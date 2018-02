Ediciones

Las Rosas Norte: El barrio “oculto”

También identificada como la “zona industrial” por la abundante presencia de fábricas, este barrio del sur de la ciudad ha mostrado un notable crecimiento demográfico a través de los años. En Las Rosas Norte viven familias “históricas”, que en algunos casos superan las cuatro décadas de vida, y llegaron cuando existían pocas edificaciones. Hoy conviven pequeños talleres y viviendas, inclusive de alquiler temporario.

Sin embargo, este crecimiento no fue equilibrado en relación a ciertos aspectos en los que aún permanece “paralizado”.

CUESTIONES DESCUIDADAS. Entre los principales obstáculos, se destaca el estado de las arterias que son mayormente de tierra. Héctor vive hace 40 años en la zona, y tiempo atrás lideró la comisión vecinal; en base a su experiencia, admitió que es un problema de difícil solución: “En un momento pedimos que se asfaltaran las calles y también queríamos un polideportivo para los chicos; pero nunca nos escucharon, y todo sigue igual.

“La necesidad mayor es pavimentar, es urgente. Permanentemente recorro el barrio en mi vehículo y es muy problemático. Pienso que es más económico que hagan esa obra a que estén todas las semanas reparando. Además, eso no lo paga el gobierno, nos lo cobran en los impuestos; así que no sé por qué no lo hacen”.

Por otra parte, resaltó que “habría que motivar más al barrio; darle un poco más de fuerza, porque está bastante caído y venido abajo”.

Julio, quien tiene un taller mecánico en la zona hace ya 18 años, también demandó el adoquinado “porque todas las demás calles tienen esta obra menos las de nuestro barrio.

“Hubo un momento en que se juntaron firmas para eso; pero los que están en los talleres, no firmaron; entonces no se llegó a reunir las necesarias”.

En cuanto a la iluminación, rescató que “es buena durante la noche, y eso genera que no haya inseguridad. Lo que sí molesta son los yuyos altos del campito del frente en calle Chile, ahí también hay muchos animales sueltos”.

Si bien el hombre comentó que se le imposibilita participar del centro vecinal, “ellos saben que cuentan conmigo para ayudar con lo que sea. Ya se acercaron para hablar; pero la verdad es que no tengo tiempo”.

Lidia junto con su esposo llegaron a la ciudad hace 45 años, construyeron su casa en Las Rosas y, hasta plantaron varios de los árboles que hoy son un alivio en época de verano. Ellos son testigos del crecimiento; pero también del “estancamiento”: “Cambió mucho de aquel entonces; pero aún faltan obras como el gas, y sobre todo el pavimento”, comentó la mujer.

Respecto del fracaso de la iniciativa para el empedrado de la vía pública, puntualizó que “hay muchos locales alquilados, que en general todos son talleres. Entonces, no existe un consenso de los vecinos cuando se piensa en una determinada obra”.

También se quejó por las condiciones de Avenida Cárcano: “La verdad, está inmunda; en esta zona especialmente. Los vecinos somos los que pagamos los impuestos todo el año y no cumplen con estos servicios indispensables; las veredas de allí están sin arreglar e intransitables. La esquina con Kepler es imposible caminar, ya que se estacionan en las dos manos, y sumado a ello el tema de los talleres y depósitos de mercaderías, los vecinos no tenemos vereda. Hay que bajar obligadamente a la calle, siendo que es tan peligroso andar, sobre todo para la gente mayor que tiene alguna dificultad. No podemos ir esquivando los autos”.

“LA PRIORIDAD ES LA SEDE”. La actual gestión del centro vecinal lleva alrededor de dos años, y su tesorera Anabella Ferrari indicó que la meta más importante es conseguir la sede, con el fin de realizar actividades y las reuniones de Comisión.

“Se peleó por el terreno y hoy gracias a la gestión de todos los que nos movimos tenemos un terreno proporcionado por el Municipio. Ya salió la ordenanza, solo nos queda la firma del convenio que será en comodato. Una vez que esté, comenzaremos a gestionar lo necesario para construir. Nuestra sede estaría ubicada sobre calle Chile en esquina con Kepler, casi colindante con el cementerio”.

Otra de las propuestas a las que están abocados es el adoquinado, tan requerido por los moradores: “Cada vez que llueve, los accesos a las arterias principales se rompen, especialmente en la parte del semáforo que está en Cárcano e Ibsen, donde el tránsito vehicular es constante; sería importante hacer la obra en ese tramo. Ahora con la temporada, mucha gente ingresa al barrio por allí y se comunican con el Centro de Inquilinos, así evitan el paso por la Cárcano. Por lo tanto, es permanente el tráfico y se va deteriorando cada vez más.

“Obviamente, todas las calles tienen problemas; pero las más urgentes serían Ibsen, Humboldt, una cuadra de Paraguay y otra de Portugal. Este es un barrio de zona industrial y muy pequeño; todo el mundo se maneja con vehículo, y nos encontramos con que cada vez que llueve no se puede andar. No importa la época del año, esto es un autódromo; por eso anhelamos que el Estado tome cartas en el asunto y nos ayude”.

MÁS PARTICIPACIÓN. En relación al interés por parte de los vecinos en organizarse para cambiar la realidad del sector, Anabella comentó: “Se preocupan sobre todo por el adoquinado. Este es uno de los barrios que más han dejado de lado en comparación con otros. Por eso en la gestión de esta comisión intentamos promover que el vecino se sume y que, desde la Municipalidad nos escuchen.

“Notamos un poco más de interés por parte de las autoridades, y en cuanto a los reclamos que hacemos también. Necesitamos que alguien de la plana mayor dialogue con nosotros; tenemos toda la buena voluntad de organizar una reunión y que ellos se presenten. De esa forma sería una ‘política vecinalista’, como dice el Intendente”.

Hasta que se consiga la sede, la Comisión se reúne generalmente en la casa de algún vecino, donde se plantean distintos objetivos, como por ejemplo “la limpieza de los terrenos del fondo, que el Aula Ambiental no nos permite tocar a pesar de que ahí el pasto crece y nadie se hace cargo. Nosotros debemos limpiarlo siempre, o los vecinos que están justo al frente. Es un espacio que no sabemos a quién pertenece”.

Por último, la vecinalista formuló una invitación especial a los residentes para “que se acerquen, que vengan y dialoguen con la Comisión. Cualquier ayuda es bienvenida y también, cualquier reclamo. En la medida de lo posible vamos a tratar de solucionarlo, porque es un proceso; pero entre todos podemos salir adelante”, concluyó.

Elizabeth Scardigno