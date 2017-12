Ediciones

¡Ley de Electrodependientes ya! Sin luz, se apaga la vida

Córdoba todavía no adhirió a la legislación nacional que prevé -entre otros puntos- la gratuidad del servicio.

En mayo pasado se promulgó una Ley Nacional de Electrodependientes, cuyo dato sobresaliente es la gratuidad de la energía para las personas con estas características.

En aquella oportunidad se invitó a las provincias a adherirse. Muchas ya lo hicieron, otras tienen su propia ley con esa modalidad; pero en Córdoba, hasta el momento de hacer esta nota, no se había tomado una resolución al respecto.

Las familias de los 400 electrodependientes de Córdoba solo quieren que la Unicameral suscriba la normativa nacional; sin embargo, los legisladores pretenden presentar un nuevo proyecto de tarifa social. La dilación revela una gran insensibilidad y total falta de empatía.

LA HISTORIA DEL “TORITO CORDOBÉS”. Máximo tiene un año y dos meses, y bien ganado el apodo “Torito Cordobés”, ya que ha sobrellevado con entereza todos los embates que se le han presentado en su corta vida.

Según explicó su papá, Flavio Albarracín, tiene dos malformaciones: “Una es la de base, la que le detectaron a los tres meses de gestación que se llama onfalocele (se da en uno entre diez mil) que es cuando la pared abdominal no cierra. A Máximo le quedaron el hígado y los intestinos fuera de la misma. Nació en el Hospital Privado, y automáticamente pasó al servicio de neonatología.

“A las seis horas de nacido le descubrieron una de las enfermedades denominadas raras, que se llama hipertensión pulmonar arterial. En él esa dolencia es primaria, esto quiere decir que no está asociada a ninguna otra patología.

“Esto hizo que lo tuvieran que conectar a una cantidad de equipos tecnológicos de última generación; uno es de óxido nítrico; estuvo 40 días con esa medicación. Generalmente los bebés no pasan los seis, siete días y fallecen. Él es récord mundial en ese sentido; estuve averiguando y no encontré otro caso como el de Máximo”.

En tanto, un sistema de ventilación de alta frecuencia “lo mantuvo vibrando las 24 horas por más de un mes. A los 37 días de nacido, Nora, mi esposa, lo alzó por primera vez y con cables por todos lados.

“Luego de todo eso, a los 80 días, le hicieron una traqueotomía, le practicaron una tomografía computada y allí advirtieron su segunda malformación, una hernia diafragmática. Él tiene un pequeño agujero en su diafragma donde le ingresa parte del hígado que se interpone entre el esternón y el corazón”.

Máximo ha superado infinidad de pruebas: “Tuvo varios paros cardíacos, neumonías y estuvo 250 días internado, y nosotros con él. De allí nos fuimos a casa con internación domiciliaria; ya hace siete meses que estamos así. Es como si tuviéramos una clínica en casa; diariamente nos visitan diferentes profesionales, como neurorehabilitadores, kinesiólogos, pediatras, fonoaudiólogos y enfermeros”.

“ESTAMOS EN ALERTA PERMANENTE”. Debido a sus patologías, el niño está conectado día y noche: “Es oxigenodependiente y su hipertensión pulmonar y arterial lo llevan a que sus pulmones no tengan la capacidad necesaria para respirar; si lo desconectás un minuto se muere. Además, requiere un concentrador de oxígeno, que convierte el aire ambiente en oxígeno y lo ingresa a través de su tráquea.

“Todo esto conlleva un sinfín de cuidados que demandan mucho tiempo, y con mi esposa se lo hemos sacado a nuestros respectivos trabajos. La vida está focalizada en Máximo y su condición de electrodependiente, generando que todo el hogar esté a su servicio.

“El concentrador de oxígeno que usa mi hijo no tiene autonomía ni baterías; por lo tanto, se corta la luz y él queda sin oxígeno. En esas situaciones, lo conectamos a tubos que pueden durar entre 14 y 15 horas; otros menos, según el tamaño y el flujo de oxígeno que necesite el paciente. Máximo también usa respirador por la noche para darle presión al pulmón, y está monitoreado con un saturómetro que le mide la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. Esta realidad nos lleva a estar en alerta permanente”.

“PARA NOSOTROS LA ELECTRICIDAD ES VITAL”. Flavio implora por una Ley Provincial de Electrodependientes porque para ellos, y todas las familias que enfrentan esa condición, la electricidad “es vital… cuando se corta la luz siento desesperación, angustia, impotencia porque llamamos a EPEC y no nos dan respuesta; es más, la última vez nos cortaron el teléfono para reclamar, porque primero no teníamos el servicio y después había vuelto con baja tensión. Hay mucha falta de respeto, de empatía, por parte de la empresa; está claro que no les importa la vida de los electrodependientes, de los discapacitados.

“Queremos que Córdoba adhiera a la Ley Nacional, ya lo han hecho once provincias; entre ellas Buenos Aires, que derogó una ley aprobada en el 2013, casi idéntica a la que pretenden sancionar aquí, que prevé una tarifa social y no la gratuidad como pedimos.

“Con este problema hay personas de todas las edades, y uno puede ser electrodependiente en cualquier momento de la vida; por eso es una ley para todos.

“Así lo pudimos corroborar al involucrarnos en el tema, ya que somos miembros de la Asociación Argentina de Electrodependientes, y estamos creando la delegación Córdoba con el fin de nuclear a los electrodependientes para poder defender sus derechos a la vida, a la salud y a la igualdad ante la ley.

“Es increíble que Córdoba no quiera adherir, no tiene razón de ser. Lo único que están buscando los legisladores es utilizar a estas personas como instrumentos de políticas asistenciales, caritativas, donde al electrodependiente no se le reconozcan derechos, sino que tenga que andar mendigando ayuda”.

Flavio admitió que Máximo le enseña “a disfrutar de la vida minuto a minuto. Nosotros antes proyectábamos a largo plazo, la vida pasaba más por lo laboral; ahora estamos abocados cien por ciento a su crecimiento”.

Silvia Garrigós