Javier Nievas: “No hay nada en la vida que no se pueda aprender”

Nació con distrofia bilateral de córnea; estudió inglés, trabaja en Turismo y su próxima meta es un trasplante para mejorar su calidad de vida.

Javier Nievas tiene 32 años, nació en Córdoba; pero vive en Carlos Paz desde 1994. Sufre distrofia bilateral de córnea, lo que significa que ésta es más pequeña y opaca.

A medida que fue creciendo, fue recuperando visión, ya que la patología disminuyó con su crecimiento físico. Actualmente ve luces y colores, por eso quiere realizarse un trasplante de córnea para mejorar su calidad de vida. Hoy es el responsable de escribir en braille los menús para los restaurantes de la ciudad.

“CON ELLA APRENDÍ QUE SOY IGUAL QUE CUALQUIER OTRA PERSONA”. Sus padres intentaron que Javier tuviera las mismas oportunidades que sus hermanos, por eso su estimulación comenzó a temprana edad: “Durante años asistí al Instituto Hellen Keller; a los dos años comenzó mi estimulación con una maestra que me marcó para siempre. Se llama Gabriela Rodessi, una persona con una ética profesional y un amor impresionantes; lamentablemente hay pocas como ella en la sociedad.

“Ella me enseñó a distinguir los colores, la forma geométrica de las cosas, y a escribir en braille. Como persona, me enseñó la vocación de servicio, y por tanto me inculcó seguridad. Con ella aprendí que soy igual que cualquier otra persona”.

“Quien también me ayudó mucho fue la señorita Laura Frutero; una de las personas que más me estimuló a avanzar en la vida. Comencé a leer y escribir a los cuatro años con el sistema braille. Para mí, no hay nada en la vida que no se pueda aprender”.

Una vez que aprendiste a leer y escribir, ¿cómo siguió tu vida?

“Ingresé a un jardín de infantes convencional donde hice sala de cuatro y de cinco, como lo establece la ley educativa argentina; volví al Hellen Keller, y luego hice primero y segundo grado en el Rubén Darío de Córdoba.

“Más tarde nos mudamos aquí y terminé el primario en la escuela Carlos Paz. El secundario lo hice en la Alfonsina Storni del IESS, y los últimos años en el Bernardo D’Elía, donde fuimos pioneros en proponer menús y cartelería en sistema braille junto con el profesor Javier Medina Gandía.

“Una vez que me recibí decidí hacer inglés británico en el Instituto Hartford; me apasionan las diferentes lenguas, por eso no descarto estudiar una carrera universitaria en ese sentido”.

Javier comentó que tiene muy desarrollado el sentido del oído y gracias a la aparición de nuevas tecnologías pudo profundizar el sistema de aprendizaje, lo cual le facilitó su desenvolvimiento: “Por ejemplo, con los buscadores de Google estoy aprendiendo mucho sobre medicina, física, química y algo de criminología también”.

¿Cómo llegaste a la Secretaría de Turismo?

“Soy parte -como becado- del Programa Promover de la Nación, y gracias a eso pude ingresar a la Secretaría de Turismo, donde trabajo escribiendo en braille los menús para los restaurantes de la ciudad.

“Esto es un avance en el tema de la exclusión, y yo estoy desempeñando esta tarea con mucha humildad, conciencia; dando lo mejor para que los demás tengan una buena vida y una posibilidad más de ser incluidos”.

MÁS PROYECTOS. Javier trabajará en la Secretaría nueve meses; aunque puede llegar a hacerlo por más tiempo: “Tenemos otros proyectos con mi jefa Carina Glassman, más allá de los menús. Queremos realizar folletería escrita en braille, un mapa con nombres de calles y avenidas, y a futuro colocar nomencladores en braille en todo Villa Carlos Paz. En la ciudad de Córdoba capital existen; pero muchos fueron destruidos por el vandalismo”.

PRÓXIMA META: UN TRASPLANTE. Javier es una persona a la que nada lo detiene, para él no existen impedimentos, y su próximo objetivo tiene que ver con la posibilidad de hacerse un trasplante de córnea.

“No es un tema fácil, porque la córnea que te trasplantan debe ser aceptada por el organismo; pero tampoco imposible. Para lograr que todo llegue a buen término hace un tiempo me hice análisis de compatibilidad, sanguíneos y genéticos para saber cuál es la córnea que me corresponde tener”.

LENTES INTELIGENTES. Lo que también le ayudaría mucho a Javier son unos lentes inteligentes “de origen israelí y muy costosos”, advirtió, y explicó: “Tienen un sistema software con parlante que lee. Es algo novedoso en el mundo. Han sido creados por una compañía que trabaja con Google”.

Las personas que quieran colaborar para que el joven pueda comprar estas gafas, las cuales le permitirán seguir cumpliendo sueños, pueden comunicarse al teléfono 3541-613991.

Periodista Silvia Garrigós