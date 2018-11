Ediciones

Grupo Nhacer: Se acerca la Navidad

El grupo Nhacer “nació” para “hacer” en el mes de octubre, cuando cinco mujeres se juntaron con el objetivo de reunir firmas para pedir un tomógrafo durante la semana del cáncer de mamas. Hoy son dieciocho, y las ganas de ayudar aumentan cada día, por eso en esta oportunidad están llevando a cabo la campaña del Pan Dulce destinada a las familias carentes.

Sobre éste y otros temas, “El Bamba” dialogó con dos de sus integrantes, Marité Majorovich y Laura Desiderio, quienes comentaron cómo se conformó el grupo: “Nos reunimos en una confitería del centro para juntar firmas por la construcción de una sala oncológica en el hospital.

“Con espontaneidad y desde el corazón se dio la unión de todas estas mujeres que estamos dispuestas a colaborar de la forma que podamos, con quien lo necesita.

“A medida que íbamos trabajando, surgió la inquietud de ver qué podíamos hacer, y pensamos que lo más cercano son estas fechas tan importantes de Navidad y Año Nuevo. La situación del país no está muy buena, y consideramos que puede ser lindo colaborar con aquellas familias a las que les cuesta llevar algo navideño a su mesa. Así concebimos la campaña del Pan Dulce”.

CON ESPÍRITU NAVIDEÑO. Las mujeres advierten que en estos eventos “se maximiza todo; las ausencias, las necesidades, la falta de dinero, cualquier motivo se potencia en esta época. Necesitamos un pan dulce para que los chicos conserven en su mesa el espíritu navideño”.

Mucha gente se acerca, brinda su ayuda “y eso nos llena el alma; ojalá que el próximo año la cantidad conseguida se multiplique y esta campaña se convierta en un clásico”.

Aunque anhelan que la coyuntura mejore “para el año que viene, y que el pan dulce sea solo un agregado a la mesa familiar”, abogan para que “las acciones solidarias no desaparezcan, porque son muy positivas. Una de las entidades que está brindándonos su apoyo es el Club Solidario `De Mano en Mano´.

La campaña comenzó, y ya tiene su propio Facebook a nombre de “Grupo Nhacer”, donde figuran los teléfonos para “aquellos que quieran sumarse a esta cruzada, nos avisan y pasaremos por el domicilio a recoger las donaciones.

“Hasta el 21 de diciembre estaremos recibiendo panes dulces y esperamos que mucha gente colabore; sabemos que estas fiestas son el momento propicio para despertar el espíritu navideño que la mayoría de las personas tienen”.

Quienes deseen participar, pueden comunicarse telefónicamente, y acordar con las voluntarias el momento de la donación: 3541-591852, Daniela; 3541-383323, Laura; 3541-334076, Marité y 3541-584810, Virginia.

LA SALA DE LA POLÉMICA. Como ya comentamos al comenzar la nota, la iniciativa que dio origen al grupo planteó la edificación de una sala oncológica en el Hospital.

“Lo tomé de manera muy personal, porque padecí la enfermedad de mi esposo; estuvimos cuatro años peleando con su enfermedad, vi su decadencia y creí que estaba bueno colaborar desde mi experiencia”, explicó Marité.

“Nosotros teníamos los medios para que él se pudiera tratar, una muy buena obra social que cubrió todo; pero hay gente que no lo puede hacer, y justamente, son personas que necesitan de un mayor cuidado, por lo que representan las quimioterapias. Por eso es que rescato lo importante que será tener una sala oncológica”.

La negativa de los concejales del oficialismo “nos dolió, porque no era por el Grupo Nhacer, era por los ciudadanos, era por el pueblo. Verdaderamente es lamentable, doloroso, porque la tarea de juntar firmas no fue a nivel político.

“Fuimos a pelear por esta sala, por todos aquellos que la necesitan y no tienen recursos para afrontar una problemática tan seria y costosa como el tratamiento contra el cáncer, sean de Villa Carlos Paz o de ciudades aledañas. Mucha gente de los alrededores se llega al hospital Gumersindo Sayago porque es un buen nosocomio con profesionales comprometidos.

“Es una necesidad imperiosa la sala oncológica en Villa Carlos Paz; por eso, para mí fue personal, no algo político. Me dolió que del otro lado sí lo hicieran político. Igualmente, al otro día empezamos a pensar que después de todo estaba bueno, porque no nos importa quién la construya, lo fundamental es que se haga definitivamente, para que la gente la pueda utilizar, esté cuidada y no tenga que viajar a Córdoba”, concluyó.

Silvia Garrigós