Los Manantiales: Reclamos ignorados

La esquina de calles Olegario Andrade y Guaymallén representa un dolor de cabeza para Raúl, vecino de la zona.

Raúl Rodríguez comenzó el 2018 con un disgusto, muchos dirán que este tipo de inconvenientes es algo “cotidiano” y que se repite en distintas partes de la ciudad. Pero esta situación resume la experiencia que muchos residentes de Villa Carlos Paz deben afrontar ante un conflicto en esta época del año.

Desde hace quince días, él y su familia vienen padeciendo el estancamiento de aguas cloacales, arena y hojas sobre la vereda de su vivienda. El olor se hace notar, y el paso de los autos a alta velocidad por el sector, provoca que cualquier desprevenido sea inevitablemente salpicado por estos líquidos de procedencia dudosa.

“Es terrible la contaminación que tenemos. La arena no entiendo de dónde sale y el agua tampoco; suponemos que proviene de viviendas que no tienen la obra de cloacas, o de los hoteles. A esto se suma el problema de que no hay un buen desagüe cuando llueve, entonces desemboca todo en mi casa”, comentó angustiado el damnificado.

Además, mencionó los infructuosos reclamos que formuló: “Fui a la Municipalidad y tomaron mi queja, también la Defensoría del Pueblo, pero aún no pasa nada; ni siquiera se dignaron a venir. No quiero generarle problemas a nadie, solo necesito una solución; encima que nos cobran mucho en impuestos.

“Nosotros nos encargamos incluso de mantener este sector de la calle, ya que cortamos el césped y la conservamos en condiciones. La Muni siempre aparece en abril, cuando se van los turistas”, y sentenció: “No podemos aguantar tanto, esto no da para más”.

Un nuevo planteo que se suma al de otros vecinos de “la perla de Punilla”. ¿Habrá que esperar hasta la finalización de la temporada, o Raúl podrá obtener una pronta absolución? ¿Habrá final feliz?…

Elizabeth Scardigno