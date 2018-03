Ediciones

La tarea del docente: Vocación y profesionalismo

“Puedo ser un instrumento de lesión o de cicatrización” (La tragedia educativa).

Un nuevo ciclo lectivo comenzó, y “El Bamba” dialogó con Sara Moyano, subinspectora de la Quinta Región Escolar sobre el rol del docente, el sistema educativo y la formación de niños con conciencia crítica, entre otros temas.

“En sus comienzos la tarea de educar se asociaba con la vocación en su acepción de mandato divino; alguien que recibía de Dios un poder como para educar. Y esa vocación, tenía que ver con algo sublime y era tan altruista que no recibía nada a cambio.

“Ahora no podemos quedarnos solo en la vocación, y es necesario hablar también del oficio del docente y su profesionalismo, que nos da las herramientas y habilidades para hacer nuestra tarea de la mejor manera. Para mí son complementarias.

“Cuando surge la escuela, las que se encargaban de la docencia eran mujeres porque tenían el mandato de ser la segunda madre. Considero que el hogar es el hogar y la escuela es la escuela; por eso la maestra no es la segunda madre, sino la maestra.

“Hoy necesitamos muchas más herramientas, habilidades y conocimientos porque el mundo es complejo; lo que impacta en la sociedad también lo hace en la escuela, y el docente debe tener mayor empatía con el alumno, saber dialogar con él, vincularse con la familia, con el aprendizaje y ser un mediador permanente”.

MOSTRARLE AL NIÑO MUNDOS POSIBLES. La tarea del docente no es fácil, no tienen tres meses de vacaciones ni trabajan solo cuatro horas: “Un maestro debe saber manejar las emociones, conocer al niño en su singularidad, saber de psicología, de cómo comunicarse, cómo mostrarle a ese niño mundos posibles… Tiene que ser una persona generosa.

“Somos seres humanos y albergamos contradicciones; pero quien elige hacer docencia tiene que desarrollar estas habilidades y competencias para trabajar con otro, un niño, un joven.

“Hoy tenemos niños que llegan a la escuela con muchas necesidades; no es que no existieran antes, sino que no se visibilizaban, y además aparecen nuevas problemáticas; niños que están más solos, que no tienen referentes adultos cercanos.

“Hay otros chicos que necesitan ser incluidos y a veces se les pone rótulos, muchos creen que es una forma de ayudarlos y sin querer se los excluye más”.

Hay quienes afirman que el maestro puede liberar al niño o destruirlo, ¿usted qué opina?

“Hay un texto que pertenece al libro `La tragedia educativa´ que dice: ‘como maestro poseo un poder tremendo: el de hacer que la vida de un niño sea miserable o feliz… Puedo ser un instrumento de lesión o de cicatrización’.

“Uno debe tener cuidado con las marcas que deja en el niño, tratando siempre de dar lo mejor para que se sienta en un espacio de confianza y de seguridad. Tiene que recibir de ese docente el mejor acompañamiento y no solo contenidos curriculares”.

Moyano sostiene que no hay niños difíciles, sino que a los chicos les está siendo complicado vivir en este mundo: “Por eso es importante que analicemos la escuela y el formato escolar actual. Hay un filósofo que plantea la deconstrucción, y creo que tenemos que repensar algunas cosas, cambiar otras; porque la escuela se quedó estática en determinadas cuestiones y la evolución del mundo es mayor y más rápida.

“Es necesario interpelar algunos formatos escolares, un poco la fragmentación tan cerrada por grados que tiene la escuela y que sirvió en un tiempo, los espacios rígidos… pensar otros espacios para aprender y enseñar”.

Espacios físicos o espacios mentales…

“Todos. Deberían ingresar otros lenguajes con mayor fuerza, como los artísticos; enseñar a convivir con otro que es diferente, a no solo tolerar sino compartir espacios. Una escuela que pueda trabajar más colectivamente.

“Estos son planteamientos que nos hacemos de forma permanente con los equipos de supervisión. Y están para que se los apropien quienes conducen las escuelas y los docentes; pero, los tiempos de apropiación no son los mismos en todos lados.

“En Villa Carlos Paz, por ejemplo, tenemos escuelas que ya están implementando innovaciones, proponiendo otra manera de estar en ella, para que los chicos se sientan más felices.

“Hace unos años se implementó la Unidad Pedagógica (se ve a primero y segundo grado como una unidad, no fragmentado), donde cada niño es único y particular, y va aprendiendo a su ritmo y a su tiempo.

“Por eso, nosotros estamos interpelando la homogeneidad de la enseñanza: enseñarles a todos lo mismo, en el mismo tiempo y lugar. Se enseña; pero cada uno se apropiará de una manera distinta. Otro de los proyectos que está dando muy buen resultado es el horario extendido. Esto no se implementó solo, vino acompañado de formación docente, y hacemos monitoreos para evaluar el funcionamiento”.

Para que esto se lleve a cabo y funcione, los gobiernos deberían ampliar el presupuesto para educación…

“Llegamos a tener el 6,7 del PBI para educación; ahora no sabría decirte. De esta manera las instituciones se ampliaron de recursos humanos y tecnológicos, de capacitación; eso permitió también pensar en la escuela, en los recursos a disposición del aprendizaje de los niños, algo muy importante”.

NIÑOS CON CRITERIO PROPIO. Además de proveer los contenidos académicos, “la escuela tiene que tender a que los alumnos cultiven la conciencia crítica y que los maestros puedan enseñarles a pensar. Queremos niños que puedan tener un pensamiento propio, mirar el mundo y vivir en él”, enfatizó Moyano.

“El niño tiene que tener palabra propia y la escuela ser el espacio donde él pueda hacer circular su palabra, que su palabra sea escuchada, que se escuchen entre todos, que pueda argumentar y dar su opinión. Tiene que ser capaz de analizar diferentes versiones, mirar, discutir.

“También los docentes necesitan espíritu crítico, porque sabemos que la educación es un hecho político”.

Periodista Silvia Garrigós