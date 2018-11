Ediciones

La danza y la otredad: “Al mirarnos, podemos construirnos o destruirnos”

Este domingo 25 de noviembre, en el Teatro Coral tendrá lugar la segunda edición del Festival de Danza Experimental. Una muestra de danza-teatro que explora el lenguaje propio de cada bailarín en función de temáticas profundas, y por veces incómodas. “El festival pasado estuvo enfocado en el concepto danés de la felicidad, este año nos inspiramos en La Dialéctica de la Cosificación de Jean Paul Sartre.

“Cómo la mirada del otro construye. Más allá de lo que ese otro sea, cuando lo miramos, es imposible que accedamos a su otredad sin contaminarlo con nuestra subjetividad”.

Además de la investigación teórica, la puesta implicó un trabajo externo: “Hicimos un experimento en la Costanera. Frente a gente que no conocíamos, se paró un bailarín y le preguntamos qué veía de él. Surgieron juicios, prejuicios y construcciones de personalidades a partir del desconocimiento” que le sirvieron a La Pendiente para elaborar su mensaje: “Si al mirarnos nos construimos, al mirarnos también nos destruimos. Entonces, debiéramos hacerlo con un poco más de cariño”.

Para Sartre, explica Mariana Massera, directora de la compañía de danza contemporánea, “la mirada del otro es el infierno porque cuando irrumpe mi realidad, me condiciona: me genera miedo ya que coarta mi libertad; me provoca vergüenza en tanto me cosifica al juzgarme; y despierta mi orgullo. Al ingresar un otro en escena, uno deja de ser en sí a propósito de ser para sí. Reacciona a sus expectativas.

“No por algo, todos cambiamos algunos matices dependiendo de con quién estemos”. Y por la misma razón, “llegar al otro en su otredad es imposible porque siempre va a estar manchada por mi visión. Con estos conceptos, armamos una obra simbólica”.

Máscaras, letras, coreografías, contrastes musicales e interacción directa como herramientas que persiguen el objetivo de “que la gente se haga cargo de la mirada que tiene sobre el otro, sobre la realidad, sobre el país”.

Generar un impacto como condición sine qua non del arte. “Si no movilizamos a las personas, si no despertamos su interés por hablar, por cuestionar, por reírse, por enojarse; no estamos cumpliendo con lo que vinimos a hacer, que es ser artistas”.

Salir de la zona de confort mental y emocional: “Como sociedad necesitamos debatir; pero en vez de dialogar, nos estamos gritando. Estamos gritando lo que queremos que el otro piense o entienda. La tarea es encontrar el punto medio y no permitir que las acciones consecuentes a un determinado pensamiento repercutan en los derechos humanos”.

Aborto, homosexualidad, violencia de género, feminismo, pedofilia… “Todo eso pasa y lo que hacemos nosotros, es mostrarlo sin tomar una posición artística para que, desde la platea, el espectador arme sus propias conclusiones”. Ya sea desde su bagaje conceptual o, por qué no, atreviéndose a de-construirse para re-construirse. “Es el proceso que estamos viviendo societariamente”.

“El otro” se llama la presentación y, reiteramos, estará desarrollándose a partir de las 20 este domingo 25 en el Teatro Coral (9 de Julio 21).

Lic. Lorena Neo Romero