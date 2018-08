Ediciones

Maravillas Naturales de Argentina: Córdoba tiene 30 precandidatas

“Si queremos salvar algo, primero debemos valorarlo realmente” sostiene Bernard Weber, propulsor de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, primer ejercicio democrático a nivel global que pretende replicarse en nuestro país: “Con la campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas quisiéramos lograr que los argentinos le den vida a una memoria compartida de las bellezas que alberga su vasto territorio”, especifica la página www.7mar.com.ar.

Allí está teniendo lugar el proceso de selección, partiendo de una exposición online de 417 espacios nominados, de entre los cuales 30 “llevan el acento”. Los Gigantes, el Valle de los Lisos, los cerros Champaquí, Uritorco y Colorado, el Camino de las Altas Cumbres, Los Terrones y el Parque Nacional Quebrada del Condorito, son algunos de ellos.

Esta primera etapa, que culmina el 21 de agosto a las 12, arrojará 77 prefinalistas para las categorías Ríos; Bosques y Selvas; Desiertos; Llanos; Montañas y Sierras; Lagos y Glaciares; y Mar y Costas. De ahí en más, con la venia del Ministerio de Turismo de la Nación, un panel de expertos en áreas como turismo, fotografía, periodismo y arte, elegirá a los 28 finalistas. Finalmente, todos podremos volver a participar con nuestro voto.

¡QUE NO QUEDE EN UN SIMPLE CLICK! “La existencia de lugares de renombre en la provincia de Córdoba es un factor que debería ser causa de motivación para que la gente los cuide. Porque para que sigan estando esos recursos naturales, y podamos disfrutarlos, tiene que haber una proyección de uso a largo plazo”, indicó el guía de turismo y protagonista del proyecto BiciDidáctica, Juan Basgall.

Una proclamación como la de Maravilla Natural de Argentina, sin lugar a dudas, incrementaría el flujo de visitantes, y “sin un plan de manejo del espacio, podrían verse afectados”.

De por sí, Basgall advirtió que el ecoturismo está ganando cada vez más adeptos, y Córdoba, al ofrecer un abanico tan amplio de oportunidades, tanto para los menos experimentados como para quienes buscan desafíos, “ya tiene que replantearse su planificación estratégica”.

Es que “los recovecos de las sierras, no solo tienen belleza natural o paisajística sino también cultural. Escenario propicio para los amantes de la aventura y el contacto con la naturaleza. Una tendencia que crece junto con la necesidad de experimentar e inyectarse adrenalina”, explicó Basgall.

Recordando que el turismo internacional es el primer consumidor de los espacios protegidos de nuestro país, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, cuenta con la máxima valoración entre los de su tipo; aunque no así infraestructura para albergar una visitación en crecimiento: “No estamos en condiciones de afrontar una declaración de Maravilla Natural de Argentina”, subrayó su encargada de uso público, Valeria Catalfo.

EN BASE A LA EXPERIENCIA. “En el 2008, Parque Quebrada del Condorito fue elegido dentro las 7 Maravillas Naturales de Córdoba. Nos parecía interesante la nominación; pero teníamos un requisito: que se hiciera la obra de ingreso, sobre la ruta provincial 34, donde actualmente solo hay un desvío a un camino de ripio que atraviesa primero propiedad privada antes de entrar al área protegida y presenta serias dificultades de seguridad.

“En el momento de la declaración, el entonces Ministro de Turismo dijo que al año siguiente se iniciaba la obra vial, consistente en un puente elevado cuyo proyecto está listo para ser licitado desde hace bastante; pasaron diez años y todavía no está hecha”.

En contra partida, el número de visitantes pasó de 9.282 a 14.663. “Para nosotros significó un desafío respecto del manejo del Parque, porque además de que se incrementó la cantidad de concurrentes, seguíamos con los mismos problemas de seguridad vial y de estacionamiento: siempre hay oportunistas, sobre todo en temporada, que provocan daños por más que haya personal circulando por la zona”.

De hecho, “el otro gran problema fue que resultó insuficiente la cantidad de personal dentro del área protegida”. Entonces, si de un año al otro, aumentó en un 50 por ciento la afluencia por la inclusión a la nómina de Maravillas Naturales de Córdoba, “va a ser todo un tema” que tenga correlato a nivel país. “Muy lindo el reconocimiento; pero solo si va a estar acompañado con la obra y la infraestructura necesarias”, remarcó Cafalto.

REQUIRIENDO INVERSIÓN. Desde la Intendencia de Parque Nacional Quebrada del Condorito no quieren grandes instalaciones adentro de la ecorregión; pero sí, disponer de mejores servicios como bar, y más personal. A sabiendas que los balcones, cuya capacidad específica de unas quince personas, ya se ve colapsada, al igual que los baños, “que se hicieron en el año 2004, previendo una visitación de 6.600 personas”, siendo hoy cuatro veces mayor.

Estas carencias, explicó Catalfo, se deben, principalmente, a que Parques Nacionales no destina recursos como en otros parques, por ejemplo, Iguazú, Nahuel Huapi o Glaciares, donde la convergencia anual supera el millón en comparación con los 24.006 que registró Condorito en todo el 2017.

“No promocionamos al Parque justamente porque nos falta infraestructura” admitió Catalfo. Y agregó: “No está en condiciones de sufrir otro incremento en la cantidad de público. Además, porque el perfil actual del visitante es deportista, en cambio, si se declara Maravilla Natural de la Argentina, o cuando esté señalizado en un camino que de por sí es turístico, como el Camino de las Sierras, “esa gente que quiera entrar no siempre va a estar preparada para visitar un área agreste, en la que no se puede ingresar con mascotas, no se puede hacer fuego, nada de reposeras ni radios.

“Entonces vamos a tener que hacer una campaña de concientización”. En la actualidad, “más del 50 por ciento de los asistentes es oriundo de Córdoba. Y el cordobés es muy consciente del lugar donde está y lo cuida: retira su basura, camina por las sendas delimitadas, respeta los horarios”.

Lo positivo del caso es que “la Municipalidad de Villa Carlos Paz nos cedió un predio al lado de la Secretaría de Turismo, frente al Palacio 16 de Julio, para que podamos tener allí una oficina de informes; y será muy bueno, porque vamos a poder darle a la gente todas las recomendaciones y requisitos antes de que llegue al área. El proyecto está hecho, hay que hacer la licitación pública”.

Lic. Lorena Neo Romero