Instituto Dante Alighieri: Ciencia ciudadana

Hace unos días, en el Instituto Dante Alighieri tuvo lugar la muestra institucional 2018, donde se presentaron trabajos de los tres niveles de la institución: inicial, primario y secundario.

Muchas fueron las tesis expuestas por los alumnos, entre ellas un avance del proyecto Matteo y la participación de escuelas públicas y privadas como una muestra del trabajo compartido.

La iniciativa, cuyas siglas significan “Medición Automática de Tiempo en Tropósfera por Escuelas y Organismos”, y causalmente forman el nombre Matteo, un alumno que falleció hace unos meses y amaba ser científico, es el resultado de años de trabajo.

El proyecto primigenio comenzó en el 2013, con la maestra Andrea Bibiloni y sus alumnos, y todavía sigue vigente: “Al principio se llamó ‘Adopto un tramo de arroyo como mi mascota’ y consistía en abordar el tema de la erosión, el cuidado y la influencia del ambiente en el ecosistema del arroyo”.

Esto implicó la instalación de una estación hidrometeorológica que permite medir precipitaciones y monitorear otras variables como temperatura del aire, dirección y velocidad del viento.

“QUEREMOS QUE LA CIENCIA MEJORE CON EL APORTE CIUDADANO”. Marcelo García, quien integra el proyecto Matteo, es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, e investigador del CONICET.

“Mi actividad en diferentes establecimientos como la Dante es de extensión, porque estamos convencidos que el sistema educativo es uno solo y no está dividido en niveles. Doy clases de ingeniería, y la única forma de mejorar la calidad de los estudiantes es tener en cuenta que son todos parte de un todo”.

El docente explicó que esto se denomina ciencia ciudadana, “y hablamos de proyectos educativos y científicos. Nos parece muy interesante elegir una temática y encararla desde la educación con gradualismo.

“Desde la ciencia, es pensar que un nene de tres años o un adulto mayor pueden generar un dato que es clave para validar hipótesis de proyectos científicos, y eso se denomina ciencia ciudadana.

“Que quede claro: en ningún momento pretendemos que baje el nivel de las ciencias, sino que mejore con el aporte ciudadano.

“Cuando hacemos los trabajos en las escuelas les mostramos que con un teléfono celular, o sin nada, se pueden tomar mediciones importantes con instrumentos que están en la casa. En el área que yo trabajo particularmente, turbulencia, una de las mejores descripciones la hizo Leonardo Da Vinci dibujando. Se puede hacer ciencia con un lápiz y papel”.

En tal sentido, remarcó el apoyo que recibe de la facultad: “No fue fácil, tengo colegas que son profesores que todavía no ven con buenos ojos que uno esté dando clases en escuelas primarias, porque dicen que estoy especializado para enseñar a otro nivel. Sin embargo, estoy aprendiendo mucho con los docentes de nivel inicial, primario y secundario; ellos son increíbles, como también el trabajo que hacen. Para mí, si articulamos los niveles educativos, ganamos todos”.

García recuerda a Matteo con mucho afecto: “Era un gran alumno, nos ayudaba con algunos proyectos científicos; no hay que pensarlo como pasado, sino que es presente y futuro, porque esta iniciativa se está duplicando. Ya hemos entregado más de treinta estaciones meteorológicas en toda la provincia, y cada cual la utiliza para registrar datos, enseñar matemáticas, física, ciencias naturales, comunicación social, difusión; cada escuela lo usa para lo que más le convenga. Mientras tanto, se generan datos que son útiles para cualquier proyecto de ciencia en general”.

LOS “CAZATORMENTAS”. Desde hace algunas semanas, en Villa Carlos Paz y alrededores se ha instalado uno de los más renombrados equipos científicos de los Estados Unidos: “Vinieron hasta Córdoba porque aquí se registran las tormentas convectivas, que son las que se forman con masas de aire que suben a mucha velocidad, generan nubes muy altas, y por ende mucha actividad eléctrica y de granizo”, explicó García.

“Este fenómeno no es común en el país del norte y están fascinados. Ya llevan más de una semana en el proyecto, y todo el tiempo encuentran cosas nuevas acerca de cómo se forman las tormentas.

“Ellos comenzaron en el 2012; iniciativas de este tipo se trabajan durante muchos años hasta conseguir el financiamiento, y en febrero pasado se confirmó claramente que este era el lugar de estudio; se los confirmó el granizo que cayó con piedras de quince centímetros que nunca habían visto… No lo podían creer”.

El docente explicó que un grupo de esos especialistas regresará a su país de origen el 19 de diciembre, “otro se quedará hasta marzo, y el último se irá en mayo del año que viene. Hay más de cien investigadores parando en hoteles de Carlos Paz.

“Siempre objeto que un evento tan grande y con científicos de primer nivel no tenga la difusión que se merece. Me gustan mucho los deportes y esto tranquilamente se lo puede comparar con el Barcelona. Imagínese si en Carlos Paz estuvieran parando jugadores de ese equipo, la ciudad sería una revolución; acá llevamos diez días con estos científicos que realizan un trabajo invaluable caminando por las calles, y nadie los reconoce”.

-¿Por qué considera que la sociedad trata mejor a un futbolista que a un científico?

“Quizá la falla también sea nuestra, porque durante mucho tiempo la ciencia se mostró como algo muy exclusivo. Por eso mismo queremos hacer ciencia ciudadana, para que todos sepan lo que es la ciencia, y de alguna manera se sientan científicos”, subrayó.

Silvia Garrigós