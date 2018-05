Ediciones

La kabbalah: “Recibir para dar”

Se trata de una sabiduría antigua que revela cómo se desenvuelven el universo y la vida.

Muchos consideran que el estudio de la kabbalah es un aprendizaje difícil, cuyo abordaje requiere de cierta capacidad intelectual; otros ni siquiera saben qué significa, y para algunos es una palabra que no escucharon jamás.

Si la mayoría de la gente supiera que este término significa en su acepción más común recibir, se inclinarían a conocer más acerca de ella.

Hace unos días visitó nuestra ciudad un matrimonio mejicano que brindó una charla sobre la kabbalah, y nos explicaron en forma clara sobre esta antigua sabiduría. Laura Ruelas Delgado y Héctor Gómez Valdés llevan una década en el estudio de la kabbalah, y la mujer expresó: “Más estudiamos, más sentimos que debemos seguir, porque siempre hay cuestiones que vamos descubriendo, encontrando, conectándonos, y eso genera en nosotros mucho interés”.

Por su parte, Héctor indicó que esta enseñanza le ha abierto “el entendimiento para comprender por qué estoy aquí, y algunas preguntas existenciales de qué hago aquí, cuál es mi papel, mis orígenes. Entonces, me ha dado una visión más cósmica del universo y de la existencia misma”.

“AQUELLOS QUE BUSCAN A DIOS”. La pareja sostiene que la kabbalah es un estilo de vida: “Cuando nos conocimos, primero nos propusimos tener un proyecto en común; cuando descubrimos esto y entendimos -porque a veces te lleva tiempo el entendimiento-, que era vivencial, que podíamos intelectualmente aprender, memorizar, ver términos, palabras, supimos que debíamos aprehenderlo a través de la vivencia, en la experiencia, y en el día a día.

“La kabbalah viene de la tradición judía y deriva de un verbo que significa recibir la tradición. Somos buscadores de Dios, y la palabra israelita significa ‘aquellos que buscan a Dios’.

“Sin embargo, durante mucho tiempo esta ciencia, esta información, quedó oculta y en manos solamente de judíos de ‘vientre judío’ y mayores de 40 años. Actualmente, esto ha cambiado con la apertura que existe en esta era de Acuario, donde la Internet brinda un mayor acceso a diferentes conocimientos”.

¿Qué tienen en común la kabbalah y la astrología?

“A través de la kabbalah se maneja un esquema llamado el árbol de la vida, que es un modelo que se puede emplear en cualquier herramienta de orden trascendente; por ejemplo, la astrología.

“El tarot y el estudio de los ángeles también se pueden incluir; el árbol de la vida es muy versátil”.

Ustedes indicaron que kabbalah significaba recibir, ¿qué y para qué?

“Recibir para dar. Esa sería mi primera respuesta, porque venimos de alguien que nos dio, de una fuerza ilimitada, totalizadora, completa y que abarca todos los universos.

“Entonces, si en el momento de contraer ese todo infinito, en el momento que se contrae y da, debe haber algo que reciba, porque no se puede dar si no hay quien reciba, si no hay un receptor. En ese receptor, estamos nosotros; pero como heredamos el dar, recibimos, y donde encontramos plenitud y sacamos lo mejor de nosotros mismos, es cuando damos.

“¿Para qué?, para sacar lo mejor de nosotros mismos que ya lo tenemos, lo único que debemos hacer es encontrar la forma de compartirlo”.

¿Cómo se logra dar y recibir para alcanzar la paz, en un mundo tan convulsionado?

“La kabbalah te da un mapa para que uno vaya de un mundo material a uno superior de las emociones, el astral. Esto permite que puedas hacer contacto con el mundo espiritual o divino que nos acerca a la primera emanación de la energía primigenia, que para mí es Dios y para otros puede tener otro nombre.

“En la kabbalah nunca dejas el mundo material. Y ese camino fue el que nos atrajo muchísimo, porque en este camino encontramos que la materialidad y la espiritualidad son uno”.

Un consejo para los interesados en estudiar la kabbalah…

“El estudio de la kabbalah no es complicado. En un primer nivel se hace una lectura de los libros sagrados. En el segundo, no solo se lee sino también se interpreta qué es lo que se quiso decir y se utiliza para un desarrollo transpersonal.

“Asimismo, en esta disciplina se tiene el concepto del alma, cosa que no se contempla como tal, porque todo es mente. En la kabbalah es muy importante porque ésta nos permite hacer contacto con los mundos superiores”, concluyeron Laura y Héctor.

¿QUÉ ES LA KABBALAH? Se trata de una sabiduría antigua que revela cómo el universo y la vida funcionan. Enseña que todas las ramas de nuestra vida -salud, relaciones, carrera- emanan de un mismo tronco y una misma raíz.

Enseña los principios universales que se aplican a todos los pueblos, de todas las religiones y doctrinas, independientemente de su etnia o de dónde vienen. La sabiduría kabbalística no se basa en la fe ciega, sino en la aplicación práctica. Profundiza la comprensión del universo y da más información y herramientas para entender por qué las cosas suceden, y cómo podés conectarte mejor con el Creador y recibir la plenitud que estás buscando.

¿QUERÉS ESTUDIARLA? Gerardo Pailhé es el coordinador de redes de la Red Ecología Humana y Social, y fue el encargado de traer al matrimonio mejicano a Villa Carlos Paz. Los interesados en estudiar kabbalah pueden comunicarse al correo electrónico: gerardopailhe@hotmail.com; o por whatsapp 351-2490539.

Silvia Garrigós