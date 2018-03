Ediciones

Literatura: “La historia oculta de Brochero”

El texto aborda una faceta, para muchos, desconocida, que tiene que ver con su pensamiento político, y fue presentado en el día del cumpleaños del Cura Gaucho.

El pasado viernes 16 de marzo -fecha que coincide con el natalicio de José Gabriel Brochero allá por 1840-, Oscar Salcito presentó su libro “La historia oculta de Brochero”, cuyo prólogo corrió por cuenta del sacerdote Víctor Acha.

“Para mí es un honor que el padre me haya prologado la obra; de hecho, tenemos muchas cosas en común con respecto a la visión de la iglesia, él como sacerdote y yo como laico. Víctor siempre ha estado cerca de los humildes, los pobres, que es un poco la esencia de Brochero.

“Ambos concebimos ese modelo de iglesia, la que plantea el Papa Francisco, que no es llevar la sacristía afuera, sino comprometerse en las instituciones, en la política. Estamos ligados a esa causa, con la opción por los pobres”.

“BROCHERO FUE UN FEDERALISTA”. Salcito decidió abordar otro aspecto de la vida del cura Brochero, la política: “Él escribió más de cuatrocientas cartas que están recopiladas en un libro que hizo la Conferencia Episcopal Argentina, y al investigar sobre su vida, fui descubriendo esa faceta a través de ellas.

“Brochero fue un federalista, amigo entrañable de Santos Guayama, un caudillo sanjuanino que luchó junto al Chacho Peñaloza y Felipe Varela. Cuando a éste lo toman prisionero, Brochero pide su indulto; pero nada puede hacer y lo fusilan en 1879, hecho que lo entristece muchísimo y del cual se entera a través de un diario de Córdoba.

“Luego, en el final de sus días, estuvo apegado a la causa yrigoyenista que recién estaba naciendo, en 1912, y firmaba esas cartas como correligionario y sacerdote.

“Lamentablemente, se oculta mucho su postura política, quizás porque tomó la causa que nosotros hoy en día llamamos nacional y popular. El federalismo estaba prohibido, había que perseguirlos y combatirlos, y él no apoyaba esa postura”.

¿Por qué elegiste escribir sobre Brochero?

“Este es el primer libro que edito sobre historia. Soy un investigador amateur; de hecho, investigué sobre otros caudillos de Córdoba, y siempre se lo nombra a Brochero, porque es de la misma época.

“Me interesó su figura tan querida. En los años 90 participé de algunas cabalgatas y retiros espirituales que se hacen en Cura Brochero. El disparador para la creación de este libro me lo brinda un historiador muy comprometido de Córdoba, Vitín Baronetto, quien comentó que Brochero pasó por Tanti, la ciudad donde vivo. Es así que reviso las cartas donde habla de ella y en las cuales cuenta que se reponían las mulas en la casa de Moisés Roldán. Era una zona de paso, un camino de herradura, y todas las cabalgatas que se hacen en la actualidad pasan por Tanti haciendo la ruta de Brochero”.

Este libro, para Salcito, es un granito de arena, “un aporte a la causa que uno siempre abrigó. El objetivo es que la gente conozca e investigue sobre la otra cara de Brochero, que no se queden con que solamente era el gaucho que iba en mula, sino adónde iba y para qué”, sentenció el autor; al mismo tiempo que agradeció al Refugio Nocturno Cura Brochero por sus veinte años de permanencia al servicio del más desprotegido.

BROCHERO TAMBIÉN FUE PERIODISTA. El padre Víctor Acha prologó “La historia oculta de Brochero” al considerar que era un libro muy interesante. “Lo que me pareció valioso fue rescatar otro aspecto de la vida del cura, para no quedarnos en una sola imagen, que es una descripción lineal de su historia. Aquí se aborda una faceta política; pero hace poco supimos que también fue periodista”.

¿Qué significó Brochero para usted?

“Siempre las personas podemos mirarnos y observar figuras que nos precedieron. Eso también depende del enfoque que tenga cada uno. En Brochero he visto -a medida que fui conociéndolo, que empezó a difundirse su figura- un hombre un poco atípico que se atrevió a hacer lo que otros curas no habían hecho. Él mostró a la iglesia de una manera que en ese tiempo no se hacía”.

Con todo lo que eso implicaba…

“Sí, sí, con todas las consecuencias que eso tuvo. Sin embargo, fue un hombre siempre reconocido por todos los sectores, incluso por las autoridades de la iglesia. Muy reconocido; pero difícil de ser cuestionado, porque era muy sagaz, muy hábil para tocar lo que tenía que tocar y decir lo que tenía que decir en cada momento.

“Pienso que el mayor mérito, fuera de todos estos aspectos ya mencionados, ha sido su modo de entregarse a la gente. En ese entonces, cuando la mayoría de los curas se instalaban en sus lugares y allí se quedaban de acuerdo al orden establecido; él, como otros curas de su época, no pensaba lo mismo, para él su lugar era la gente”.

Silvia Garrigós