Los Algarrobos: Aires de progreso

Los residentes se refirieron a los avances que se dieron en el sector y a las cuestiones que restan resolver.

Ubicado en la zona sur de nuestra ciudad, en Los Algarrobos se respira crecimiento y entusiasmo por seguir avanzando en pos de una mejor calidad de vida. En ese sentido, el rol del Centro Vecinal ha cobrado gran importancia, por la perseverancia con que la Comisión viene trabajando desde hace años; a pesar de que a veces resulte difícil “entusiasmar” a los moradores.

DISTINTOS ASPECTOS. Recorriendo el paraje, encontramos vecinos muy arraigados en el lugar; tal es el caso de Amalia: “Van a ser veinte años que elegí este barrio, y la verdad es que ha ido progresando bastante con el tiempo; pero el problema que aún no se logra resolver como corresponde, es el de las calles. Con las últimas lluvias, se hace imposible caminar o circular con un vehículo. Han prometido que van a pavimentar; pero todavía no pasa nada”.

Completó su testimonio mencionando otra incomodidad: “Hay demasiados perros sueltos, que tienen dueños; pero no los cuidan. No se puede andar en moto, porque te persiguen y quieren morder; es un peligro si vas con niños”.

Siguiendo nuestro camino por calle Sarasate; barriendo la vereda de su casa se encontraba Alejandro, quien no dudó en dar su opinión sobre el barrio: “Las calles son el principal problema. Lo positivo es que veo que desde el Municipio se preocupan un poco más en arreglarlas; es lo mínimo que deben hacer”.

Contó que hace diez años que vive en la zona, y criticó la delincuencia presente en Los Algarrobos: “Suelen juntarse cerca de la plaza o en algunas esquinas; y cada tanto se escucha sobre algún robo. La Policía hace allanamientos; pero creo que esto ocurre en todos lados. Siempre hay que estar atento”.

Daniela, quien estaba con su pequeña hija en la Plaza Perón, destacó “lo linda que está. La mejoraron mucho, y todos los chicos vienen a jugar, y a pasar una tarde con su familia”.

La mujer también resaltó el trabajo del Centro Vecinal: “Veo que hay varias actividades, y tengo muchas amigas que asisten a clases de gimnasia. Es algo muy bueno, porque ir a un gimnasio es carísimo”.

Sin embargo, no participa en la entidad: “El tema es que nadie tiene tiempo para esas cosas; particularmente tengo mi hija y también trabajo, así que se me hace muy difícil. Muchos los critican; pero veo que se ocupan y han mejorado la infraestructura de la sede. Al parecer se ‘mueven’, sobre todo cuando tienen que hacer eventos”, concluyó.

NUEVOS VALORES. Con diez años de experiencia como dirigente vecinal, Pedro Correa es el actual vicepresidente de la Comisión Directiva, y comentó: “Se hizo el cordón cuneta en calle Verlaine y queremos ver si se puede asfaltar o adoquinar las calles Sarasate y Torricelli; pero no queremos crear falsas expectativas, ya que debemos tener una reunión con la gente de la Municipalidad. Esa gestión está en curso aún; lamentablemente, por el mal tiempo nos atrasamos bastante”.

Se mostró orgulloso de la actitud de los residentes hacia los espacios públicos: “Eso lo podés ver en la forma en que cuidan la Plaza Perón, que está muy linda. Están tomando conciencia, y es sumamente importante cuidar lo que es de todos; nos falta ese aspecto en nuestra cultura”.

Por otro lado, Correa remarcó que “estamos muy bien en cuanto a la presencia policial; los patrulleros andan constantemente. Ocurren algunas situaciones; pero ha cambiado notablemente. Lo ideal sería que los vecinos nos cuidáramos entre nosotros; que seamos más compañeros, porque esa es la mejor forma.

“Si vemos a alguien sospechoso, tenemos que avisarnos y no escondernos. El ‘no me meto’ no es buena táctica, porque estamos colaborando con los delincuentes. Siempre les exigimos cosas a las autoridades; pero como residentes no aportamos nada; tenemos una mala forma de ver nuestro futuro”.

EL ROL DEL CENTRO. La sede institucional se encuentra la intersección de calles Presidente Perón y Torricelli, donde se desarrollan diversas actividades: “Hemos cubierto prácticamente todos los horarios de lunes a viernes, y creo que los sábados agregaremos otros cursos.

“Estamos mejorando el piso del salón, ya que con eso vamos a controlar el polvo; a eso le sumamos el trabajo de bolseado, que esperemos que a fin de mes ya esté listo. Hoy en día están muy caros los materiales para construir y también la mano de obra”.

Por otro lado, Correa anticipó que en los próximos meses se realizará la asamblea para renovar autoridades: “Nuestra gestión está llegando a su final. Creo que se realizarán allá por agosto; pero desde la Municipalidad nos avisarán con exactitud.

“El problema es que los vecinos no participan y reclaman mucho; creen que la Comisión tiene todo el poder y no es así; solamente somos intermediarios entre el Municipio y la gente”.

Reflexionando, el dirigente puso en duda volver a postularse: “Lo vamos a charlar entre los integrantes de la actual gestión. Personalmente estoy un poco cansado; hace una década que estoy trabajando en esto, y quiero tomarme un tiempo para mí”, finalizó.

Elizabeth Scardigno