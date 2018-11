Ediciones

Instituto Superior Arturo Umberto Illia: No obligatorio; pero importante

Seguimos conociendo cómo trabajan las instituciones educativas de la ciudad, y en esta oportunidad, visitamos el Instituto Superior Arturo Umberto Illia, que cuenta con aproximadamente 250 alumnos.

La vicedirectora de la institución, Gisela Flores, comentó que, al trasladarse el edificio del IPEM 359, secundario con el mismo nombre, el nivel superior continuó ubicado en Olsacher 99, lo que “fue una oportunidad para distinguirnos, reconocernos y ofrecer nuevas carreras”.

En ese sentido, detalló que brindan tecnicaturas de tres años con títulos de alcance y validez nacional, entre ellas, algunas que acreditan más de treinta años de trayectoria, como Guía Superior en Trekking para organizar caminatas en alta montaña; Guía Superior en Turismo, que prepara guías y coordinadores; Tecnicatura Superior en Turismo orientada al ámbito hotelero y agencias de viajes; y otras como Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software que funciona desde el año pasado, preparando programadores y, para el próximo año se sumará la Tecnicatura Superior en Diseño de Espacios.

Respecto de esta última, explicó: “Pensamos en Diseño de Espacios por la actividad hotelera, las exhibiciones, las ferias, los eventos. Esta carrera no es lo que a veces se piensa como diseño de interiores, sino que abarca espacios comerciales, residenciales, eventos, ferias en la que los chicos puedan diseñar stands, e inclusive hay materias que abordan el diseño de mobiliarios de acuerdo con el ambiente, el diseño de vidrieras y escaparates. Es una carrera que se puede adaptar bien a nuestra ciudad, pensamos que podíamos aportar al entorno laboral y que los chicos podrían tener más opciones de trabajo, una salida laboral con una preparación de tres años y cursándolo en Villa Carlos Paz”.

Entre las actividades desarrolladas, la vicedirectora puntualizó que realizaron un workshop, en donde los alumnos de turismo mostraron sus trabajos, “por ejemplo, los de tercero formaron una agencia de viajes en la cual proponían paquetes internacionales de lugares exóticos. Los de segundo de Técnico apuntaron a la provincia y a lo gastronómico; otros chicos que fueron a la FIT de Buenos Aires, tuvieron la oportunidad de armar un stand recreativo, y los chicos de Software mostraron los programas que ellos habían desarrollado”.

A nivel edilicio, Flores admitió: “Después que se fue la secundaria, tratamos de ir arreglando. No hemos podido cambiar todavía la parte de los bancos porque desde el Ministerio no nos ha llegado nada; pero sí a través de los fondos de la cooperadora integrada por exalumnos, alumnos actuales y profesores. Los chicos hacen un aporte colaborativo y con ellos disponemos los arreglos, por ejemplo, de los baños o los techos. También hemos cambiado la página web y hasta el logo, con toda esta idea de ir modernizando para adquirir más presencia en la ciudad. Nuestra ambición es ser la institución de educación superior de Villa Carlos Paz”.

Flores destacó que el gobierno provincial deriva fondos para los niveles inicial, primario y secundario; pero no para el superior. “El argumento es que lo nuestro no es obligatorio; pero, en realidad, la educación superior también es importante, porque es lo que les da a los chicos una salida laboral”. En tanto advirtió que “tenemos un solo personal para todos los turnos, y además, aquí funciona Inspección Técnica de Secundaria; la Inspección de Secundaria Común, y tenemos una sola chica que viene cuatro horas a limpiar”.

Por último, reafirmó que “nuestro objetivo es que todos los chicos de Carlos Paz que tienen que trabajar, o que no pueden viajar a Córdoba, sepan que tienen una oferta pública, gratuita y de calidad; que nos conozcan y posicionarnos. Además, en algunas carreras, si quieren tener un título universitario, los alumnos tienen la posibilidad de hacer dos años más en la Universidad Provincial de Córdoba, para completar la Licenciatura en Turismo y la de Diseño”.

Para tener en cuenta

*El 5 de noviembre comenzarán las preinscripciones y en marzo se realizará un cursillo nivelatorio (no eliminatorio) “porque el objetivo es que los chicos tomen contacto con la carrera, que sepan de qué se trata, y lo que van hacer cuando se reciban”. Para más información, comunicarse al (03541) 431501 o 438264, o a www.isaui.edu.ar.

* Al igual que en la universidad, los mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario, pueden ingresar rindiendo un examen de idoneidad o si tienen práctica en el área de la carrera.

Darío Spadafore