“Legado Coplero”: Música y solidaridad

Mañana, sábado 6 de octubre a las 21:30, la banda folclórica “Legado Coplero” presentará en el Teatro Acuario su más reciente material discográfico. Este evento artístico es a beneficio del Refugio Nocturno Cura Brochero de nuestra ciudad y de la Fundación Creamos, un comedor de Córdoba capital; por ello, el público que ingrese solo deberá llevar un alimento no perecedero.

Luego de siete años de recorrido en el ámbito local y nacional, consolidándose como banda folclórica moderna “Legado Coplero” actuará en la casa de algunos de sus integrantes, lo que hace más emocionante el espectáculo y mayor aún la expectativa.

Para indagar sobre la banda, “El Bamba” dialogó con Jonathan Ludueña -vocalista junto a Cristian Ludueña y Mario Argüello– y con Belén Fuentes, de Teatrarte, quien se dedica a la producción del grupo musical.

“Han sido años muy lindos, aunque es muy difícil el camino de la música, porque cuesta insertarse; Córdoba es una plaza muy complicada. Al principio nos costó hacernos conocer; pero actualmente estamos muy bien, con muchas fechas, y somos conscientes de que hay que ganarse un espacio a base de trabajo y esfuerzo”.

“LEGADO COPLERO EN CONCIERTO”. Al no hacer música comercial, la experiencia resulta ardua; pero los logros son más gratificantes: “Tenemos un estilo muy particular, el grupo se destaca por su fuerza, energía y entrega. No nos parecemos a nadie; somos tres cantantes a los cuales nos acompaña una banda. Adaptamos temas del viejo folclore y lo modernizamos con estilo propio; además de los temas inéditos que nos escriben para que interpretemos”, explicó Jonathan.

Belén comentó que el grupo se presentó en mayo “en el espacio Quality a sala llena, y gracias a esa gran convocatoria pegó un salto fundamental. La fuerza incomparable y la pasión que se muestra en el escenario marca la diferencia.

“Al hacer este tipo de música, y si bien nos sigue mucho la familia en general, queremos seducir a un público joven que nos acompañe a todas las presentaciones”.

Más allá del matiz solidario, el espectáculo servirá para difundir el segundo trabajo discográfico, “Legado Coplero en Concierto”, que sale bajo el sello de Total Record, y fue grabado íntegramente en Córdoba, el 11 de mayo.

“Mañana, quienes vayan a vernos podrán disfrutar de excelente música, un despliegue multimedia, show de luces, bailarines e invitados especiales”.

“CON LA VIOLA DEBAJO DEL BRAZO”. El origen del nombre de la banda es peculiar: “De los tres cantantes, dos somos hermanos. Mi papá fue folclorista toda su vida, y obviamente nacimos con la viola debajo del brazo. Cantamos desde muy chicos, y en nuestros inicios nos hacíamos llamar copleros; pero después nos enteramos que había una banda en Salta que tiene el mismo nombre, por eso lo cambiamos y le pusimos Legado primero, en homenaje a mi papá”.

Admitieron que “el mayor deseo es que nuestra música llegue a las personas, que con las canciones alguien pueda emocionarse, recordar, que le sirva para un momento de distracción. En el abanico de temas hay una amplia variación de géneros; están los que son para bailar o ponerlos en una fiesta, hasta aquellos que son para escucharlos de noche, solos o bien acompañados. Tenemos mucha fe de que el disco guste y que la gente nos venga a ver”.

PENSAR EN EL OTRO. Los entrevistados concuerdan en que “solidarizarse es algo necesariamente humano, y cuando uno no habla en términos de dinero o comercial es más sano y lindo. Obviamente, nos cuesta porque una puesta en escena siempre conlleva gastos, porque hay mucha gente trabajando para un show. Toda esa movida requiere de mucho esfuerzo, trabajo y dinero; pero estamos convencidos de que cuando uno da, recibe el doble; por eso esperamos que esto sea beneficioso para todos, para aquel que menos tiene como para los que esperamos crecer con el arte.

“Y pretendemos, no solo que se entretengan aquellos que vayan a vernos, sino que exista una transformación en ellos a través de nuestras melodías. Si logramos eso habremos triunfado”.

Silvia Garrigós