Ediciones

Literatura recomendada: “Wi Fi interior”

Germán Ordóñez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y tiene 45 años. Si bien nació en la ciudad cordobesa de Monte Buey, desde hace años vive en Villa Carlos Paz, y es docente de lengua y literatura en el Ipem 190 Carande Carro.

Hace unos meses, bajo el seudónimo de Jesús Buchardo, fue editado su libro de poemas “Wi Fi interior” que invita al encuentro con uno mismo, y resultó ganador del concurso del Fondo Editorial que organiza la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

En el 2004 -en el certamen de texto teatral del Centro Murciano de Córdoba- también obtuvo un primer premio con el “Pájaro crucificado”.

“MI ESCRITURA ES CATÁRTICA”. No ha publicado otros libros, “aunque es algo que me interesa mucho. En realidad, vengo escribiendo hace varios años una novela que se transformó en dos al hacerse muy extensa. La que está en su etapa final se llama ‘Los borradores de Sergio’. El tema gira alrededor de una serie de preguntas sobre ‘El hombre gris’ de Solari Parravicini. Mezcla el ensayo, la prosa poética, la política y el esoterismo”.

¿Cuándo comenzaste a escribir, y por qué decidiste hacerlo?

“Hace mucho, en enero de 1990 escribí tres capítulos de una novela que se llama ‘Una vida más’. Me motivó a hacerlo, leer ‘Las Ninfas’ de Francisco Umbral. Luego hice ensayos muy personales sobre temas que me inquietaban, o pequeñas escenas narrativas sin perspectiva. En 2003, a partir de una crisis personal, decidí llevar estos escritos sin rumbo al proyecto de una novela”.

Como escritor, ¿cuál es tu virtud y qué es lo que deberías mejorar?

“No se sí es una virtud, pero mi escritura es catártica; algo así como una purificación emocional. También me caracteriza la originalidad, salir de los lugares comunes.

“En cuanto a mis puntos débiles, creo que el proceso creativo y la experimentación siempre termina dejando en un segundo lugar el orden y el merecido punto final a un proyecto de escritura”.

¿Qué consejos les darías a los jóvenes que recién incursionan en la escritura?

“Para ser coherente con lo que escribí, les diría que conecten con su wi fi interior (la lectura, la meditación sobre el mundo y sobre uno) y que desconecten el otro, el de la inmediatez, de esa manera todo fluirá”.

Además de la literatura, te interesa la política; llegaste a postularte en las últimas elecciones locales. ¿Seguís en ese camino?

“Sí, en realidad nunca estuvo en los planes de mi vida postularme a un cargo político. Siempre admiré al Partido Obrero (PO) por su coherencia, por plantear una salida a este laberinto de esclavitudes que es el capitalismo. El tema del socialismo ha sido siempre polémico, sus detractores ocultan las críticas radicales y profundas al modelo de la URSS desde la misma izquierda. También quiero mencionar que sigo creyendo que no ir a fondo contra un sistema es terminar siendo funcional de una u otra manera.

“Asimismo, es necesario señalar que mi alineamiento doctrinario con el PO nunca fue total; siempre me interesaron los fenómenos asamblearios anarquistas, las ecoaldeas, la agroecología como alternativa al modelo sojero transgénico. Ya no pertenezco al PO por razones personales y también intelectuales; siento que las preguntas les ganaron a las certezas, y eso claramente me aleja de toda militancia”.

Nota completa en la versión gráfica de “El Bamba”, de hoy viernes 26 de enero, 2018.

Periodista Silvia Garrigós