unipersonal. “Fíjense que la mayoría se han sumado a grandes compañías. El Oficial Gordillo, siendo una revelación el año pasado, que ganó el Carlos de la Gente, cualquiera hubiera pensado que este año iba solo; sin embargo, se metió dentro de un espectáculo en el que es una figura más”.

“Cuesta” también porque “el argentino puertas adentro de su casa se ríe de cosas que para el afuera no. Se muestra más moralista. Entonces, lo que hoy va es el stand up: flagelarse a uno mismo. Es con lo que menos podés chocar con la gente. Los cuentos de gallegos, judíos, homosexuales, eso no va más”, reconoce Marcos Ontivero.

Ello pese a reivindicar que “en el humor, el fin justifica los medios”; claro, “sin faltarle el respeto al público ni ofender a terceros”.

Humor autorreferencial con el que busca no herir susceptibilidades y aggiornado a los tiempos que corren: “El espectáculo es humorístico-musical. Hay stand up, imitaciones, música y baile.

“Asimismo, le pongo gestualidad a la palabra. Que ese también es un recurso para los humoristas, ponerle el cuerpo, jugar con el sonido, con los silencios. Respeto a la palabra; pero no hay que quedarse solo con ella”.

Un llamado de atención que la contemporaneidad les hace a todos aquellos que por años basaron la comicidad en el bullying. “Hay que darse cuenta que las cosas están cambiando, y muy vertiginosamente. Hoy te fue mal en un festival y a los cinco minutos lo sabe todo el mundo. Hay que trabajar más a conciencia”, con “picardía”, no cizaña.

“Escuchando al público, que es el que rápidamente te ubica”. Y aunque considera un “poco exagerada” la respuesta que tuvo el Negro Álvarez en Cosquín, oportunidad en la que lo calificaron de “misógino, machista y homofóbico”; no deja de validar los gustos mayoritarios. Después de todo, son quienes pagan una entrada.

“Pero bueno, lo del Negro hay que saberlo tomar de donde viene y respetar su trayectoria. Al Chaqueño no le podemos pedir que cante rock. Ese es su estilo de humor”, quizás distinto al suyo propio. Igual de respetable.

Junto a la actriz Cintia Herrera, el cantante Eliazim Ribera, y los bailarines Florencia Devoto, Gabriela Devoto, Brian David y Maximiliano Álvarez, Marcos Ontivero se presenta con “Y Ella…?”, todos los martes y miércoles en la Sala 2 de Teatro Holiday.

Lic. Lorena Neo Romero