Las Rosas Norte: Prioridades

Un rápido recorrido por el sector, pone de relieve el estado deplorable de sus arterias, una de las temáticas que más preocupa a los vecinos, tal el caso de Josefina: “Sabemos que son calles de tierra, que obviamente con las lluvias se van a romper al no haber asfalto, porque muchos vecinos no lo pueden pagar; pero el problema es que nunca las mantienen, jamás pasa el camión a rellenar los huecos que se forman, a alisar o a regar, como en otros barrios; acá parece que estamos olvidados”.

En tanto las veredas también complican la cotidianidad de los residentes: en algunas partes no existen, en otras están obstruidas por árboles o los yuyos que crecen y nadie corta, mezclándose con la chatarra que tiran los talleres. Al igual que en otros lugares de la ciudad en donde no pasa el servicio de cloacas, las aguas servidas circulan convirtiéndose en fuente de contaminación y mal olor.

El escaso alumbrado público en algunas calles como Kepler, Humboldt, Chile o Portugal, es crucial; especialmente para los alumnos que concurren al IPEM 190. No solo faltan luminarias, sino que, en donde hay, los frondosos árboles las tapan ocasionando que las zonas se vuelvan oscuras y peligrosas para los transeúntes.

DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. El pasado sábado se realizaron las elecciones para renovar autoridades en el Centro Vecinal. Se presentaron dos listas: la número 1, consiguió 56 votos; la número 2, obtuvo 21, y se contabilizaron dos votos en blanco. De tal manera, Anabella Ferrari ejercerá la presidencia; secundada por Horacio Perotti como vice.

La flamante presidente comentó que en la asamblea “hubo participación porque se corrió la voz que iba a haber elecciones, y que una figura asumiría el mando en concreto. Digo esto, porque antes la gente no se interesaba, o directamente no sabía que había Centro Vecinal ni a quién preguntar sobre las distintas inquietudes. Hay muchas cosas para solucionar en el barrio, y por ahí nadie sabía dónde consultar o aportar ideas. Por eso considero que fue muy positiva, porque se acercaron numerosos vecinos, y entre ellos los talleristas; quienes, aunque no vivan acá, son parte del barrio”.

Entre las primeras medidas, Ferrari mencionó “cobrar el subsidio de la comisión anterior, que por equis motivo no lo hizo. Posteriormente, empezar a gestionar diferentes actividades para levantar la sede; y luego, elevar un pedido para el arreglo de las calles, veredas y luminarias, porque cuando se queman, si no hacemos el reclamo reiteradas veces y entre varios vecinos, no las cambian. Está previsto bregar por el adoquinado o asfaltado de las calles; Kepler y Chile son las únicas pavimentadas”.

Por último, señaló que enfrentan problemas muy graves de seguridad, “se están dando muchos robos en la zona”.

El otro candidato, Leopoldo Sánchez, también planteó la urgencia del adoquinado: “Hay muchas calles de tierra y cada vez que llueve es un desastre. Creo que ambas listas pensamos como prioridad este mismo tema, ya que hay más de cien galpones y unas 45 viviendas particulares; se observa la permanente circulación de vehículos y vuela mucha tierra; sumado a la destrucción de las calles”.

Además, coincidió en el deseo de construir la sede, para desarrollar actividades culturales y deportivas con los vecinos.