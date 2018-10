Ediciones

“Julieta y Romeo Lado B”: Esta vez, ella pisa fuerte

El clásico universal de todos los tiempos, “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, cobra vida en esta nueva versión que cuenta la historia de una Julieta actual, que toma las riendas de esta tragedia amorosa tan conocida y celebrada. El relato se aggiorna a los tiempos que corren, y no solo habla del amor y las pasiones, sino de la hipocresía, el poder, la avaricia, las apariencias, la falta de comunicación y entendimiento.

“Julieta y Romeo Lado B” es la propuesta de la Compañía RítmicoTeatral que se estrenará mañana sábado 20, a las 21:30 en Teatro Acuario (Alem 70). Un adelanto de lo que será la cartelera estival carlospacense 2018-2019.

El elenco está compuesto por reconocidos actores de nuestra ciudad, como Ivana Vivas, Taty Luciano (ambas de Experimento Lady), Daniel Grana, Javier Pérez (Un drama turbio), Marcelo Grassi y Ariel Corvalán; dirigidos por Cecilia Cemino (Onírica), quien además interpretará al personaje de Julieta. Con ella dialogamos sobre este emprendimiento cultural.

-¿Cómo se gestó la iniciativa?

“Este año en temporada hice una obra con dramaturgia y dirección mía. Ahí empecé a conocer a toda la gente de teatro local, y se dio de una forma muy mágica e intuitiva.

“Luego, en febrero, por whatsapp estábamos haciendo catarsis con Ivana por diversas cuestiones que cada una atravesaba en ese momento, y no recuerdo por qué, le comenté de Julieta y Romeo, una obra que hice hace doce años en Buenos Aires. De repente la visualicé a ella como nana de Julieta, se lo conté y justamente ella pensaba en lo mismo. Me confesó que desde que se recibió de profesora estaba enamorada del personaje y con ganas de hacerlo.

“Por otro lado, sabía que con Taty y con Ariel quería volver a trabajar; le conté por mensaje a Daniel Grana, le encantó la idea y ahí surgió que él actuara, después de mucho tiempo.

“Entre medio, había ido a ver a los colegas de La Carroza, me impresionó el trabajo de Marcelo Grassi, hablamos con él y se incorporó enseguida; también me había gustado el trabajo de Javier Pérez, protagonista de Un Drama Turbio…

“De esta manera se armó esta compañía. Fue un proceso de un mes, no más que eso”.

-De modo que no se hizo casting para elegir el elenco…

“No hago casting porque para una instancia teatral no me parece; es un criterio personal como directora. Por supuesto, cuando uno va a ver a sus colegas mira un montón de cosas.

“En este caso funcionó de manera espontánea, y aquí estamos, por estrenar. También se sumó como asistente de dirección Milagros Massa, tiene 25 años, es de Villa Carlos Paz; pero su formación académica en artes plásticas con orientación en comunicación la hizo en Francia. Ella es la creadora de nuestro isologo, de la identidad visual, y ha participado activamente en la musicalización”.

-¿Por qué adaptar una obra de Shakespeare?

“A lo largo de la vida actoral, uno siempre quiere hacer algo de Shakespeare; y hace muchos años, conversando con un amigo que estaba fascinado con la versión de Romeo + Julieta de Baz Luhrmann, donde actúa Leonardo Di Caprio, y se amalgama lo moderno, lo plástico y lo medieval; me dieron ganas de hacer la obra.

“Romeo y Julieta es una obra que amo de muy pequeña, tenía 14 años cuando la leí, y me enamoré de la historia, de Shakespeare.

“Cuando surgió la posibilidad de hacer esto, tenía muy claro que no quería hacer el clásico tal cual es, porque las obras de Shakespeare dan para experimentar y jugar; de hecho, él fue un experimentador, en sus puestas había muchísimo de improvisación.

“Y la fuerza de Romeo y Julieta como un arquetipo de amor nos influye aún hoy. Por eso nosotros hablamos de un Lado B; esa es la sorpresa que queremos dar y desde el lugar donde creemos vamos a generar debate”.

-Julieta, ¿será capaz de cambiar el final?

“Veremos… No sé si cambia el final, creo que cambian algunos roles más bien. El personaje de Daniel Grana es muy pequeño dentro del clásico; pero aquí cobra una vida tremenda, y va a dar que hablar. Por supuesto que hay un remate; pero el Lado B estará presente durante toda la función, con recursos y elementos de la modernidad.

“Como toda tragedia, hay un coro que anuncia lo que va a ir pasando; este coro será reemplazado por una mendiga que interpreta Taty; una mendiga multidimensional, con características de bufón, que sabe todo lo que va a pasar.

“Esta dramaturgia es un resumen de la original; hay varios textos originales, porque tienen un peso importante y no podían faltar. También hay textos míos, muchos monólogos, poemas, que no rompen con el sentido, sino que lo profundizan y anclan los detalles de modernidad. Por eso decía que Lado B más allá de un remate final, también está presente en los componentes que se van presentando en el desarrollo de la obra.

“Un Lado B que interpela igual que un clásico”.

-¿Qué reacción esperan del público?

“Tenemos muchísimas expectativas con seguir moviendo el público local, seguir instalando el teatro local. Mucha gente de la Villa se va a Córdoba, y es una picardía, porque en Carlos Paz tenemos actores de primerísimo nivel, una estructura teatral enorme y bellísima; entonces, la expectativa es que nuestra gente venga y vea teatro local”.