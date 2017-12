Ediciones

Luis Juez: “Siempre tuve que dar explicaciones por mi lengua; pero no por mis uñas”

Sin pelos en la lengua, así se sabe y no reniega de ello porque “mis complicaciones son individuales, yo no complico a la gente”. Su último episodio de verborragia conocido lo puso en un avión de vuelta a Córdoba; sin embargo, hasta de él hace un balance positivo: “Bienvenida sea la forma si me permitió estar en el lugar en el que quería estar, haciendo las cosas que quería hacer, planificando los próximos quince meses”, cuando “mi espacio político y yo nos jugaremos la vida”.

Quiere luchar internamente por ser el candidato de Cambiemos para la fórmula Córdoba 2019; pero de no lograrlo, igualmente, “acompañaremos a quien corresponda”. Danza de nombres que incluye a Héctor Baldassi, Ramón Mestre y Oscar Aguad, pese a la situación que afronta como ministro de Defensa de la Nación. “Toda la democracia argentina trabajó para destruir a las Fuerzas Armadas, con o sin motivo, y ahora se ensañan con un tipo que tiene veinte días al frente del área. Es injusto”.

¿Cómo ve el país?

-Veo que ha arrancado, no a la velocidad que quisiéramos; pero se están empezando a sincerar un montón de cuestiones que duelen, que molestan, ofenden. Realidades insoslayables, producto del relato fantasioso de los últimos diez años y que hoy complica la recuperación por simple voluntad. No obstante, hay una idea de gestión distinta, y entiendo que la gente acompaña. Este es el país que tenemos, para el que queremos todavía falta un montón, seguramente el tiempo podrá ir poniendo las cosas en su debido y justo lugar; está claro que vamos en ese camino.

Reformas mediante…

-Estoy convencido que cometimos un pecado al no contarle a la gente, ni bien se asumió, la realidad política del país que recibíamos: un país desquiciado. Eso habría ayudado a explicar por qué algunas cuestiones se han convertido de muy difícil manejo; por ejemplo, la inflación.

¿Aun cuando las palabras “reforma” y “ajuste” tengan mala fama?

-Es que tampoco podés seguir mintiendo; a la gente no la podés engañar. Este es un gobierno que te puede gustar o no, lo podés bancar o no; lo que no podés negar es que te dice la verdad, por más cruda, por más dura.

¿Y su Córdoba natal?

-Veo que está totalmente agotada. Ha perdido la característica propia de la Córdoba cultural, estudiosa, revoltosa, protestona. Es casi como si estuviera en punto muerto. Y esto no va en detrimento de Schiaretti; pero no se les cae una idea, para ellos ya está, los tipos ya han agotado todo. Pasa que son muchos años; cuando estás veinte años en el poder es muy difícil ser creativo todos los días.

¿Ve posible la alternancia?

-Entiendo que es un proceso agotado, lo que no quiere decir que no tenga resultados electorales favorables; hay cientos de ejemplos en la Argentina. Pero sostengo con firmeza que estamos viviendo una Córdoba gris, oscura, aburrida.

Ojo, no solo está gris porque ha perdido la picardía, la astucia, la inteligencia; sino porque se ha convertido en un icono de la corrupción.

¿Por eso se volvió?, ¿para preparar el terreno de cara al 2019?

-Acepté ser embajador en Ecuador porque, en ese momento, un par de familias argentinas lloraban la muerte de sus hijas en Montañita. Y pensé que este tema me iba a motivar lo suficiente para hacer algo que no sé hacer, en un país donde tenía que estar solo porque no podía llevar a mi familia; fui y aprendí el oficio a lo Luis Juez: con pasión, no iba a cobrar un sueldo en dólares y esconderme. Pero siempre lo hice con mi propia idiosincrasia, y sinceramente mi presencia en el Ecuador estaba agotada; no puedo pretender ser candidato a gobernador a seis mil kilómetros de distancia.

Ya me pasó cuando fui Senador, que me dediqué solo a eso olvidándome del territorio, y después la gente me pasó factura.

Entonces, ¿fue verborragia o una jugada inteligente?

-Tenía acordado con el Presidente que después del 22 me volvía, por supuesto que no de esta forma; pero bienvenida sea si me permitió tener el resultado que quería: estar en Córdoba, planificando el futuro de nuestro espacio político.

¿Siempre dentro de Cambiemos, o siente que el Presidente le soltó la mano?

-Estaba acordado, y con el Presidente tengo una gran relación, personal, afectiva y de sinceridad, que no sé si tiene con otro dirigente político. Con el tipo hablo cosas que otros no se animan ni a enunciar.

La interna va a ser feroz…

-Esa es otra pelea, donde cada uno va a intentar demostrar su valía en Córdoba. Yo voy a intentar ser el candidato.

De no lograrlo, ¿apoyará igual la fórmula?

-Somos parte de Cambiemos y de Cambiemos no nos vamos a ir. Si resulta que hay otro que está en mejores condiciones, lo acompañaremos como corresponde; porque lo importante es que Córdoba tenga un cambio de paradigma político. Que la vamos a pelear, eso seguro.

Entrevista completa en la versión gráfica de “El Bamba”, del viernes 8 de diciembre, 2017.

Lic. Lorena Neo Romero