Jardinería en casa: Salud, estética y necesidad

Las temperaturas de primavera son óptimas, y trabajar la tierra ayuda a bajar el estrés. Dos simples argumentos para no perder más tiempo; además, las tareas no son tantas ni tan complejas: preparar el espacio, aplicar fertilizantes, sembrar o trasplantar ejemplares, y mantener.

Especialistas de Parques Argentinos explican que lo primero que hay que hacer es un escarificado, es decir, arañar el terreno con un rastrillo, en pasadas cruzadas, a propósito de reducir los desperdicios y recortes de pasto que hubiera en el lugar. Ayuda a que el suelo absorba el agua y los nutrientes con mayor facilidad, al mismo tiempo que disminuye la creación de musgo y hongos.

Seguidamente conviene humedecer la superficie, así resulta más sencillo eliminar las malas hierbas de raíz, y proseguir con el aireado de la tierra: de no realizar este paso (al igual que el escarificado), no filtrarán el agua ni los nutrientes y las plantas crecerán débiles. Para oxigenar, solo basta con trabajar un poco la tierra con una azada o herramienta similar, de modo que se afloje; pero sin llegar a voltearla. Se puede aprovechar la oportunidad para agregar algún abono.

¡Listo! Se puede sembrar o trasplantar ejemplares teniendo en cuenta la asociación entre plantas, la necesidad de riego, y la distancia entre sí, para que puedan crecer en todo su esplendor; sin que se vuelva complejo identificarlas y mantenerlas.

Respecto de la estética, dicen los profesionales que “el jardín debe ser un reflejo del estilo y la arquitectura que tenga la casa”. Y para logar una composición armónica aconsejan: apuntar a lo simple; considerar los colores, porque “algunos contrastes son buenos; pero cuando se transforman en una sucesión de golpes visuales, pierden su encanto y solo le dan un aspecto desprolijo al espacio”; nunca poner énfasis en un solo lado del jardín sin tener en cuenta el otro extremo; así como tampoco descuidar la proporción de una planta con respecto a la otra.

¿Un tip más? “La introducción de alguna variedad de fragancia, ampliará el interés sensorial: evoca respuestas emocionales, y puede ayudar a crear cierto sentido del humor en el jardín”.

Respecto del cuidado, la primavera requiere estar atentos a los pulgones, la cochinilla o la clorosis férrica. En los viveros hay soluciones de rápida aplicación.

PRECIOS Y HÁBITOS. La variedad hace al cliente, y al precio. La tierra fértil se consigue a partir de los 90 pesos, hablando de 10 litros, y los sustratos dependen de la composición y utilidad: los 5 kilos para interior están a 125 pesos; el lombricompuesto cuesta 240; y la turba 290.

Luego, las plantas de adorno y flores arrancan en los 20 pesos -versión semilla-, o 25 si se trata de plantines. La lavanda está valuada en 40 pesos, el jazmín en 150, hay azaleas a 160, ficus a 140, hortensias a 160, y el papiro nana (ideal para abarcar grandes espacios) roza los 125.

Por otra parte, la bolsa que tiene dos gramos de semillas, tanto sea de verduras como aromáticas, hortalizas o frutas, gira en torno de los 19 pesos. En el mercado, igualmente, hay opciones orgánicas que, aunque más caras, prometen inalterabilidad y originalidad: en un espectro que va de los 40 a los 90 pesos se pueden comprar tomates, choclos, acelgas y zanahorias de colores; albahacas de muchos sabores; mix de pimientos y chiles; sandías, zapallos, calabazas y melones exóticos; etcétera.

“Es lógico que los productos orgánicos cuesten más que los industrializados porque se respeta la estacionalidad, se combaten las plagas codo a codo y el producido, una vez cortado, se conserva poco tiempo intacto por no tener conservantes. Los vegetales solo mantienen las propiedades en su hábitat”, informaron desde Mercado de la Tierra.

Huerta urbana y semillero de huerteros que promueve el “cosechar, cortar y comer” no solo como un hábito saludable en términos alimenticios sino también psicológicos. Lo que no quita que “la principal causa de cáncer en el mundo proviene de la comida” por lo que “el 50 por ciento de alimentación debería ser de origen vegetal y orgánico”. En otros términos: cero contaminación y el factor agregado de que las frutas, verduras y hortalizas que no poseen aditivo, fungicida, herbicida, insecticida, ni acelerador (además de preservar sus cualidades nutritivas) son más ricas.

“La ciudad favorece este tipo de agricultura porque en el campo, si hay cosechas cerca, el glifosato vuela. Acá el agua tampoco está contaminada. Entonces, con estacionarla en recipientes para que se evapore el cloro, alcanza. Una opción es juntar agua de lluvia en tanques y regar por goteo”. El único dato a observar es la amplitud térmica. “Pero no es imposible”.

DE LA HUERTA A LA MESA. Persiguiendo el mismo objetivo, desde el EPADEL, Jorge Pero contó que “la próxima entrega de semillas la tenemos prevista para el martes 9 de octubre a las 18, en el Auditorio Municipal”. Se repartirán cultivos de primavera-verano y habrá una charla técnica a cargo del ingeniero del INTA, Juan Bollenweider, “de modo que rindan.

“Cada vez hay más demanda en cuanto a la cantidad de semillas, y hasta el mismo INTA está condicionado en satisfacer los requerimientos de la zona”. De todas formas, “siempre hacemos todo lo posible para cubrir la mayor cantidad de gente posible”, aseguró Pero.

Y confirmó que el motivo de la tendencia es por salubridad: “De acuerdo con lo que hemos podido testear, es por una cuestión de que vos sabés que a tu huerta no le ponés ningún tipo de plaguicida, ni fertilizante, ni nada que pueda alterar el valor genético del producto. Además, no es lo mismo la verdura que cortás, que la que podés adquirir de una verdulería cualquiera; la propia es más tierna, más sabrosa.

“Por supuesto que la situación económica también influye, no tenemos que desconocerlo. Los sueldos no están creciendo en la misma proporción que los precios, y eso hace que tengamos que ir ajustando los ingresos destinado al consumo. A la par de buscar alternativas. Y la huerta es una muy viable, en tanto que nos permite cubrir las necesidades de la manera más completa posible”.

La educación a temprana edad ayudaría muchísimo y para la agricultura comunitaria, cambiar la idiosincrasia. “El problema de llevar a cabo iniciativas de este tipo es la organización entre los vecinos que tiene pensado hacerse cargo de la huerta, porque no siempre impera la ecuanimidad en la distribución del trabajo y los productos obtenidos. Y la Municipalidad no está en condiciones de pagar a alguien que haga la huerta”; aunque, “claro que se pensó”, afirmó concluyente Pero.

Se reitera: el martes 9 a las 18, en el Auditorio Municipal tendrá lugar la charla técnica y entrega de semillas de los cultivos de primavera-verano.

Lic. Lorena Neo Romero